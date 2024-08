Amazon, sconto del 50% sul robot smart che lava e aspira. Le offerte folli della settimana

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos robot smart

Lava, aspira e ti regala una casa super pulita: è la magia del robot smart, un elettrodomestico essenziale in offerta su Amazon al 50%. Diciamoci la verità: fare le pulizie non è mai piacevole e tutti vorremmo farlo in pochissimi minuti e in modo impeccabile.

Peccato che il tempo a disposizione non è mai abbastanza e il rischio è quello di ritrovarsi nelle ore più assurde a dover lavare il pavimento o passare l’aspirapolvere. La soluzione in questo caso è il robot smart, nato proprio per rispondere a questa esigenza.

Offerta OKP K5B Robot Aspirapolvere Robot Aspirapolvere e Mocio Ultra Sottile

Mini, ma super potente, questo elettrodomestico raggiunge anche gli angoli più nascosti della casa, pulendo in totale autonomia grazie alla mappatura delle stanze. Non solo aiuta ad aspirare lo sporco in modo efficiente, ma permette pure di lavare i pavimenti, eliminando qualsiasi traccia di sporco.

Inoltre si può programmare e gestire tramite smartphone, garantendo una lunga durata di utilizzo grazie alla batteria e alla stazione di ricarica.

Il robot smart che lava e stira in offerta su Amazon

Fra i modelli più apprezzati c’è OKP K5B Robot Aspirapolvere, dal design sottile (appena 7,7 centimetri) che lo rende perfetto per raggiungere qualsiasi angolo, anche quello più stretto della casa.

Utilizza un motore con una forte aspirazione ed è dotato di una presa d’aria che previene l’intasamento dei peli di animali domestici. Proprio per questo è l’ideale per le famiglie che hanno cani o gatti in casa e vorrebbero tenere il pavimento sempre pulito.

Ottima pure la funzione aspirazione e pulizia che aiuta a rimuovere efficacemente polvere, detriti e frammenti di carta. Ma non è finita qui, perché questo robot smart è dotato anche di un supporto magnetico per mocio e per asciugamano usa e getta. Un ottimo aiuto per lavare il pavimento di tutta casa in pochi minuti.

Offerta OKP K5B Robot Aspirapolvere Robot Aspirapolvere e Mocio Ultra Sottile

Il bello di questo robot smart è che lo accendi prima di uscire di casa e te ne dimentichi, tornando quando sarà già pulita. L’aspirapolvere possiede tre livelli di potenza regolabili che si adattano a qualsiasi tipo di superficie. In modalità silenziosa inoltre può funzionare per ben 2 ore, tornando poi da solo alla base di ricarica.

Infine con l’applicazione OKP è possibile creare dei programmi di pulizia personalizzati, regolando direzioni e modalità. Mentre la compatibilità con Alexa e Google Assistant permette di avviare e di interrompere con i messaggi vocali la pulizia.

Robot smart: tutte le offerte della settimana

Su Amazon è possibile trovare diversi robot smart in offerta. Le pulizie non saranno più un problema e tu potrai goderti il tempo libero mentre l’aspirapolvere intelligente pulisce casa.

Fra i più apprezzati della categoria c’è Xiaomi Robot Vacuum S12, un potente robot dotato di tecnologia di navigazione laser con scansione a 360 gradi. Consente di mappare rapidamente l’ambiente, garantendo una misurazione ottima grazie al sensore di distanza laser.

Offerta Xiaomi Robot Vacuum S12 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti

Il motore senza spazzole permette di rimuovere capelli e polvere con facilità. Mentre il serbatoio intelligente dell’acqua rilascia acqua, ma senza bagnare del tutto il pavimento, assicurando un’umidità costante.

Troviamo poi LEFANT Robot Aspirapolvere, dotato di un design innovativo che incorpora la tecnologia Freemove3.0 M210P. Questo rende l’elettrodomestico preciso e intelligente, evitando le cadute dalle scale o che resti bloccato, ma soprattutto creando un percorso che evita gli ostacoli.

Offerta LEFANT Robot Aspirapolvere Robot Aspirapolvere autoricaricante

Ottimo per pulire anche i tappeti, questo robot smart possiede due spazzole laterali che raccolgono polvere, immondizia e peli di animali domestici. Compatibile con Alexa, emette un rumore bianco che rende la pulizia veloce e silenziosa, ma soprattutto adatta anche per pavimenti delicati come quelli in legno.

Offerta Lubluelu 4000Pa Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura a 5 Piani

Fra i robot in offerta da non perdere c’è poi Lubluelu 4000Pa, un robot aspirapolvere e lavapavimenti con ottime recensioni. Con 3 livelli di controllo dell’acqua, il robot aspirapolvere è adatto per la pulizia di diversi materiali di pavimentazione. Pulisce in modo efficace tutta casa, memorizzando con precisione impeccabile la mappa della casa.

Troviamo poi dreame D9 Max Robot che regala un’aspirazione potente, raccogliendo facilmente capelli e sporco grazie all’efficace motore brushless Nidec e al condotto dell’aria con design aerodinamico. Inoltre permette di scegliere fra 4 livelli di aspirazione per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.

Possiede un serbatoio dell’acqua per inumidire il pavimento in base alle esigenze e permette di impostare la mappa in base alle necessità con zone vietate, sessioni programmate e modalità di potenza.

Aspirapolvere in offerta su Amazon

Non solo robot smart, su Amazon si possono trovare anche tantissime aspirapolvere in offerta. A partire dal modello più venduto. Si tratta di Stars 5, una aspirapolvere potente dotata di un motore brushless da 550W ad alte prestazioni, con una grande potenza di aspirazione.

Raccoglie facilmente sporco, polvere e briciole, ma anche peli di animali domestici e detriti, pulendo una varietà di superfici in modo efficace.

Offerta 45KPa/550W Aspirapolvere Scopa elettrica senza fili

In più il sistema di filtraggio a 8 stadi e alta efficienza possiede una struttura a doppio vortice che consente di separare i cicloni e catturare anche le particelle più piccole di polvere.

Ottime recensioni e offerte pure per Rowenta RO2913, aspirapolvere a traino senza sacco con design compatto per una pulizia domestica semplificata.

Offerta Rowenta RO2913 Aspirapolvere Aspirapolvere a Traino Senza Sacco

La tecnologia ciclonica produce un livello elevato di separazione polvere e aria, con prestazioni elevate e risultati di lunga durata. La spazzola di aspirazione è ad alta efficienza, mentre il motore Effitech è stato ottimizzato per lavorare al meglio su qualsiasi pavimento, pulendo alla perfezione ovunque.

Infine chiude la selezione delle aspirapolvere in offerta un modello tanto semplice quanto potente e utile. Si tratta di Akitas V8 3in1, una scopa elettrica verticale senza fili.

Offerta Akitas V8 3in1 Scopa Elettrica Verticale

Leggera e potente, questa aspirapolvere è facile da spostare e trasportare. I fari a LED sulla spazzola consentono di avere una migliore visibilità, mentre la barra battente è ottima per la pulizia di varie superfici.

La modalità portatile staccabile inoltre consente di utilizzarla sia come aspirapolvere a batteria che come aspirapolvere portatile. Un elettrodomestico utile e indispensabile per rendere le pulizie di casa più semplici, veloci e à- perché no – persino divertenti!

