Robot aspirapolvere: perché piace così tanto

Fonte: 123.rf robot aspirapolvere

La pulizia regolare dei pavimenti è essenziale per mantenere un ambiente domestico sano e piacevole. Sebbene possa sembrare una routine noiosa, i benefici per la salute e l’estetica della casa sono innegabili. Investire tempo e risorse nella pulizia contribuisce a creare uno spazio più accogliente, sicuro e duraturo.

Un prezioso alleato per la pulizia quotidiana è il robot aspirapolvere, elettrodomestico che semplifica la vita: scopriamo insieme questo amico aspiratutto!

Robot aspirapolvere: come funzionano

Un robot aspirapolvere è un dispositivo domestico autonomo progettato per pulire i pavimenti senza la necessità di un intervento umano diretto. Utilizza una combinazione di sensori, motori, e algoritmi per navigare e pulire automaticamente le superfici, inclusi tappeti, moquette, pavimenti in legno e piastrelle.

La caratteristica di questo robottino aspirapolvere è che può funzionare in modo completamente autonomo, grazie alla programmazione delle pulizie, oppure può essere attivato tramite accensione manuale premendo il pulsante o, ancora, semplicemente tramite un’app.

I modelli più economici aspirano lo sporco attraverso un sistema di aspirazione, mentre i modelli più all’avanguardia affidano questo compito ad un sistema di spazzole rotanti che sfiorano continuamente il pavimento riuscendo a rimuovere completamente ogni traccia di polvere, briciole, peli ( chi ha animali in casa, per esempio, noterà una grande quantità di peli raccolti nel serbatoio di raccolta che dovrà quindi essere svuotato più spesso!) e molto altro. Di solito, in aggiunta alle spazzole principali, una o più spazzole rotanti permettono all’elettrodomestico di raggiungere gli angoli e convogliare lo sporco verso il centro.

Oggi i migliori aspirapolvere robot integranoun display ed un sistema evoluto per la mappatura degli ambienti. Immancabile, poi, è la dock per la ricarica automatica. Tra le funzionalità più richieste, la funzione lavapavimenti che, con un panno umido, applicano il detergente sulle superfici o spruzzano direttamente l’acqua contenuta in un contenitore interno.

Come scegliere un robot aspirapolvere

Fra i molti modelli presenti sul mercato, le differenze non mancano, sia a livello estetico che funzionale.

Quando si tratta di acquistane uno però, dovremo prestare attenzione ad alcuni aspetti da non sottovalutare.

Tra tutti, è bene dare attenzione al filtro e serbatoio in quanto svolgono un ruolo cruciale. Il primo, quasi sempre di tipo Hepa, è in grado di bloccare gran parte delle polveri sottili che veicolano pericolosi allergeni. Dopo questo passaggio, la sporcizia finisce nel cassetto di raccolta che può funzionare con il classico sacchetto di carta o con sistema ciclonico. In entrambi i casi, l’attenzione alla manutenzione è tutto e andrà minuziosamente svuotato al raggiungimento della capacità massima.

L’aspirapolvere robot racchiude all’interno della scocca in plastica il motore, oltre il serbatoio per la raccolta dello sporco e il filtro, anche la batteria e le spazzole. Queste ultime sono poste a stretto contatto col pavimento, combinando la propria azione pulente all’aspirazione per cui periodicamente sarà necessario sostituire le spazzole, sia quelle anteriori che quelle centrali. Per questo è importante scegliere un modello le cui spazzole siano di facile reperibilità e che abbiano un costo equo.

La batteria dei robottini aspirapolvere non è infinita e, con il tempo, risulta sempre meno efficiente. Anche in questo caso è bene assicurarsi che le batterie siano disponibili in commercio e che siano facili da sostituire in modo autonomo.

Il modello che unisce anche la pulizia del pavimento, impiega un panno umido per applicare il detergente sulle superfici o spruzzando direttamente l’acqua contenuta in un contenitore interno, per un risultato a 360 gradi. Attenzione però perché se c’è un malfunzionamento sulla parte dedicata all’aspirazione potrebbe compromettere anche l’azione lavante e viceversa.

Miglior robot aspirapolvere: i più desiderati

I prezzi dei robot aspirapolvere sono molto variabili: si parte dai 100€ per i modelli basici per arrivare a più di 1.000€ per i modelli più completi e tecnologici ed appena sbarcati sul mercato. I modelli presenti in commercio sono ormai tantissimi e sempre più smart: esistono infatti modelli governabili tramite app, modelli che svuotano da soli il cassetto o che rispondo ai comandi vocali di Alexa, Siri o Google Home.

Il mercato dei robot aspirapolvere sta diventando via via più fiorente e variegato proprio per la varietà di prodotti in commercio. Man mano che aumenta il numero di modelli disponibili, la concorrenza si fa sempre più agguerrita e Amazon offre molti prodotti a prezzi competitivi.

Vediamo quindi una classifica dei più venduti su Amazon divisi per fascia di prezzo e le loro principali caratteristiche.

Fascia economica

Vactidy robot aspirapolvere T7 con funzione mopping, ha una forte potenza di aspirazione per rimuovere rapidamente polvere e sporco da pavimenti duri e tappeti . L’ampio contenitore della polvere da 250 ml e il serbatoio dell’acqua da 230 ml offrono una capacità sufficiente per una pulizia completa. La funzione lavapavimenti è dotata di una batteria ad alta capacità da 2500 mAh che garantisce fino a 120 minuti di pulizia continua e copre un’area fino a 1300 metri quadrati. Il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi quando la batteria è scarica o quando l’attività di pulizia è terminata.

Funziona anche tramite il telecomando e app, e supporta i comandi vocali di Siri e Alexa, IFTTT e Google Assistant. Le quattro modalità comprendono: Pulizia automatica, Pulizia di una singola stanza, Pulizia perimetrale e Pulizia a punti.

I clienti Amazon lo amano, e tu?

Lefant roboto aspirapolvere adotta la tecnologia Freemove 3.0 che, grazie a 13 sensori, risulta essere più sensibile. Può funzionare fino a 150 minuti, grazie alla sua batteria integrata da 2600 mAh. Inoltre, quando il robot aspirapolvere ha solo il 15% di batteria rimanente, tornerà automaticamente al supporto di ricarica per caricarsi. Il grande cestino da 500 ml può contenere più polvere e rifiuti!

Offerta Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Fascia economica e tecnologia all'avanguardia

Fascia media

ll robot OKP da 2500Pa può eliminare rapidamente polvere, carta, peli di animali domestici e altri detriti, e con la spazzola per bordi, pulisce accuratamente i rifiuti lungo le pareti e negli angoli. Adatto a tutti i pavimenti duri, come laminato, piastrelle e pavimenti in legno ingegnerizzato. È una scelta ideale per gli appartamenti adatti agli animali domestici, garantendo un ambiente di vita pulito e fresco. Scarica l’app OKP per creare un programma di pulizia per la propria casa, cambiare modalità di pulizia e controllare la direzione e potenza della pulizia!

Offerta OKP Robot Aspirapolvere Fascia media e tecnologia personalizzata

Il più conosciuto dei robot per la pulizia è iRobot Roomba, marchio così amato da distinguersi come Scelta Amazon. Roomba i1 sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita; puoi configurarlo con iRobot Genius in modo che inizi ad aspirare quando esci e finisca prima che rientri a casa La potenza di aspirazione è 10 volte superiore rispetto al sistema di pulizia Roomba serie 600, oltre a essere più smart in quanto permette di rilevare le aree più sporche della casa e pulirle più a fondo

Offerta iRobot Roomba La scelta Amazon

Fascia alta

La Scelta Amazon di fascia alta ricade su Roborock, con spazzola doppio panno rotante, aspirazione estrema da 5500Pa, evitamento reattivo degli ostacoli in 3D e navigazione PreciSense LiDAR. Grazie alla luce strutturata in 3D e alla tecnologia di imaging infrarossi, è in grado di eseguire una pulizia automatica e senza interruzioni sul fondo. Il meglio per la pulizia della tua casa.

Offerta Roborock Qrevo Robot Aspirapolvere con stazione di aspirazione con funzione di lavaggio

Il MopExtend del L20 Ultra robot aspirapolvere lavapavimenti (Scelta Amazon) estende automaticamente i moci per raggiungere quei punti in cui i robot difficilmente riescono ad arrivare, per una pulizia più profonda e accurata. Il potente sistema dell’aspirazione Vormax offre una potenza di aspirazione da 7.000 Pa per un’aspirazione eccezionale, mentre la spazzola di gomma sollevabile fornisce un facile districamento dei capelli. La combinazione di navigazione intelligente Pathfinder, AI Azione e sistema di rilevamento ostacoli a luce strutturata 3D consente di identificare fino a 55 tipi di oggetti e di ottenere una pulizia automatica completa. Chi lo prova, lo ama (leggi le recensioni!9).

Perché scegliere il robot aspirapolvere

In primis, perché si adatta alle esigenze di tutti, dalle famiglie con bambini che vogliono mantenere il pavimento sempre pulito, famiglie con animali domestici che perdono peli, persone che hanno poco tempo per fare le pulizie.

Sono ideali anche per chi ha ridotta mobilità come disabili e anziani in quanto possono raggiungere degli spazi solitamente poco accessibili come la sotto il letto o sotto il divano oppure sotto i mobili. Si tratta di un alleato di casa che, mentre ci rilassiamo o ci dedichiamo a ciò che amiamo fare, pulisce al posto nostro. Infine, nessun fastidioso filo in giro per casa: i robot si muovono da soli senza limiti.

Vuoi scoprire altre offerte per la casa? Segui il canale Telegram!