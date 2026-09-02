Il robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione completa e smart è in offerta con il 70% di sconto

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot Lefant pulisce casa e oggi è a un prezzo incredibile

Dopo alcune settimane lontani dalla nostra abitazione la polvere e lo sporco si sono immancabilmente accumulati, ma la voglia di pulire casa scarseggia? A renderti il rientro in città più soft ci pensiamo noi, online abbiamo trovato un apparecchio che ti farà sentire ancora in vacanza, anche se hai ripreso la routine di tutti i giorni. Il robot lavapavimenti è il tuo migliore alleato ora che le temperature sono ancora alte e Lefant M3 è il robot da non farti sfuggire. L’aspirapolvere che fa tutto (o quasi) da solo, solo per poche ore costa pochissimo. Il brand ha deciso di rendere più piacevole il rientro in città scontando uno degli apparecchi top di gamma del 73%. In pratica un robot lavapavimenti che in originale costa più di 1000 euro, lo puoi avere a meno di 300 euro, pronto a lavorare per te.

Lefant M3 Robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura

La base All-in-One è smart

Ormai una presenza fissa nelle nostre case, i robot lavapavimenti sono sempre più tech rispetto al passato. Online ci sono tantissimi modelli, ma quello che distingue Lefant M3 dagli altri è che è un apparecchio smart che fa tutto da solo. La stazione di ricarica del Lefant rientra tra i modelli All-in-One: non solo ricarica l’apparecchio, fa molto di più. Una volta che il robot ritorna in postazione la polvere aspirata viene svuotata automaticamente è poi raccolta all’interno di un sacchetto da 3,2 litri.

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Dato che il Lefant M3 è anche una lavapavimenti la stazione All-in-One si occupa di questo aspetto. Nella base sono presenti due serbatoi rispettivamente da 2,5 litri: uno pensato per l’acqua sporca e uno per l’acqua pulita. In questo modo il robot agirà in totale autonomia per diversi cicli di lavaggio senza essere costretti ad aggiunge o cambiare l’acqua. Non bisogna dimenticare la manutenzione dei mop. I panni dopo ogni sessione di pulizia vengono lavati con acqua calda (arriva fino a 45° C) e asciugati all’aria con la possibilità di scegliere cicli di asciugatura da 2, 3 o 4 ore semplicemente premendo un pulsante.

Il robot che pulisce da solo

Oltre alla base anche il robot fa tutto da solo. L’apparecchio è dotato di un sistema di navigazione con tecnologia laser dToF: l’aspirapolvere costruisce la mappa della casa pianificando contemporaneamente i percorsi. A renderlo possibile sono i sensori con raggio d’azione fino a 190° in grado di individuare qualsiasi tipo di ostacolo – anche il più piccolo – che l’apparecchio incontra durante il suo processo di pulizia. Una funzione fondamentale se in casa hai i tappeti: il Lefant M3 ogni volta che ne incontra uno aumenta la potenza di aspirazione durante la fase di pulizia, mentre nel corso del lavaggio solleva i mop di qualche millimetro per evitare di bagnare la superficie.

Lefant M3 Robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura

A renderlo top di gamma c’è la possibilità di controllare il robot lavapavimenti totalmente dall’app. L’applicazione ti permette di impostare le stanza da lavare, quali eviare e gli orari in cui farlo. Inoltre potrai decidere se attivare la semplice pulizia o anche il lavaggio. In quest’ultimo caso puoi stabilire ogni quanto il robot torna alla base (con intervalli di 5, 10, 15 oppure 20 minuti) per pulire i mop ed evitare di lavare casa con panni sporchi.

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