Asciuga e acconcia la chioma con un set di accessori da far invidia ai tool professionali, il phon styler Shark FlexStyle vi dona la piega che avete sempre sognato

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Il phon styler 5 in 1 di Shark è tool da avere adesso per una chioma sempre al top

Un phon con ben cinque funzioni diverse e con un prezzo piccolissimo, Shark FlexStyle sfida il Dyson che tutte conosciamo e lo fa con un mix di accessori e possibilità di styling che vi faranno innamorare al primo utilizzo. Un phon styler che:

asciuga ogni tipologia chioma;

combatte l’effetto crespo e doma le ciocche ribelli;

è ricco di accessori per realizzare ogni tipologia di styling in modo impeccabile e professionale.

Offerta Shark Il phone styler da avere adesso

Com’è fatto Shark FlexStyle, il phon styler da avere adesso

Ma di cosa si tratta esattamente? Shark FlexStyle è prima di tutto un asciugacapelli, potente e preciso, ma che con una semplice rotazione si trasforma in uno styler con ben cinque funzioni diverse. Un tool che:

asciuga la chioma;

le dona uno styling liscio o pieno di ricci definiti;

dona massimo volume alla chioma;

ne aumenta la brillantezza;

elimina l’effetto crespo dalla radice alle punte;

e tutto in modo semplice e con una praticità di utilizzo davvero unica.

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Quali sono le caratteristiche di questo multi styler?

Una limited edition di cui approfittare subito, e che grazie alle sue dimensioni compatte, è anche il tool ideale da portare ovunque con sé, in viaggio o per una breve gita fuori porta in cui però non si vuole rinunciare ad avere a portata di mano tutto il necessario per uno styling preciso e ben fatto.

Un phone styler dotato della tecnologia Coanda, che sfrutta la potenza dell’aria creando ricci perfetti, larghi o stretti, come più si preferisce, e che include anche due cilindri da 32 e 24 mm. Ma non solo, perché Shark FlexStyle è dotato anche di un accessorio FrizzFighter, che attira automaticamente i capelli, senza bisogno di avere una grande manualità, e che combatte l’effetto crespo prima ancora che si formi, domando le ciocche ribelli e garantendovi una chioma incredibilmente luminosa e liscia già dopo il primo utilizzo.

Infine, dettaglio non di poco conto, questo phon styler è dotato anche di un sistema di controllo della temperatura, che vi evita di raggiungere temperature troppo elevate e dannose per i capelli, ma anche di mantenere il calore uniforme per tutta la durata dello styling e su ogni parte della chioma.

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Prova subito tutti gli accessori del phon styler Shark FLEXSTYLE Style

Perché averlo tra i propri tool per capelli?

Uno strumento dalle alte performance, comodo, semplice da usare e super versatile e che vale davvero la pena di essere provato e tenuto tra i propri must per la cura e lo styling della chioma. Il motivo? Ve ne diamo molti di più:

asciuga i capelli velocemente e senza danni da calore;

è dotato di tutti gli accessori necessari per realizzare qualsiasi tipologia di piega ;

; elimina l’effetto crespo dalla chioma e doma i ciuffi ribelli;

si usa facilmente anche per non ha grande manualità;

ha un prezzo ridottissimo di cui vale la pena approfittare.

Insomma, Shark FlexStyle è il vostro nuovo mai più senza per avere dei capelli perfetti con ogni styling e visibilmente più sani, forti e belli dopo ogni utilizzo.

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