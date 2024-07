Programmabile e autonomo, l'aspirapolvere robot mantiene la casa pulita con minima supervisione, liberando tempo per altre attività. Abbiamo provato un dispositivo top di gamma che ci ha sorprese non solo per la sua capacità di aspirare e lavare con precisione, ma anche di autopulirsi e di minimizzare la necessità di manutenzione.

Design: com’è fatto Narwal Freo X Ultra VOTO: 8

Narwal Freo X Ultra è il robot aspirapolvere lavapavimenti top di gamma del brand che, anche se ancora poco conosciuto in Italia, si sta rivelando sorprendente per la qualità dei suoi prodotti. Un design elegante e moderno lo caratterizza, rendendolo uno di quei dispositivi che non bisogna nascondere in qualche angolo della casa, anzi. Tutti gli ospiti vi chiederanno incuriositi di cosa si tratta. Certo, le dimensioni sono sicuramente un fattore da considerare, in quanto questa versione del robot comprende una stazione di base dalle misure non indifferenti. Ma a cosa serve occupare tutto questo spazio?

La stazione di base all-in-one, non solo funziona da stazione di ricarica, ma include un serbatoio per l'acqua pulita (2,5 litri), un serbatoio per l'acqua sporca (0,7 litri) e un vano per il detergente da pavimento apposito, già incluso nella confezione del dispositivo. Al suo interno abbiamo anche il comodissimo meccanismo di pulizia dei mop, il quale viene asciugato per 45 minuti per eliminare batteri ed eventuali odori.

In breve, la polvere e lo sporco aspirati dal robot vengono pressati al suo interno per conservarli in uno spazio ridotto fino a 7 settimane, evitando così di doverli rimuovere dopo ogni utilizzo. Se si sceglie di utilizzare il sacchetto con filtro HEPA per la polvere, in particolare, basterà rimuovere quest’ultimo quando pieno e gettarlo nella spazzatura, senza mai venire a contatto con lo sporco. Se non desiderate cambiare il sacchetto dopo e, con il tempo, volete evitarne il riacquisto, potete scegliere di usare il contenitore rigido, anch’esso presente nella confezione del robot.