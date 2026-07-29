I temporali estivi possono influenzare il comportamento di cani, gatti e altri animali. Ecco cosa dice la scienza e come proteggerli da eventi estremi

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I temporali estivi non rappresentano un evento stressante solo per le persone: anche cani, gatti e molti altri animali (domestici e non) possono reagire in modo evidente ai cambiamenti atmosferici che precedono le precipitazioni. In genere manifestano agitazione, paura o comportamenti insoliti. Sebbene si parli spesso di una loro presunta capacità di “prevedere” il maltempo, la spiegazione è meno misteriosa e trova solide basi nella fisiologia e nell’etologia.

Possiedono infatti sensi molto più sviluppati rispetto all’uomo. I cani, grazie al loro udito particolarmente sensibile, sono in grado di percepire i tuoni a grande distanza, anche quando per noi il cielo appare ancora sereno. Possono inoltre cogliere variazioni nella pressione atmosferica, nei livelli di umidità e persino nell’accumulo di elettricità statica che accompagna molti temporali estivi.

Anche i gatti, noti per la loro sensibilità agli stimoli ambientali, possono avvertire questi cambiamenti con largo anticipo, modificando il proprio comportamento. Alcuni cercano rifugio in luoghi appartati, altri diventano più irrequieti o, al contrario, insolitamente silenziosi.

Studi di comportamento animale indicano che eventi meteorologici intensi possono influenzare significativamente le reazioni di cani e gatti, soprattutto nei soggetti più sensibili o già predisposti all’ansia.

Quando un temporale è in arrivo: i segnali

I segnali più comuni negli animali che indicano l’arrivo dei temporali estivi comprendono tremori, affanno, vocalizzazioni, iperattaccamento al proprietario, tentativi di nascondersi o, nei casi più gravi, episodi di panico con comportamenti distruttivi o fughe improvvise. Non tutti gli esemplari reagiscono allo stesso modo: età, carattere, esperienze pregresse e razza possono incidere sulla risposta emotiva.

Anche altri animali mostrano comportamenti particolari prima di un temporale. Gli uccelli tendono a interrompere il canto e cercano rapidamente riparo tra la vegetazione. I cavalli possono apparire nervosi o irrequieti, mentre il bestiame modifica spesso i propri spostamenti in risposta ai cambiamenti della pressione atmosferica. Molti insetti e anfibi alterano la propria attività in funzione dell’umidità e delle precipitazioni imminenti, sfruttando segnali ambientali fondamentali per la sopravvivenza.

Il ruolo del cambiamento climatico

Con l’aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi, attribuito ai cambiamenti climatici, il benessere degli animali domestici assume un’importanza crescente. Temporali più violenti, ondate di calore e sbalzi climatici possono rappresentare fonti di stress sia fisico sia comportamentale.

Gli esperti consigliano di non sottovalutare la paura dei temporali. Durante un evento intenso è preferibile mantenere un ambiente tranquillo, chiudere finestre e persiane per attenuare rumori e lampi, evitare di lasciare l’animale all’aperto e predisporre uno spazio sicuro dove possa rifugiarsi.

Nei soggetti particolarmente stressati e ansiosi possono essere utili percorsi di desensibilizzazione comportamentale seguiti da un medico veterinario esperto in comportamento animale. In alcuni casi, il professionista può valutare l’impiego di feromoni o terapie specifiche.

L’effetto del caldo sugli animali

Durante le stagioni torride è importante considerare anche gli effetti del caldo che spesso precede o segue i temporali estivi. Cani e gatti regolano la temperatura corporea in modo diverso rispetto all’uomo e sono particolarmente esposti al rischio di un colpo di calore. Acqua fresca sempre disponibile, ambienti ventilati, passeggiate nelle ore meno calde e il divieto assoluto di lasciare gli animali in auto sono regole fondamentali raccomandate dalle autorità sanitarie.

Comprendere il modo in cui gli animali percepiscono i cambiamenti atmosferici permette ai proprietari di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio e adottare le misure più appropriate. Sebbene non possiedano capacità “soprannaturali”, la loro straordinaria sensibilità agli stimoli ambientali rappresenta un adattamento evolutivo che, ancora oggi, li rende particolarmente attenti alle trasformazioni del tempo.

Fonti bibliografiche