Sono finalmente arrivati i saldi di fine stagione e ora il robot che lava e aspira alla perfezione costa pochissimo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon

La fine dell’estate è l’occasione perfetta per rimettere in ordine casa, fare nuovi progetti e portare avanti buoni propositi. Ma soprattutto per fare affari. Mentre la stagione calda termina infatti fioccano i saldi su Amazon dove oggi è possibile acquistare uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più amato e desiderato con uno sconto del 70%.

Stiamo parlando del Lefant M1 robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura 3 in 1. Un elettrodomestico potente ed efficace che ha conquistato gli utenti di Amazon con oltre 2mila recensioni. Chi l’ha provato non ha alcun dubbio: il robot aspirapolvere Lefant è il top di gamma, con prestazioni eccezionali.

Offerta Robot Aspirapolvere Lefant M1 Robot aspirapolvere con mappatura

Viene descritto come potente ed efficace, ottimo per raccogliere in pochi minuti e senza problemi briciole, capelli e polvere. Gli utenti apprezzano particolarmente la sua funzionalità, la facilità di utilizzo grazie all’app e la mappatura degli ambienti. Utile e pratico, soprattutto quando si ha fretta, il robot aspirapolvere Lefant M1 ha un’altissima potenza di aspirazione. In più offre la possibilità di programmare le pulizie in base alle zone e un controllo da remoto.

Normalmente questo robot aspirapolvere costerebbe 400 euro, ma con lo sconto di Amazon lo paghi solamente 119 euro. Un prezzo eccezionale e un’offerta da cogliere al volo.

Il migliore robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta

Studiato per aspirare lo sporco e lavare le superfici con una sola passata, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è un aiuto straordinario per le pulizie di casa. Ha una potenza di aspirazione che arriva sino a 4000 Pa, aspirando anche la polvere più sottile, in particolari capelli e peli di animali domestici.

Il contenitore per raccogliere la polvere ha un’ampia capacità, mentre il filtro HEPA permette di trattenere le particelle più sottili e fini, favorendo una migliore qualità dell’aria. Va poi segnalato che il filtro si può lavare, un dettaglio che permette di ridurre nel tempo i costi di manutenzione.

Fra le caratteristiche che rendono speciale questo robot aspirapolvere c’è senza dubbio la navigazione laser LDS che permette al dispositivo di mappare ogni ambiente della casa con precisione, muovendosi lungo percorsi ordinati e garantendo, in questo modo, una pulizia eccellente.

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Questa tecnologia permette di ideare delle mappe multipiano, consentendoti anche di pulire una casa su più piani. La mappatura consente la massima personalizzazione: puoi impostare delle zone vietate oppure tenere lontano il robot dalle aree più delicate, ad esempio la cuccia del tuo cane o del tuo gatto quando non sei in casa.

Il robot aspirapolvere si può controllare facilmente tramite l’app di Lefant. Un’applicazione intuitiva e utilissima per programmare a orari specifici le pulizie, regolare a seconda delle necessità la potenza di aspirazione e monitorare il percorso seguito dal robot in tempo reale.

Non solo: questo elettrodomestico è anche compatibile con Alexa. Ciò significa che potrai avviare le pulizie oppure fermarle semplicemente attraverso un comando vocale e senza mai prendere il tuo smartphone in mano. Un grandissimo vantaggio che renderà le pulizie di casa un gioco da ragazzi, veloce e semplicissimo.

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