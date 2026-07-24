Giochi sicuri e semplici per il cane in giardino o al parco, con consigli veterinari per evitare il calore: leggi e continua a informarti

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L'estate invita a giocare con il cane all'aperto ma richiede precauzioni: scegliere orari freschi, acqua e pause frequenti protegge la salute

L’estate è la stagione ideale per trascorrere più tempo all’aria aperta insieme al proprio cane. Un giardino, un parco e le aree verdi diventano luoghi perfetti per inventare giochi, rafforzare il legame e mantenerlo attivo. Tuttavia, le temperature elevate richiedono alcune precauzioni.

Secondo la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e la World Small Animal Veterinary Association, durante i mesi più caldi è fondamentale evitare gli orari centrali della giornata, garantire sempre acqua fresca e preferire attività che non espongano il cane a uno sforzo eccessivo.

I giochi, infatti, non rappresentano soltanto un momento di svago, ma contribuiscono al benessere fisico e mentale dell’animale. Stimolano l’apprendimento, riducono lo stress, contrastano la noia e aiutano a prevenire comportamenti indesiderati.

Riporto e recupero: un evergreen

Il riporto è probabilmente l’attività più conosciuta e apprezzata dal cane. Non a caso è fra i giochi più diffusi al parco o al giardino, e non soltanto nei mesi più caldi. Utilizzando una pallina, un frisbee morbido o un gioco galleggiante, il proprietario può lanciare l’oggetto e invitare il quattro zampe a recuperarlo.

Durante l’estate è consigliabile utilizzare giochi realizzati in gomma morbida o materiali che non si surriscaldano al sole. Inoltre nei parchi è importante scegliere aree sicure, lontane dal traffico e prive di ostacoli che possano provocare infortuni.

Gli esperti dell’American Kennel Club ricordano che il riporto non dovrebbe trasformarsi in una corsa continua sotto il sole. Sono preferibili sessioni di 10-15 minuti intervallate da pause all’ombra. Le precauzioni che si prendono durante l’addestramento valgono anche durante il divertimento. Le due cose infatti spesso camminano di pari passo e sono strettamente correlate.

Caccia al tesoro con premi nascosti

Uno dei giochi più stimolanti è la ricerca olfattiva. I cani esplorano il mondo principalmente attraverso il naso e sfruttare questa capacità significa offrire un’attività estremamente appagante.

Nel giardino si possono nascondere piccoli snack o il giocattolo preferito tra l’erba, dietro una pianta o sotto un vaso rovesciato. Al parco è possibile aumentare leggermente la difficoltà scegliendo zone tranquille e prive di distrazioni.

Questa attività sviluppa concentrazione, autocontrollo e capacità cognitive senza richiedere un grande sforzo fisico, risultando ideale anche nelle giornate più calde e per gli esemplari di tutte le età e le condizioni fisiche

Percorsi di agility fai da te

Non serve un campo professionale per realizzare un piccolo percorso. Fra i giochi da fare al parco o in giardino con il cane c’è anche questo ed è alla portata di tutti.

Con alcuni coni, bastoni, cerchi o tunnel pieghevoli è possibile creare un circuito all’aria aperta dove il cane possa aggirare ostacoli, passare sotto piccoli archi o saltare ostacoli bassi. L’obiettivo non è la velocità, ma il divertimento.

Le associazioni veterinarie raccomandano di adattare sempre il percorso all’età e alla condizione fisica del cane, evitando salti impegnativi soprattutto per cuccioli, anziani e razze predisposte a problemi articolari.

Giochi d’acqua per rinfrescarsi

L’acqua rappresenta una preziosa alleata durante l’estate. Una piccola piscina per cani, un irrigatore da giardino oppure semplici giochi con il tubo dell’acqua possono trasformarsi in un’esperienza estremamente piacevole.

Molti cani adorano rincorrere i getti d’acqua o recuperare giochi galleggianti immersi nella piscina. Gli esperti ricordano però di non forzare mai l’animale a entrare in acqua: alcuni amano nuotare, altri preferiscono semplicemente bagnarsi le zampe.

Una precisazione è d’obbligo però. Dopo il gioco è consigliabile asciugare bene orecchie e mantello, soprattutto nei soggetti con pelo lungo. Il principio è lo stesso di quando si decide di lavare il proprio pet nella vasca da bagno o avvalendosi di un toelettatore esperto.

Bubble game: inseguire le bolle

Negli ultimi anni hanno riscosso successo le bolle di sapone formulate appositamente per i cani, realizzate con ingredienti atossici e aromi alimentari. Fra i giochi da fare con il cane al parco o in giardino, questo è fra i più divertenti. L’esemplare il questione può decidere se rincorrerle, saltare e cercare di scoppiarle.

Si tratta di un’attività semplice, economica e perfetta anche per i cuccioli, purché venga svolta all’ombra e senza eccessiva agitazione. Il colpo di calore è un malessere da evitare e da non prendere sottogamba. Gli effetti possono essere anche fatali.

Tappetini olfattivi e giochi di attivazione mentale

Non tutte le attività devono prevedere lunghe corse. I veterinari sottolineano come la stimolazione mentale possa affaticare il cane tanto quanto l’esercizio fisico.

I tappetini olfattivi, anche conosciuti come snuffle mat, i puzzle interattivi e i giochi che rilasciano gradualmente bocconcini mantengono l’animale impegnato anche durante le ore più calde, quando è preferibile limitare il movimento. Queste attività sono particolarmente indicate per cani anziani, brachicefali o con ridotta mobilità.

Nascondino con il proprietario

È un gioco semplice ma molto efficace. Mentre il cane aspetta, il proprietario si nasconde dietro un albero, una siepe o un cespuglio e lo invita poi a cercarlo.

È fra i giochi da fare con il cane al parco o in giardino più versatili. Non a caso rafforza il richiamo, migliora l’attenzione verso il proprietario e consolida il rapporto di fiducia. Può essere svolto in tutte le aree verdi poco affollate.

Giochi con ghiaccioli per cani

Tra le attività più apprezzate durante l’estate ci sono i ghiaccioli preparati con ingredienti adatti ai cani. Si possono congelare yogurt senza zucchero né xilitolo, brodo senza sale o piccoli pezzi di frutta consentita come mela o anguria (senza semi e buccia).

Oltre a rappresentare un premio rinfrescante, stimolano il cane a leccare lentamente, contribuendo anche alla regolazione della temperatura corporea. Prima di introdurre nuovi alimenti è comunque consigliabile confrontarsi con il proprio veterinario.

Quando è meglio evitare di giocare

Anche il gioco più divertente può diventare rischioso se praticato nelle condizioni sbagliate. Durante l’estate è opportuno evitare attività intense tra le 11 e le 18, soprattutto nelle giornate con temperature elevate o forte umidità.

I segnali che possono indicare un colpo di calore comprendono affanno eccessivo, salivazione abbondante, debolezza, disorientamento, vomito e difficoltà a camminare. In questi casi è necessario interrompere immediatamente l’attività, portare il cane in un luogo fresco e contattare tempestivamente lo specialista.

Particolare attenzione va riservata ai cuccioli, agli esemplari in là con gli anni, alle razze brachicefale come Carlino, Bulldog Francese e Boxer e agli animali in sovrappeso, più sensibili alle alte temperature.

Il gioco come strumento di benessere

Giocare con il proprio cane significa molto più che farlo correre. Ogni attività rappresenta un’opportunità per rafforzare la relazione, migliorare la comunicazione e contribuire al suo equilibrio psicofisico. Alternare giochi di movimento, attività olfattive e stimolazione mentale permette di soddisfare i bisogni naturali dell’animale anche durante l’estate, quando il caldo impone ritmi più lenti.

Con poche semplici attenzioni – scegliere gli orari più freschi, offrire pause frequenti, garantire acqua sempre disponibile e rispettare i limiti del proprio cane – giardino e parco possono trasformarsi in spazi ideali per vivere momenti di qualità insieme, all’insegna del divertimento e della sicurezza.

Fonti bibliografiche

Federazione nazionale ordini veterinari italiani – Fnovi.it;

World Small Animal Veterinary Association – Wsava.org;

American Veterinary Medical Association – Avma.org;

American Kennel Club – Akc.org;

People’s Dispensary for Sick Animals – Psda.org.uk;

Blue Cross Uk – Bluecross.org.uk;

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals – Rspca.org.uk

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