Se hai animali in casa o passi troppo tempo a pulire perché il pavimento sembra sempre sporco, dovresti sapere che la tecnologia può migliorare notevolmente la tua vita quotidiana! Esiste un dispositivo in particolare di cui non potrai più fare a meno una volta provato: l’aspirapolvere robot.

Questo elettrodomestico autonomo e programmabile rende la pulizia della casa molto più comoda ed efficiente, mantenendo gli ambienti puliti senza sforzo e liberando tempo prezioso per altre attività. Dotato di sensori avanzati, mappa gli spazi e li naviga con precisione, evitando ostacoli e coprendo ogni angolo della casa. La funzione di ritorno automatico alla base di ricarica assicura che l’aspirapolvere sia sempre pronto all’uso, garantendo un ambiente domestico pulito e curato in modo continuo e senza intervento manuale.

Nella lotta quotidiana contro polvere, capelli e peli di animali sparsi sul pavimento di casa, c’è un alleato che è stato capace di attirare la nostra attenzione sin da subito per la sua praticità, precisione e semplicità d’utilizzo: Narwal Freo X Plus, robot aspirapolvere e lavapavimenti che si presenta con dimensioni compatte e un design morbido e piacevole. In questa recensione scoprirai le sue caratteristiche tecniche e il suo funzionamento tra modalità di pulizia, punti di forza e debolezza.

NARWAL Freo X Plus Robot Aspirapolvere, Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere da 7800 Pa, Zero Grovigli, Trattamento Autonomo della Polvere, Navigazione LiDAR, Evitamento degli Ostacoli

VOTO TOTALE 7.2 Narwal Freo X Plus Narwal Freo X Plus promette grandi soddisfazioni per chi desidera una pulizia quotidiana (soprattutto se si combatte ogni giorno contro capelli e peli di animali), insieme a dimensioni compatte e prezzo economico. Sarà davvero così? Se sei curiose di saperne di più, è il momento di leggere la recensione completa.

PRO design, dimensioni e compattezza

spazzola antigroviglio

mappatura veloce e precisa degli ambienti

manutenzione ogni 7 settimane CONTRO scocca che si segna facilmente

funzione di lavaggio base

Design e componenti nella confezione VOTO: 7 Se hai animali a pelo lungo in casa o ti trovi ogni giorno a combattere con i capelli sparsi sul pavimento, conoscerai sicuramente il disagio di doverli non solo aspirare, ma anche rimuovere manualmente dalla spazzola dell’aspirapolvere, dove spesso rimangono incastrati e attorcigliati. Narwal Freo X Plus ha a bordo una spazzola flottante certificata anti-groviglio, progettata appositamente per evitare che peli e capelli lunghi rimangano incastrati e attorcigliati, eliminando la fastidiosa necessità di rimuoverli manualmente. Questa spazzola, certificata Zero-Tangling da SGS con un tasso di aggrovigliamento dei capelli pari a 0% e da TÜV con un tasso di rimozione dei capelli del 99,56%, consente un'esperienza di pulizia senza problemi e senza necessità di ulteriori interventi. La stazione base che lo ospita è molto compatta e ciò consente una buona e naturale integrazione con gli ambienti di casa: non occupa molto spazio e non ostruisce il passaggio, ingombrando al minimo. Le forme, in generale, sono morbide e curve, evitando lo sgradevole effetto “freddo” che molti dispositivi simili ci danno all’interno degli ambienti di vita quotidiani. Il mantenimento degli aspirapolvere e, in particolar modo, dei robot aspirapolvere, è fondamentale per garantire un funzionamento efficace e una conservazione igienica, ma spesso è anche il passaggio più noioso da svolgere. Narwal Freo X Plus è uno dei primi del settore ad aver introdotto una soluzione molto comoda per la gestione della polvere che viene raccolta: infatti, particelle e detriti vengono compressi all'interno del robot (invece di essere aspirati dalla stazione e poi rimossi manualmente) e lo sporco viene raccolto in un sacchetto usa e getta da 1 litro, che non richiede svuotamenti fino a 7 settimane, né di entrare mai in contatto con la polvere, mantenendo anche la base pulita e riducendo i rischi legati alla crescita batterica. Un funzionamento simile a quello degli aspirapolvere classici con sacco interno, che elimina il disagio di dover pulire e svuotare costantemente l’aspirapolvere. In ogni caso, è possibile scegliere come raccogliere la polvere tra sacchetto usa e getta o contenitore in plastica (entrambi presenti nella confezione). Puoi verificare tutti i dettagli della scheda prodotto nello store online

Specifiche tecniche e funzioni VOTO: 7.5 Narwal Freo X Plus è pensato proprio per catturare peli di animali e capelli insieme, secondo i dati del brand, al 99% delle particelle sul pavimento, grazie a una potenza di aspirazione che raggiunge i 60.000 giri al minuto. Dopo aver mappato gli spazi, ogni angolo della casa riceve una pulizia piuttosto accurata, aspirando lo sporco e lavando in una sola passata. A guidare i movimenti abbiamo un sistema tri-laser che consente di muoversi negli ambienti vedendo anche lateralmente e al buio, evitando scontri con gli oggetti di casa e piccoli incidenti dovuti alla mancata individuazione degli ostacoli, anche se questi sono molto bassi. Effettivamente li evita con grande precisione, fermandosi prima dell’impatto, riconoscendo anche i dislivelli come le scale e circumnavigando oggetti più “particolari” come le gambe delle sedie, che quindi non è indispensabile sollevare prima della pulizia. Il lavaggio avviene in modo lineare, senza lasciare residui di acqua: il mop, cioè il panno che il robot utilizza per lavare i pavimenti, non viene passato solo passivamente, ma esercitando una piccola pressione verso il basso e una rotazione laterale continua, migliorando la rimozione delle macchie ed evitando così l’effetto “striscia d’acqua” che ci è capitato di vedere su diversi dispositivi della stessa fascia. Il serbatoio d’acqua è di 280 ml e consente di coprire fino a 450 mq per ogni ricarica. Quando incontra sul percorso un tappeto, il panno si solleva di circa 1 cm per prevenire macchie sui tessuti e passa senza interruzioni da lavaggio ad aspirazione. Ovviamente, se si desidera, è possibile comandare al robot di pulire solo con aspirazione, solo con lavaggio, con entrambi contemporaneamente o prima aspirando e poi lavando. Come accade per la maggior parte dei robot aspirapolvere con funzione di lavaggio, è bene sapere che difficilmente il dispositivo riuscirà a competere a livello di precisione e profondità, con un lavaggio manuale. Sarà sicuramente utilissimo per prolungare la pulizia durante la settimana, aspirando lo sporco e dando, per quanto riguarda il lavaggio, l’effetto di una “passata veloce” umana, diciamo così. Uno dei grandi punti di forza di Narwal Freo X Plus è sicuramente la sua silenziosità e delicatezza negli “incontri” con gli ostacoli, fattori che lo rendono un elemento davvero poco disturbante nella quotidianità e poco fastidioso anche per gli animali. Puoi acquistare il Narwal Freo X Plus su Amazon

Applicazione e software VOTO: 7 L’applicazione di Narwal ci è piaciuta per la sua semplicità d’uso, il suo design “pulito” e la ricchezza di opportunità di personalizzazione della pulizia a livello di modalità e di ambienti. La mappatura della casa avviene in modo davvero veloce rispetto ad altri dispositivi simili ed è visionabile anche in 3D, con la possibilità di escludere tappeti o particolari zone dal lavaggio o dalla pulizia in generale. Inoltre, un sistema di analisi dello sporco integrato ci aiuta con suggerimenti intelligenti a valutare e scegliere la modalità migliore per pulire gli ambienti.