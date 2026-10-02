Un tool bello da vedere e iper performante, l'asciugacapelli rosa e oro di BaByliss è il regalo perfetto da farsi adesso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock L'asciugacapelli rosa anti crespo di BaByliss è il tool da regalarsi ora

Qual è il momento migliore per farsi un regalo? La risposta è sempre, ma quando si può approfittare di un bello sconto su un prodotto che oltre a essere super performante è anche bello da vedere, ecco che il sempre si trasforma in adesso. Ed è proprio ora il momento giusto per aggiudicarsi l’asciugacapelli rosa di BaByliss con funzione anti crespo che trovate su Amazon a un prezzo ridottissimo.

Offerta BaByliss L’asciugacapelli rosa e oro è il tool da avere ora

L’asciugacapelli rosa di BaByliss è il tool da avere adesso

Un asciugacapelli dalle altissime prestazioni, che con il suo motore professionale AC Made in Italy da 2100W, vi permette di prendervi cura dei vostri capelli, dalla radice alle punte, senza intaccarne la salute e la naturale luminosità, ma anzi, andando a ridurne le tempistiche di asciugatura grazie a un flusso d’aria rapido e potente di cui è dotato. E donandovi dei capelli morbidi, setosi e lucenti in pochissimi minuti.

Un asciugacapelli professionale e assicurato dalla competenza e qualità di BaByliss, un brand che da oltre 60 anni garantisce ai suoi clienti attrezzature per styling adatte a chiunque, anche a chi è alle prime armi, che agiscono in breve tempo e che sono anche molto semplici e maneggevoli da utilizzare, per garantire alla chioma un pieno di lucentezza e morbidezza come appena fatto dal parrucchiere.

Perché averlo e le caratteristiche

Ma perché vale davvero la pena avere l’asciugacapelli Gold Rose di BaByliss? Perché questo tool è dotato di ben tre impostazioni di calore diverse, che vi permettono di personalizzare l’asciugatura e che agiscono gradualmente, adattandosi a ogni vostra esigenza, ma che presenta anche due impostazioni di velocità, cosa che gli permette di avere diverse combinazioni di performance a seconda del vostro tipo di capelli.

Ma la cosa che dovrebbe farsi dire si ad avere questo asciugacapelli subito a casa vostra, è il suo sistema di ionizzazione, che abbatte l’umidità nei capelli eliminando in modo efficace il fastidioso effetto crespo di cui spesso soffrono i nostri capelli. Il risultato? Una chioma liscia, setosa, morbida, lucente e priva di staticità o opacità.

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Un phon super glam per una chioma al top

Ed ecco che arriviamo alla parte più accattivante di questo asciugacapelli di BaByliss, il suo colore. Perché va bene l’essere super performante, ma anche l’occhio vuole la sua parte, e con la sua colorazione rosa dorata, questo phon è davvero il più bello che potreste desiderare di avere tra i vostri tool per la cura della vostra bellezza e della chioma.

Un vero e proprio oggetto del desiderio, che si adatta a ogni tipologia di capelli, da quelli più fini e delicati a quelli più spessi, lunghi o sorti, lisci, mossi o ricci, ma agendo sempre con la stessa efficace e qualità, e anche con lo stesso stile unico e glam.

Insomma, abbiamo detto che il momento perfetto per farsi un regalo è ogni volta che se ne sente il bisogno, ma questo è davvero un tool imperdibile ed è la vostra chioma a chiedervelo, per avere una cura costante e un aspetto sano, lucente e morbido dopo ogni asciugatura.

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