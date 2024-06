Fonte: iStock Le migliori scope elettriche su Amazon

Una scopa elettrica è un elettrodomestico progettato per la pulizia di pavimenti e tappeti, simile a un aspirapolvere tradizionale ma generalmente più leggera e maneggevole. Facile da spostare e usare, particolarmente utile per pulizie rapide e per spazi ridotti, si adatta a diversi tipi di pavimenti e può raggiungere aree difficili grazie agli accessori inclusi.

Dato il vasto numero di modelli disponibili sul mercato, scegliere una scopa elettrica può essere un compito complicato difficile. Vediamo insieme alcuni consigli per orientare la scelta sul prodotto ideale.

Come scegliere la scopa elettrica

Al di là del modello su cui si è orientati per l’acquisto, ecco alcuni punti di attenzione da tenere in considerazione durante la scelta della scopa elettrica:

Potenza del motore : misurata in watt, maggiore è la potenza, più efficiente sarà la scopa nell’aspirare lo sporco.

: misurata in watt, maggiore è la potenza, più efficiente sarà la scopa nell’aspirare lo sporco. Tecnologia di aspirazione : la tecnologia ciclonica è efficace nel separare polvere e aria, migliorando le prestazioni.

: la tecnologia ciclonica è efficace nel separare polvere e aria, migliorando le prestazioni. Dimensione del contenitore della polvere : un contenitore più grande significa meno svuotamenti durante l’uso, ma potrebbe rendere la scopa più pesante.

: un contenitore più grande significa meno svuotamenti durante l’uso, ma potrebbe rendere la scopa più pesante. Peso complessivo : una scopa più leggera sarà più facile da manovrare, soprattutto su scale e in spazi stretti.

: una scopa più leggera sarà più facile da manovrare, soprattutto su scale e in spazi stretti. Ergonomia : un design ergonomico riduce l’affaticamento durante l’uso.

: un design ergonomico riduce l’affaticamento durante l’uso. Filtro HEPA : un plus che può rivelarsi fondamentale per chi soffre di allergie, poiché cattura particelle molto piccole di polvere e allergeni.

: un plus che può rivelarsi fondamentale per chi soffre di allergie, poiché cattura particelle molto piccole di polvere e allergeni. Livello di rumore: Espressa in decibel (dB), un livello di rumore inferiore rende l’uso della scopa più piacevole.

Differenza fra scopa elettrica e aspirapolvere a traino

Perché scegliere una scopa elettrica invece di un aspirapolvere a traino? Innanzitutto bisogna capire quali sono le differenze tra i due.

La scopa elettrica, a differenza dell’aspirapolvere a traino, offre numerosi vantaggi, tra cui il ridotto spazio necessario per conservarla (anche dietro ad una porta e nello sgabuzzino), gli optional a disposizione (ad esempio molti modelli hanno anche la funzione lavapavimenti) e sono perfette per pulire le scale (soprattutto se la scegli senza filo). Inoltre i modelli più recenti sono realizzati senza sacco e ti permettono di ottenere un ulteriore vantaggio: non dovrai più acquistare i costosissimi sacchetti per aspirapolvere e potrai svuotare il contenitore in pochi secondi direttamente nel bidone dell’immondizia. Inoltre il contenitore raccogli polvere è generalmente lavabile e questo aiuta ad aumentare la vita del tuo elettrodomestico.

Scopa elettrica con filo: le migliori su Amazon

Vactidy C6 aspirapolvere con filo è dotato di un motore da 600 watt che fornisce un’aspirazione potente fino a 18kPa, in grado di rimuovere facilmente polvere, detriti e sporcizia da tappeti, pavimenti e altre superfici, garantendo una pulizia approfondita dell’ambiente domestico. Il lungo cavo consente di spostarsi liberamente tra le diverse stanze senza dover cambiare frequentemente le prese mentre il pratico contenitore per cavi garantisce ordine e chiarezza, così non dovrai più preoccuparti dei cavi aggrovigliati.

Offerta Vactidy Aspirapolvere con filo potente

Evo 2 in 1 è una scopa Ariete elettrica senza sacco in classe A+. Dalle linee moderne ed eleganti, il prodotto ha duplice funzione: ideale sia per la pulizia di tappeti e pavimenti, sia per la pulizia di fessure, tessuti e di superfici più difficili da raggiungere grazie al potente aspirabriciole incorporato e agli accessori in dotazione, ovvero un beccuccio per fessure e una spazzolina per tessuti.

Evo 2 in 1, pratica, versatile e con serbatoio estraibile e lavabile, ha l’avvolgicavo intergrato, sta in piedi da sola e grazie al filtro Hepa E10 trattiene anche la polvere più sottile: il pulito è assicurato.

Offerta Ariete Ariete 2764 Evo 2 in 1 scopa elettrica

La Scelta Amazon più economica ricade sulla BXVMS600E di BLACK+DECKER, scopa elettrica a filo leggera e versatile, con sistema ciclonico senza sacco, che aiuterà a mantenere la casa perfettamente pulita. Tre funzioni in uno: aspirapolvere, scopa, aspirapolvere portatile. Per ottenere una pulizia completa della vostra casa in modo pratico e veloce, ad un prezzo davvero top.

BLACK+DECKER Scopa elettrica 3 in 1 - Scelta Amazon

Scopa elettrica con filo low budget

La scopa elettrica di Amazon Basic è economica ma non ha nulla da invidiare a modelli molto più costosi; il motore da 300 watt fornisce eccezionali prestazioni di pulizia e di efficienza di energia e grazie al sistema di filtrazione HEPA migliora la qualità dell’aria catturando le micro particelle.

Amazon Amazon Basics - Aspirapolvere a bastone

Scopa elettrica senza filo: le migliori su Amazon

La comodità di utilizzare un aspirapolvere senza filo è indubbia ma il timore spesso è legato alla durata della batteria. Inoltre la ricarica completa richiede molte ore (mediamente dalle 3 alle 6 ore).

Se la casa è piccola, la scopa elettrica senza fili potrebbe essere l’elettrodomestico perfetto per te. Generalmente sono un più costose delle stesse con filo ma comunque c’è scelta per tutte le tasche.

La scelta Amazon nella categoria un pochino più costosa cade su Hoover, professionisti del pulito; la Hoover H-FREE 100, con tecnologia ciclonica e autonomia fino a 40 minuti, pulisce in profondità grazie all’innovativo sistema separa le particelle di polvere dall’aria garantendo ottime performance di pulizia. E’ dotata di 2 accessori pronti all’uso: la spazzola a pennello per le superfici delicate e la bocchetta per fessure.

Offerta Hoover Hoover H-FREE 100 - Scelta Amazon

Questo nuovissimo aspirapolvere senza fili (rinnovato nel 2024) è dotato di un motore da 550W (rumore <62dB) e di un’aspirazione ciclonica super potente da 45 Kpa in grado di rimuovere la sporcizia di ogni tipo, dai peli ai residui di cibo.

Quando è completamente carico, può funzionare ininterrottamente per 60 minuti con aspirazione minima e 20 minuti con aspirazione massima per le esigenze di pulizia. L’aspirapolvere può essere completamente caricato in sole 4-5 ore senza doverlo ricaricare frequentemente. Grazie al display touchscreen (ad alta definizione e di grandi dimensioni è molto adatto a persone di mezza età e miopi) si può cambiare modalità di aspirazione toccando lo schermo e vedere in tempo reale la carica residua della batteria; il dispositivo aiuta a pianificare il programma di pulizia in modo efficiente e a prolungare la durata della batteria dell’aspirapolvere.

Offerta Senza fili Scopa Elettrica Senza Fili Potente con Touchscreen Intelligente

Scopa elettrica senza filo low budget

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60, con batteria ricaricabile e 45 minuti di autonomia, cattura la polvere in una sola passata; inoltre, è senza sacco e, grazie alla spazzola motorizzata con luci a LED di alta qualità, raggiunge ogni angolo della casa e favorisce la visibilità. Lo posso no usare tutti perché è super leggera, pesa solo 2,2 kg!

Offerta Rowenta Rowenta X-PERT 3.60 aspirapolvere senza - Scelta Amazon

Con Lubluelu aspirapolvere senza fili, grazie alla sua lunghezza regolabile, l’aspirapolvere senza fili di questo modello può essere facilmente adattato a diverse situazioni, consentendo di pulire le superfici più difficili da raggiungere, come il soffitto o i punti nascosti sotto il letto. Grazie alle tre luci LED situate davanti all’accessorio per il pavimento dell’aspirapolvere Lubluelu, è possibile vedere bene anche in zone poco illuminate, permettendo di rimuovere tutte le impurità e i peli dalle superfici. IL filtro HEPA garantisce il massimo anche per i soggetti allergici.

Offerta Lubluelu Aspirapolvere Senza Fili Potente 25KPa - Scelta Amazon

