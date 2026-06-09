Biofilia in cucina. Come il design biofilico trasforma la cucina in un ecosistema vivo

Dall'isola ecosistema ai giardini idroponici integrati, dal pilastro verde alle serre indoor: come il design biofilico sta ridisegnando la cucina contemporanea di lusso

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Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

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Biofilia in cucina. Come il design biofilico trasforma la cucina in un ecosistema vivo
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Il dialogo tra i volumi puri dell'architettura e gli elementi organici vivi si legge chiaramente in questa cucina: il legno naturale a venatura larga, il piano in pietra e le piante tropicali oltre la vetrata costruiscono un ecosistema visivo coerente
Che cos'è la biofilia? Chi è Edward O. Wilson? Come il design influisce sulla cucina?

Il concetto di casa è in continua evoluzione, e la cucina, da sempre cuore pulsante e conviviale dell’abitazione, si sta trasformando in un vero e proprio ecosistema vivo. Al centro di questa rivoluzione architettonica c’è il design biofilico, un approccio progettuale che prende il nome dal greco bios (vita) e philia (amore): letteralmente, l’amore per il vivente. Un principio che promette di cambiare radicalmente il nostro modo di vivere gli spazi quotidiani.

Il termine biofilia è stato coniato nel 1973 dallo psicoanalista Erich Fromm per indicare l’amore appassionato per la vita e per tutto ciò che è vivo, e successivamente sviluppato negli anni Ottanta dal biologo Edward O. Wilson. La teoria suggerisce che gli esseri umani possiedono una connessione genetica profonda con il mondo naturale, e che l’allontanamento da esso – a causa di un’eccessiva urbanizzazione e di ritmi di vita frenetici – causi stress e disagi.

Sei vasi con erbe aromatiche di varietà diverse tenute da mani su superficie bianca: lattughino, crescione, basilico viola, menta, prezzemolo e altri micro-vegetali
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Erbe aromatiche e micro-vegetali coltivati in cucina: dall’isola ecosistema con vasca a filo alla semplice fila di vasi, l’orto indoor è il cuore del design biofilico applicato alla cucina

Se l’ecodesign e la bioarchitettura si concentrano principalmente sull’uso di materiali non nocivi e sull’efficienza energetica, il design biofilico fa un passo ulteriore: pone al centro il benessere psicologico e sensoriale dell’individuo, riconnettendolo attivamente con la natura attraverso soluzioni di design ad hoc.

La cucina come organismo che respira

Applicare i principi biofilici non significa semplicemente appoggiare una pianta sul piano di lavoro. Nella cucina moderna, e in particolar modo nei progetti di lusso, si tratta di concepire lo spazio come un organismo che respira, creando un dialogo magnetico tra i volumi puri dell’architettura e gli elementi organici vivi.

Cucina con pensili in legno bronzo e bianchi, sansevierie rigogliose sopra i pensili, isola con piano in marmo beige, lampadario in ottone e cristallo e parquet chiaro
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Sansevierie rigogliose posizionate in alto sopra i pensili, piano in marmo e moduli in legno scanalato: anche senza installazioni sofisticate, l’inserimento calibrato del verde vivo trasforma la cucina in un organismo che respira

Le nuove tendenze dell’interior design propongono soluzioni scenografiche di altissimo livello. Un esempio affascinante è l’Isola Ecosistema: una sezione del piano di lavoro o dell’isola monolitica scavata per ospitare una vasca a filo dedicata a un orto indoor, dove erbe aromatiche e micro-vegetali crescono sotto luci spettroscopiche integrate nel soffitto. A questo si aggiungono soluzioni come il Pilastro Verde, che trasforma una colonna strutturale o una parete in un rigoglioso giardino verticale auto-irrigante, o l’inserimento di un piccolo ulivo all’interno di un vuoto progettato tra i moduli della cucina, sapientemente illuminato.

La tecnologia invisibile dei giardini idroponici

Giardino verticale con celle esagonali in metallo grigio su parete in cemento antracite, piante verdi vive e succulente in ogni cella, tavolino rotondo e sedia industriale in primo piano
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Un giardino verticale modulare trasforma una parete in cemento in un Pilastro Verde: struttura geometrica e vegetazione viva in dialogo diretto

Portare la terra e l’acqua nel cuore tecnologico della casa richiede un’ingegneria invisibile ma estremamente sofisticata. La risposta del design contemporaneo risiede nei giardini idroponici integrati: sistemi all’avanguardia che permettono la crescita delle piante senza l’ausilio della terra, impiegando vasche in acciaio inox a tenuta stagna e soluzioni acquose ricche di nutrienti. Questo approccio consente un risparmio idrico fino al 90% rispetto all’agricoltura in vaso e garantisce ingredienti puri, privi di pesticidi.

I tradizionali frigoriferi per i vini lasciano sempre più spazio a vere e proprie serre indoor di design: vetrine climatizzate con controllo solare e ventilazione forzata. Il contrasto tra la precisione meccanica delle ante motorizzate e la crescita libera delle piante crea un equilibrio dinamico che rende la cucina un ambiente vibrante e unico.

L’alchimia dei materiali

Serra indoor con struttura in metallo bianco e vetro con tre vasi di peperoncino a frutti arancioni e gialli su superficie in pietra grigia
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Una vetrina climatizzata di design al posto del frigorifero per i vini: il design biofilico porta la coltivazione direttamente in cucina attraverso serre indoor con struttura in metallo e vetro

Il design biofilico in cucina celebra l’alchimia dei contrasti: la freddezza e la pesantezza di materiali millenari come la pietra naturale, il marmo o il cemento architettonico diventano il palcoscenico ideale per accogliere la leggerezza e il calore del verde vivo. L’obiettivo è generare un’esperienza multisensoriale che coinvolga non solo la vista, ma anche il tatto e l’olfatto.

La scelta dei materiali è cruciale. Privilegiare legno di recupero trattato con oli naturali, pietre porose, bambù o sughero permette di inserire geometrie organiche e texture che rimandano direttamente alla terra. Anche le superfici ceramiche di ultima generazione – come le piastrelle effetto legno o pietra – contribuiscono a questa narrazione, offrendo il realismo visivo dei materiali naturali unito a praticità e ridotto impatto ambientale.

Il design biofilico non è una semplice tendenza estetica transitoria, ma una necessità vitale tradotta in architettura d’interni: la risposta più convincente al bisogno profondo di ritrovare, anche tra le mura domestiche, il contatto con il mondo naturale.