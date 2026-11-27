Asciuga i capelli in pochi istanti, esegue uno styling perfetto in due minuti, il multi-styler Dyson Airwrap Origin è in sconto per il Black Friday e vale la pena approfittarne

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Asciuga e acconcia la chioma in due minuti, Il multi styler Dyson è in sconto

Il Black Friday ci fa un regalo enorme, l’amatissimo Dyson Airwrap Origin è in sconto al minimo storico e questo significa solo una cosa, il momento giusto per averlo è arrivato. Un tool che grazie agli sconti in atto potete avere a un prezzo ridottissimo, ma ottenendo tutti i vantaggi di questo multi styler dalle performance elevatissime.

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Offerta Dyson Il multi styler amatissimo da avere adesso

Funziona davvero il Dyson Airwrap Origin?

Un tool professionale da utilizzare a casa propria, un asciugacapelli che è anche multi-styler e che risolve ogni possibile problema o desiderio se si tratta di acconciare i propri capelli, nel minor tempo possibile ma con una resa impeccabile.

Un dispositivo che fa praticamente tutto ciò che si possa desiderare:

asciuga la chioma in modo rapido;

si può utilizzare come una sorta di spazzola anti nodi per lisciare la chioma;

è adatto anche a creare onde e ricci sui capelli in modo pratico e veloce.

Dopo tutto di Dyson Airwrap Origin ne esiste solo uno e chi lo utilizza già non ne può più fare a meno. Un tool integrato da diversi accessori e che si può utilizzare con la stessa efficacia su diverse tipologie di capelli, creando di volta in volta styling sempre nuovi a seconda di ciò che si vuole in quel momento.

Uno strumento tutto in uno che vale la pena avere tra i propri best per la cura della chioma e che, a detta di chi lo utilizza, ha davvero tantissimi vantaggi. Per esempio non secca i capelli, non brucia il cuoio capelluto, non crea un effetto frizz, toglie l’umidità in eccesso contrastando l’effetto crespo, non danneggia la chioma e le dona massima bellezza e benessere. Un tool che lascia i capelli morbidi, luminosi ed idratati anche senza fare styling, usandolo solo come asciugacapelli.

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Come utilizzare Dyson Airwrap Origin per una piega da salone

Un multistyler che agisce senza danneggiare al chioma e senza stressarla, grazie al flusso d’aria potente che asciuga rapidamente la chioma e che la prepara allo styling successivo. Ed essendo un multi styler sono diversi i modi in cui potete farlo:

se lo usate per lisciare i capelli , il Dyson Airwrap Origin è in grado di reindirizzare il suo flusso d’aria in modo automatico, proiettandolo nella stessa direzione in cui si spazzolano i capelli, e di fatto facilitandone l’asciugatura e la piega;

, il Dyson Airwrap Origin è in grado di reindirizzare il suo flusso d’aria in modo automatico, proiettandolo nella stessa direzione in cui si spazzolano i capelli, e di fatto facilitandone l’asciugatura e la piega; se lo usate per creare onde e ricci morbidi sulla chioma, dovrete utilizzare il cono da 40 mm in dotazione, che grazie al flusso d’aria Coanda migliorato, attira e avvolge automaticamente i capelli in entrambe le direzioni, creando l’acconciatura mossa e voluminosa in pochissimi istanti.

I consigli per una piega perfetta

Insomma, il Dyson Airwrap Origin è il multistyler che stavate aspettando di avere e che fa di tutto per donare ai vostri capelli massimo benessere e bellezza. E voi cosa dovete fare? Solo seguire qualche piccola buona abitudine per facilitargli il lavoro e per rendere ancora più velli, sani e forti i vostri capelli:

per esempio usare un panno in microfibra dopo la doccia, che accelera i tempi di asciugatura e riduce la rottura e l’effetto crespo;

ricordarsi sempre di applicare un termoprotettore su tutta la chioma, per preservarla dai danni del calore;

su tutta la chioma, per preservarla dai danni del calore; applicare un prodotto fissante per allungare al resa della piega;

per allungare al resa della piega; dormire su una federa in seta per proteggere e sublimare la chioma anche mentre dormite.

Ed ecco che la vostra chioma sarà subito più bella, sana e con un finish e una piega invidiabile.

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