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ANSA Sciacca, cuccioli di cane morti per calore

Quattro cuccioli morti. Due salvati in condizioni disperate. Tre cani adulti allo stremo delle forze. Tutti lasciati per ore su una terrazza al terzo piano di un’abitazione di Sciacca, sotto un sole che ha raggiunto i 43 gradi, senza acqua e senza un riparo adeguato. Una scena che ha sconvolto l’Italia e che oggi è al centro di un’inchiesta della Procura.

L’allarme è partito dai vicini, richiamati dai guaiti degli animali. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i veterinari dell’Asp e il personale dell’Ufficio Benessere Animale e Randagismo del Comune. L’accesso all’abitazione, però, si è rivelato complicato: il proprietario non era presente e il suo arrivo, avvenuto soltanto dopo diverse ore, ha ritardato i soccorsi. Quando gli operatori sono riusciti a raggiungere la terrazza, quattro dei sei cuccioli erano già morti. Gli altri due erano in condizioni gravissime per il colpo di calore, mentre la madre e gli altri cani adulti apparivano profondamente debilitati.

I cani sopravvissuti sono stati trasferiti d’urgenza in una clinica veterinaria e successivamente messi in sicurezza. Tutti gli animali sono stati sequestrati, mentre il proprietario è stato denunciato con l’ipotesi di maltrattamento e uccisione di animali d’affezione. Sul caso hanno annunciato iniziative legali diverse associazioni animaliste, che chiedono pene severe e l’applicazione delle aggravanti previste dalla legge.

A colpire più di ogni altra cosa è stato il video diffuso nelle ore successive. La madre dei cuccioli continua ad avvicinarsi ai piccoli, si agita, cerca una via d’uscita, richiama l’attenzione di chiunque possa aiutarla. Un’immagine che racconta meglio di qualsiasi parola il senso di impotenza di un animale davanti alla sofferenza dei propri figli.

Vi dico la verità: no, io non riuscita a guardarlo quel video, non sono riuscita a sentire le urla straziate e strazianti di quella mamma che, disperata, cercava aiuto per i propri cuccioli, ho solo visto alcune immagini e mi è preso un dolore così forte per il senso di impotenza che ho dovuto staccare gli occhi dallo schermo.

Un cane rappresenta una vita. Prova amore, dolore, paura, sete, caldo. Vive in totale dipendenza dalla persona che ha scelto di accoglierlo.

Accogliere un animale significa assumersi una responsabilità enorme. Significa garantire acqua, cibo, cure, protezione e dignità ogni giorno. Chi sceglie di condividere la propria vita con un cane diventa il punto di riferimento di un essere vivente che affida completamente la propria esistenza all’essere umano.

La capacità di prendersi cura costituisce il primo requisito per ogni adozione. L’affetto da solo non basta. Servono equilibrio, consapevolezza e senso di responsabilità. Chi attraversa una condizione personale che rende impossibile gestire persino i propri bisogni quotidiani non possiede gli strumenti per garantire la sicurezza e il benessere di nove cani completamente dipendenti.

La vicenda di Sciacca racconta una catena di responsabilità spezzata. Racconta esseri viventi affidati a qualcuno che aveva il dovere di proteggerli e che, secondo quanto emerge dall’indagine, non ha garantito loro nemmeno il diritto più elementare: quello di sopravvivere.

Mahatma Gandhi scriveva che “la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”. È una riflessione che conserva tutta la sua forza ancora oggi. Ogni gesto di cura costruisce civiltà. Ogni atto di crudeltà la impoverisce.

Quattro cuccioli sono morti senza avere alcuna possibilità di scegliere il proprio destino. La loro storia merita una risposta della giustizia capace di affermare un principio semplice: la vita degli animali possiede valore, la loro sofferenza pesa e chi la provoca risponde delle proprie azioni.

Ogni condanna pronunciata con fermezza rappresenta anche un messaggio culturale: gli animali non sono proprietà da usare, dimenticare o abbandonare. Sono esseri senzienti affidati alla nostra responsabilità.

La vicenda di Sciacca lascia una domanda che riguarda tutti: quale idea di umanità vogliamo costruire? La risposta passa anche dal modo in cui scegliamo di proteggere chi non possiede voce per chiedere aiuto