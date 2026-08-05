I cani fanno surf in California

Getty Rocket, a 3-year-old French bulldog, catches a wave while competing in the surf dog competition at the annual Purina Incredible Dog Challenge in Huntington Beach on Friday,

Quello nel video è l’atletico cane Rusty: eccolo alle prese con le onde. Indossa un giubbotto di salvataggio e degli occhiali protettivi, per partecipare ai Campionati Mondiali di Surf per Cani tenutesi in California questo mese. Vi hanno partecipato una dozzina di cani per diverse categorie di gara, tra cui surf, stand-up paddle (SUP) e surf in tandem.

Cosa sono i campionati di surf per cani

I World Dog Surfing Championships sono un evento annuale che si svolge generalmente a Pacifica, situata nella contea di San Mateo dello Stato della California, famosa per le sue spiagge adatte al surf. Non è una vera e propria competizione sportiva, ma piuttosto di una manifestazione divertente e benefica. Raccolgono fondi per associazioni come Rocket Dog Rescue, che a San Fancisco salva cani dai canili ad alto tasso di abbattimento e trova loro una nuova famiglia. Oppure Peninsula Humane Society & SPCA, che si occupa della protezione degli animali, gestione di rifugi e di programmi di adozione.

Cosa fanno i cani

I cani gareggiano su tavole da surf di varie dimensioni, accompagnati dai loro proprietari o istruttori. I partecipanti indossano quasi sempre giubbotti di salvataggio; alcuni, come Rusty nella foto, sfoggiano anche accessori come occhiali o costumi. Sono previste anche prove di stand-up paddle (SUP) e surf in tandem, in cui la tavola è condivisa da due cani oppure un cane e un umano. I giudici valutano aspetti come la durata della cavalcata sull’onda, la stabilità, la tecnica, lo stile e la simpatia dei quattrozampe. Rusty sicuramente è risultato simpaticissimo.