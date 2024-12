Roborock Q5 Max+ unisce potenza, tecnologia e semplicità d’uso per le pulizie quotidiane. Con svuotamento automatico, mappatura intelligente e controllo vocale, offre una gestione efficace dello sporco senza sforzi. Perfetto per chi cerca efficienza ad un prezzo accessibile, senza funzioni superflue.

Robot e stazione di ricarica VOTO: 8

Progettato per offrire una pulizia impeccabile in modo semplice e automatizzato, Q5 Max+ rappresenta la scelta ideale sia per le neofite dello smart cleaning, sia per coloro che cercano una soluzione completa e performante ad un prezzo accessibile. La sua installazione è molto semplice: una volta tolto l’imballaggio, basta avvitare la base del robot alla stazione di ricarica, collegare quest’ultima alla presa elettrica e il gioco è fatto. Da questo momento potremo connettere il dispositivo al nostro smartphone con una breve procedura guidata, per iniziare a scegliere le nostre impostazioni di pulizia e utilizzarlo.

La presenza della stazione di ricarica (nera, piccola e compatta) offre la comodità dello svuotamento automatico, che consente una pulizia senza interventi manuali e necessità di manutenzione fino a 7 settimane (tempo che, a seconda dell’utilizzo del dispositivo, potrebbe variare). Ogni volta che il robot aspirapolvere avrà finito la sua pulizia, scaricherà lo sporco direttamente nel sacchetto di raccolta apposito e noi non dovremo intervenire. I componenti rimovibili si staccano facilmente e possono essere lavati velocemente sotto l’acqua, per una manutenzione poco impegnativa.

Nella confezione non sono presenti, ma è bene sapere che Q5 Max+ è compatibile anche con un serbatoio dell'acqua e un panno per la funzione di lavaggio dei pavimenti venduti separatamente, per una versatilità ancora maggiore.