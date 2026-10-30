Un phon con ben cinque funzioni diverse e con un prezzo piccolissimo, Shark FlexStyle sfida il Dyson che tutte conosciamo e lo fa con un mix di accessori e possibilità di styling che vi faranno innamorare al primo utilizzo. Un phon styler che:
- asciuga ogni tipologia chioma;
- combatte l’effetto crespo e doma le ciocche ribelli;
- è ricco di accessori per realizzare ogni tipologia di styling in modo impeccabile e professionale.
Indice
Com’è fatto Shark FlexStyle, il phon styler da avere adesso
Ma di cosa si tratta esattamente? Shark FlexStyle è prima di tutto un asciugacapelli, potente e preciso, ma che con una semplice rotazione si trasforma in uno styler con ben cinque funzioni diverse. Un tool che:
- asciuga la chioma;
- le dona uno styling liscio o pieno di ricci definiti;
- dona massimo volume alla chioma;
- ne aumenta la brillantezza;
- elimina l’effetto crespo dalla radice alle punte;
e tutto in modo semplice e con una praticità di utilizzo davvero unica.
Quali sono le caratteristiche di questo multi styler?
Una limited edition di cui approfittare subito, e che grazie alle sue dimensioni compatte, è anche il tool ideale da portare ovunque con sé, in viaggio o per una breve gita fuori porta in cui però non si vuole rinunciare ad avere a portata di mano tutto il necessario per uno styling preciso e ben fatto.
Un phone styler dotato della tecnologia Coanda, che sfrutta la potenza dell’aria creando ricci perfetti, larghi o stretti, come più si preferisce, e che include anche due cilindri da 32 e 24 mm. Ma non solo, perché Shark FlexStyle è dotato anche di un accessorio FrizzFighter, che attira automaticamente i capelli, senza bisogno di avere una grande manualità, e che combatte l’effetto crespo prima ancora che si formi, domando le ciocche ribelli e garantendovi una chioma incredibilmente luminosa e liscia già dopo il primo utilizzo.
Infine, dettaglio non di poco conto, questo phon styler è dotato anche di un sistema di controllo della temperatura, che vi evita di raggiungere temperature troppo elevate e dannose per i capelli, ma anche di mantenere il calore uniforme per tutta la durata dello styling e su ogni parte della chioma.
Prova subito tutti gli accessori del phon styler Shark FLEXSTYLE Style
Perché averlo tra i propri tool per capelli?
Uno strumento dalle alte performance, comodo, semplice da usare e super versatile e che vale davvero la pena di essere provato e tenuto tra i propri must per la cura e lo styling della chioma. Il motivo? Ve ne diamo molti di più:
- asciuga i capelli velocemente e senza danni da calore;
- è dotato di tutti gli accessori necessari per realizzare qualsiasi tipologia di piega;
- elimina l’effetto crespo dalla chioma e doma i ciuffi ribelli;
- si usa facilmente anche per non ha grande manualità;
- ha un prezzo ridottissimo di cui vale la pena approfittare.
Insomma, Shark FlexStyle è il vostro nuovo mai più senza per avere dei capelli perfetti con ogni styling e visibilmente più sani, forti e belli dopo ogni utilizzo.
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