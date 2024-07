Gli aspirapolvere senza filo rappresentano una rivoluzione nel campo della pulizia domestica, perché offrono numerosi vantaggi rispetto ai modelli tradizionali. La loro principale caratteristica è l’assenza di un cavo di alimentazione, che consente libertà di movimento per raggiungere facilmente ogni angolo della casa.

Leggeri e maneggevoli, questi dispositivi sono ideali per pulizie rapide e per gestire comodamente anche le superfici più difficili, come scale e interni di auto.

Inoltre, molti modelli moderni, come Dyson Gen5detect offrono una potenza di aspirazione comparabile a quella degli aspirapolvere con filo, garantendo una pulizia efficace e approfondita.

VOTO TOTALE 8.4 Dyson Gen5Detect Dyson Gen5detect è un aspirapolvere senza filo con potenza di aspirazione pari a quella di un modello con filo e tecnologia che purifica l'aria emessa grazie al filtro HEPA. Con tre modalità di potenza e vari accessori, è ideale per una pulizia profonda nelle case con allergici e animali. Parliamo del brand che ha trasformato un semplice elettrodomestico in uno strumento avanzato, rendendo la pulizia della casa più efficace e anche un’esperienza ricca di innovazione. Dopo aver rivoluzionato il mercato con la sua tecnologia ciclonica (che separa la polvere e i detriti raccolti e li cattura nel contenitore emettendo aria pulita), Dyson continua a fare ricerca per produrre dispositivi con design elegante, curati nel dettaglio e in grado di garantire prestazioni superiori e durature. Abbiamo provato Dyson Gen5detect, arrivato dopo la versione V15, che prende il nome dalla novità al suo interno, il motore di quinta generazione. Tra caratteristiche tecniche e nuove funzioni, ecco la nostra esperienza con questo sorprendente dispositivo.

PRO Versatilità per ogni ambiente e superficie

Pulizia approfondita

Filtro HEPA

Autonomia CONTRO Peso non indifferente

Investimento alto necessario

Non si regge in piedi

Design: com’è fatto Dyson Gen5detect VOTO: 8 Dyson Gen5detect è disponibile nelle colorazioni viola/nichel e rame/blu, con l’iconico design del brand, in stile futuristico. L'assenza del filo elimina il problema degli ingombri e delle limitazioni imposte dalle prese di corrente, rendendo l'esperienza di pulizia più fluida e meno stressante. La forma ergonomica lo rende facile da maneggiare, permettendo di raggiungere anche gli angoli più difficili della casa. Il peso di questo aspirapolvere non è indifferente: 3,5 kg. Diversamente dalla maggior parte dei prodotti senza filo, si tratta infatti di un dispositivo per pulizia approfondita e, per questo, non possiamo aspettarci una leggerezza impercettibile, date le sue funzioni e caratteristiche. Sull’eleganza, la cura del dettaglio e l’impatto estetico dei dispositivi, Dyson rimane imbattibile.

Come funziona: accensione e filtro HEPA contro i virus VOTO: 8 L’aspirapolvere senza filo si accende e si spegne con un semplice pulsante rosso sopra il display LCD, eliminando la necessità di tenere il dito in tensione per premere il grilletto durante l’uso come accadeva sui modelli precedenti. L’interfaccia del display è cambiata: adesso, oltre a fornire informazioni in tempo reale sulla durata della batteria e sui livelli di potenza, segnala anche tipologia e dimensioni dello sporco aspirato. Un indicatore che ci aiuta a capire dove si crea più sporco e, quindi, dove insistere con la pulizia: in base a questo, Dyson Gen5detect aumenta la potenza automaticamente a seconda della polvere rilevata e, alla fine, mostra una sintesi di ciò che abbiamo aspirato. Un “tocco scientifico” che consente di comprendere come migliorare le nostre pulizie. Il filtro HEPA integrato contribuisce alla pulizia dell’aria, catturando il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron, inclusi virus, pollini e acari della polvere (dati Dyson), per un ambiente più sano, a prova di allergia. Aspirando, infatti, gli aspirapolvere riemettono aria nell’ambiente: in questo caso è totalmente pulita e filtrata tramite lo stesso filtro certificato che si utilizza per i depuratori d’aria.

Caratteristiche tecniche: motore e potenza VOTO: 9 Dyson Gen5detect offre fino a 70 minuti di autonomia (molta meno se si utilizza la modalità Boost) grazie alla batteria a 10 celle, che garantisce una potenza di aspirazione costante di 280AW. In pratica, ha la stessa potenza di un aspirapolvere Dyson con filo e, se avete una casa pulibile in un’ora circa (intorno 90-100 mq), potrete farlo tranquillamente con una sola ricarica. 135.000 giri al minuto, uniti alla tecnologia ciclonica, catturano efficacemente polvere e detriti senza perdita di potenza di aspirazione. La batteria può essere ricaricata rimuovendola e utilizzando la stazione di ricarica come normale caricatore, o attaccandola al supporto a muro insieme al dispositivo stesso. Può essere facilmente rimossa se non desideriamo appenderla, per ricaricarla in separata sede.

Funzioni speciali di Dyson Gen5detect VOTO: 8 Questo aspirapolvere è dotato di tre modalità di potenza: Auto, Boost ed Eco. La modalità Auto regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento e allo sporco rilevato, ottimizzando la durata della batteria; la modalità Boost è ideale per una pulizia intensiva, quando abbiamo bisogno di aspirare alla massima potenza; mentre Eco prediligerà il risparmio energetico, per una pulizia più leggera e maggior durata della batteria. La spazzola Fluffy Optic, con fascio di luce laser integrato, rivela e cattura la polvere invisibile sui pavimenti duri: preparatevi ad un nuovo livello di consapevolezza sulle pulizie di casa (ebbene sì, la polvere si ricrea continuamente!). La prima volta che l’accenderete proverete un piccolo brivido vedendo cosa c’è davvero sul pavimento di casa, anche se l’avete pulito il giorno prima. Simile al funzionamento della versione precedente ma con un fascio di luce più ampio, uniforme e luminoso.

Accessori presenti nella confezione VOTO: 9 Dyson Gen5detect Absolute viene fornito con un’ampia gamma di accessori per affrontare diverse esigenze di pulizia. Spazzola Digital Motorbar , che adatta in modo intelligente la potenza di aspirazione a seconda delle diverse superfici. Anti-groviglio per evitare la fastidiosa situazione in cui peli di animali e capelli si incastrano nella spazzola e avvolgono intorno al rullo.

Spazzola Multifunzione 2 in 1 , che unisce spazzola e bocchetta larga.

Mini turbo spazzola anti-groviglio , perfetta per rimuovere polvere e peli di animali da tessuti, imbottiti e materassi.

Spazzola Fluffy Optic , che con il suo fascio di luce verde consente di individuare anche il più piccolo granello di sporco sui pavimenti duri (e ci fa venire voglia di continuare a pulire ogni singolo angolo di casa).

Bocchetta a lancia integrata con spazzola , per arrivare in alto e negli angoli più nascosti, come tra le pieghe del divano. Alimentatore e supporto di ricarica a muro chiudono il quadro. Non manca nulla di ciò che serve per pulire qualsiasi superficie, in alto e in basso, grande e piccola, tra pavimenti e tessuti. Dyson diventa un’aspirapolvere portatile con un click: tutti gli accessori si agganciano e sganciano con semplicità e velocità, rendendo le pulizie più comode e piacevoli.