Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot lavapavimenti Roomba è scontato durante la Festa delle Offerte Prime

Le faccende domestiche sono il cruccio di tutte noi perché raccogliere la polvere, i peli dei nostri amici a quattro zampe e lavare sono quell’attività che dobbiamo incastrare tra un impegno e l’altro oppure a cui dobbiamo dedicarci sottraendo del tempo libero a noi stesse.

È proprio in questo momento che avremmo voluto tanto acquistare l’aspirapolvere o il robot lavapavimenti che da mesi teniamo nel carrello virtuale. Beh, adesso è l’ora di procedere con l’acquisto, anzi di puntare a un top di gamma. Durante la Festa delle Offerte Prime, l’e-commerce ha deciso di scontare il 6 e il 7 ottobre una serie di elettrodomestici per la pulizia della casa, puntando sulla praticità e sulla qualità. Tra le chicche che ha riservato ai suoi clienti c’è iRobot Roomba Plus 576 Combo. Un sistema 2 in 1 che aspira e lava i pavimenti. E se non bastasse, una volta terminato il lavoro è la stazione automatizzata a pensare alla sua pulizia

Il vero regalo è il prezzo perché il robot lavapavimenti di uno dei brand più famosi nel campo della pulizia costa meno di 400€, un’occasione riservata ai clienti Prime. Infatti la due giorni di offerte è esclusiva degli iscritti al servizio, ma entrare a far parte della community è semplicissimo.

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Prima di acquistare il tuo iRobot Roomba Plus 576 Combo clicca sul link e verifica il prezzo, perché in questi giorni disponibilità e sconti cambiano rapidamente.

Un solo robot per una casa pulita e in ordine

Che sia grande o piccola, in casa lo spazio manca sempre, quindi se troviamo un apparecchio che compie più funzioni insieme entra direttamente tra i nostri preferiti. Roomba Plus 576 Combo è progettato proprio per rimuovere la polvere e lavare i pavimenti.

La fase della rimozione dello sporco come peli di animali, briciole e polvere è affidata alla spazzola in gomme e setole e al motore che raggiunge una potenza di 25.000 Pa.

Al lavaggio dei pavimenti, invece, ci pensa il sistema DualClean con tecnologia SmartScrub. In poche parole il robot è dotato di due mop rotanti che esercitano una pressione diversa in base allo sporco così da eliminare anche le macchie incrostate o difficili da rimuovere persino a mano.

Se temi che il robot proprio per il suo design circolare difficilmente riuscirà a raggiungere gli angoli o i bordi, Roomba Plus 576 Combo risolve definitivamente tutte le tue paure. I mop infatti hanno un sistema estendibile che gli consente di estendersi fino a 35 mm oltre il diametro del robot, così da raggiungere facilmente le pareti e gli angoli.



Roomba Plus 576 Combo e la navigazione smart

In casa mobili, giocattoli e oggetti lasciati sul pavimento rappresentano dei naturali ostacoli per i robot lavapavimenti che Roomba Plus 576 Combo non teme grazie alla navigazione ClearView Pro LiDAR e PrecisionVision AI: in pratica il device crea una mappa in 3D e riconosce gli ostacoli durante la pulizia. Inoltre il design compatto e più lineare consente al robot di infilarsi sotto mobili, divani e letti continuando la pulizia.

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Il robot lavapavimenti autonomo

Il punto di forza del Roomba Plus 576 Combo è la possibilità di controllarlo anche da remoto con l’app Roomba Home e la stazione AutoWash. Quest’ultima oltre a ricaricare questo dispositivo, pensa anche alla sua manutenzione. La base si svuota automaticamente e la stazione può gestire fino a tre mesi la polvere e fino a 40 giorni l’acqua. Inoltre dopo ogni ciclo di pulizia i mop vengono lavati con acqua calda e asciugati sempre con aria calda per evitare che si rovinino.



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