Un robot aspirapolvere è un valido alleato per mantenere la casa pulita, in grado di toglierci l’impegno quotidiano di passare l’aspirapolvere o lavare il pavimento, regalandoci tempo in più per noi. Grazie alla tecnologia di navigazione avanzata e ai sistemi di auto-pulizia, i robot aspirapolvere più avanzati non solo garantiscono pavimenti splendenti, ma sono anche autonomi e richiedono interventi manuali minimi.

VOTO TOTALE 8.2 Roborock Qrevo Slim Roborock Qrevo Slim, con il suo design ultra-sottile e una stazione multifunzione 8-in-1, si distingue per la capacità di raggiungere spazi stretti e per l’auto-gestione della pulizia. Ideale per case con animali, offre un sistema di pulizia avanzato con comandi vocali. L'ultimo arrivato in casa Roborock, Qrevo Slim, è un robot aspirapolvere originale per il suo design e per alcune funzioni speciali, progettato per una pulizia domestica altamente personalizzata e automatizzata. Dotato di tecnologie avanzate per la mappatura e la navigazione, si distingue per essere ultra-sottile, raggiungendo aree inaccessibili ad altri modelli. Vediamo nel dettaglio caratteristiche, funzionalità e prestazioni di questo gadget molto interessante.

PRO Design ultra-sottile, ideale per spazi ristretti

Navigazione precisa con mappatura 3D

Stazione multifunzione 8 in 1

Funzioni dedicate agli amici a quattro zampe

Controllo vocale anche offline CONTRO Prezzo alto

Dimensioni della stazione multifunzione

Non adatto a tappeti particolarmente spessi

Design: com’è fatto VOTO: 8 Roborock Qrevo Slim è progettato per rispondere a una necessità spesso trascurata dai robot aspirapolvere tradizionali: la capacità di raggiungere facilmente le aree più nascoste della casa. Con uno spessore di soli 8,2 cm, riesce infatti a passare agevolmente sotto mobili bassi come letti, divani e tavolini, coprendo superfici dove spesso si accumula molta polvere perché rimangono fuori dalla portata degli altri dispositivi e delle nostre pulizie di casa manuali. Il suo design sottile, però, non compromette la struttura robusta e l’efficienza della pulizia, anzi, si combina perfettamente con la spazzola laterale estensibile FlexiArm e il mop laterale, anch’esso in grado di “uscire” dalla scocca del robot, che consentono di raggiungere angoli, bordi e zone intorno a gambe di sedie, tavoli e battiscopa. L’elemento chiave del sistema di pulizia di Qrevo Slim è la DuoRoller Riser Brush, una spazzola centrale con design anti-groviglio che, grazie ai materiali in gomma e ai raschietti nascosti, riduce l’accumulo di capelli e peli, risultando particolarmente utile in case con animali. Questo design minimizza anche le operazioni di manutenzione, rendendo l’uso quotidiano di Qrevo Slim estremamente pratico e comodo. All’interno della confezione, oltre al robot aspirapolvere, troviamo la stazione di ricarica multifunzione, un manuale d’uso e un sacchetto per la raccolta dello sporco di ricambio.

Come funziona VOTO: 8 Qrevo Slim non è solo sottile, ma anche molto intelligente. Grazie al sistema di navigazione avanzato StarSight Autonomous System, supportato da doppio LiDAR e sensori ToF (parole complesse per parlare di tecnologie di navigazione), il robot è in grado di creare una mappa tridimensionale dell’ambiente e muoversi con precisione, riconoscendo ed evitando ostacoli come mobili bassi, oggetti dimenticati sul pavimento e persino animali domestici che incrocia improvvisamente sul suo percorso. Dotato di 21.600 punti di rilevamento che migliorano la sua capacità di riconoscere e aggirare ostacoli con una precisione tre volte superiore rispetto ai modelli precedenti, Qrevo slim può evitare perfino ostacoli di soli 2 cm. Durante il test, abbiamo sperimentato una situazione di quotidianità lanciando un piccolo topolino per gatti sul percorso del robot, il quale ha reagito prontamente, evitando l’oggetto velocemente. Dal punto di vista delle prestazioni, Qrevo Slim non delude e rispetta la qualità tipica del brand. Con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, è capace di affrontare con soddisfazione lo sporco e in modalità Carpet Boost+, grazie all’uso di ultrasuoni, rileva automaticamente i tappeti, incrementando la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda (elemento che di solito risulta un punto debole per diversi “colleghi” robot). I tappeti, inoltre, non vengono toccati dai panni bagnati, che vengono automaticamente sollevati durante il passaggio. A proposito, anche il sistema di lavaggio del Qrevo Slim è estremamente adattabile, con 30 livelli di flusso d’acqua che consentono di regolare l'umidità del mop in base al tipo di pavimento (legno o piastrelle), senza fastidiosi gocciolamenti.

La stazione 8 funzioni in 1 VOTO: 9 La stazione di ricarica di Roborock Qrevo Slim è un altro elemento distintivo di questo modello. Non si limita a ricaricare il dispositivo, ma offre una gamma di funzioni che migliorano l’efficienza e l’autonomia del robot e, soprattutto, riducono la necessità di manutenzione manuale al minimo. Ecco le principali funzioni facilmente personalizzabili tramite l'app Roborock: Lavaggio e asciugatura del mop con acqua calda : il panno del lavaggio viene lavato con acqua a 60°C e poi asciugato con aria calda, eliminando macchie, batteri ed eventuali cattivi odori, utile soprattutto dopo la pulizia in aree particolarmente sporche, come potrebbero essere la cucina o il bagno.

: il panno del lavaggio viene lavato con acqua a 60°C e poi asciugato con aria calda, eliminando macchie, batteri ed eventuali cattivi odori, utile soprattutto dopo la pulizia in aree particolarmente sporche, come potrebbero essere la cucina o il bagno. Rilevamento intelligente dello sporco : durante il lavaggio del mop, la stazione identifica quando è sporco e, se necessario, lo lava ulteriormente.

: durante il lavaggio del mop, la stazione identifica quando è sporco e, se necessario, lo lava ulteriormente. Auto-pulizia della stazione : la base si pulisce autonomamente grazie a raschietti rotanti che spostano lo sporco verso il filtro centrale.

: la base si pulisce autonomamente grazie a raschietti rotanti che spostano lo sporco verso il filtro centrale. Svuotamento automatico della polvere : il serbatoio della polvere a bordo del robot viene svuotato in autonomia in un sacchetto sigillato, riducendo la frequenza di interventi manuali.

: il serbatoio della polvere a bordo del robot viene svuotato in autonomia in un sacchetto sigillato, riducendo la frequenza di interventi manuali. Svuotamento automatico dell’acqua sporca e ricarica di acqua pulita : i due serbatoi consentono al robot di autoregolarsi durante il lavaggio dei pavimenti, svuotando l’acqua sporca per riprendere quella pulita autonomamente.

: i due serbatoi consentono al robot di autoregolarsi durante il lavaggio dei pavimenti, svuotando l’acqua sporca per riprendere quella pulita autonomamente. Ricarica programmata: consente di programmare la ricarica nelle ore non di punta per risparmiare sui costi energetici. Nonostante le dimensioni compatte e ridotte al minimo del robot, la grandezza della sua stazione non è indifferente: è bene per questo valutare se abbiamo a disposizione lo spazio per sistemarlo comodamente prima di acquistarlo, soprattutto per quanto riguarda l’altezza.

Le opzioni di controllo VOTO: 8 Qrevo Slim può essere controllato tramite l'app Roborock, disponibile per Android e iOS, che consente di gestire ogni dettaglio della pulizia. È possibile creare routine specifiche, programmare sessioni nei momenti che desideriamo e suddividere le aree della casa in stanze o zone “No-Go”. Con la modalità SmartPlan, poi, il robot decide autonomamente l’ordine e l’intensità della pulizia in base alle esigenze rilevate: in poche parole, è capace di imparare dalle nostre abitudini e dalle nostre preferenze. La funzione di comando vocale è un’aggiunta pratica e simpatica. Basta dire “Hello Rocky” per attivare il robot, avviare o interrompere la pulizia, o indicare aree specifiche da pulire. Un dettaglio interessante è che il comando vocale funziona anche senza connessione Wi-Fi, una caratteristica rara che consente di gestire il dispositivo anche in assenza di connessione internet.

Le opzioni per gli animali VOTO: 8 Qrevo Slim è dotato di alcune funzionalità specifiche pensate per i proprietari di animali domestici. La modalità Pet Finder, ad esempio, permette di monitorare gli animali in casa, sfruttando la telecamera integrata del robot per localizzarli e persino scattare foto da un punto di vista originale. Durante il suo funzionamento, inoltre, grazie al riconoscimento avanzato, rileva e evita gli animali durante il suo percorso, intensificando la pulizia nelle aree in cui si trovano i loro accessori, come cucce e ciotole, di solito particolarmente sporche.