Capelli dallo styling perfetto in ogni momento e con un unico tool? La spazzola ad aria Babyliss in sconto è quello che stavate aspettando

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Tanti styling diversi con un unico tool in sconto

Un unico prodotto e ben quattro accessori intercambiabili, che vi permettono di asciugare, lisciare, donare volume, modellare la chioma, e agire per evitare il fastidioso ma sempre in agguato effetto crespo. Un sogno? No, parliamo di BaByliss Air style 1000, la migliore alternativa economica al Dyson Airwrap, una spazzola ad aria progettata per garantire la massima praticità e versatilità. Durante l’uso e che vi permette di donare alla vostra chioma il massimo benessere e uno styling professionale come foste appena uscite da un salone, ma a casa vostra e con un unico strumento.

Offerta BaByliss La spazzola per ogni styling è in sconto

BaByliss Air style 1000, la spazzola da avere ora

Un tool indispensabile se volete creare tanti styling diversi ma senza dover avere altrettanti dispositivi pronti all’uso, perché con BaByliss Air style 1000 ve ne basta uno, super performante e che agisce su più livelli garantendovi uno styling unico e sempre diverso con il minimo sforzo e tempo.

Una spazzola ad aria che agisce con una potenza di 1000W e che ha un riscaldamento ultra-rapido, offrendovi prestazioni elevate, ma mantenendo il giusto equilibrio tra potenza ed efficienza energetica. Un tool pensato per agire sui capelli con la massima sicurezza e delicatezza, pur essendo uno strumento a caldo (per cui è sempre bene utilizzare un termo protettore).

Com’è fatta la spazzola ad aria di BaByliss

Ma cosa fa davvero questa spazzola ad aria dalle mille funzioni in un solo tool? Come detto la spazzola BaByliss Air style 1000 è dotata di ben 4 accessori diversi:

una spazzola fissa termica in ceramica da 50mm;

un concentratore;

un ferro conico per realizzare delle splendide onde morbide;

una spazzola piatta lisciante.

Tutti accessori che vi consentono di creare ogni tipologia di acconciatura, con lo stesso dispositivo e con pochi e semplici gesti. Una spazzola ad aria che è anche provvista di 2 impostazioni di calore e da un tasto di aria fredda che vi permette di fissare lo styling appena eseguito, oltre ovviamente per scegliere la temperatura adeguata in base alla vostra tipologia di capelli. L’aggiunta della funzione ionica integrata, poi, garantisce alla chioma di non subire il fastidioso effetto crespo che è sempre pronto a intaccare i capelli, soprattutto durante questa stagione autunnale.

Insomma, una spazzola ad aria che ha davvero tutto per essere il vostro tool must have per la chioma durante tutto questo nuovo autunno/inverno, facile da usare, veloce e pratica.

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Come utilizzarla

Un dispositivo che si adatta a ogni tipologia di chioma, agendo sempre con la massima efficacia e cura. Una spazzola che va benissimo sui capelli fini e sottili, ma anche su quelli più spessi, lunghi o corti, lisci o mossi, e perfino sui capelli delicati, decolorati o colorati, cambiando la temperatura del dispositivo, in base alla tipologia di chioma e per evitare danni. I capelli più spessi o texturizzati per esempio, tollerano maggiormente il calore rispetto alle chiome più fini e sottili. Un piccolo accorgimento che fa tutta la differenza tra l’avere dei capelli visibilmente sani e lucenti oppure no.

E ovviamente senza mai dimenticarvi di utilizzare la spazzola di BaByliss applicando un uno spray termoprotettore prima della piega.

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