La spazzola giapponese è il tool che rivoluzionerà la tua hair care routine: scioglie i nodi, elimina il crespo e ti regala un massaggio super

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos La spazzola giapponese per capelli da comprare

Scioglie i nodi, elimina l’effetto crespo e disciplina, rendendo più luminosa la chioma con un effetto glossy favoloso. In Giappone l’hair care routine è una questione seria e ormai da anni gli esperti hanno capito che tutto parte dal cuoio capelluto. Prendersene cura dunque è il modo migliore per avere dei capelli stupendi, forti e sani.

I benefici della spazzola giapponese e come usarla

La spazzola giapponese rappresenta dunque il risultato di numerosi studi e promette di coccolare la cute dal lavaggio sino all’asciugatura dei capelli. Come è fatta questa spazzola? Per prima cosa presenta centinaia di setole che sono flessibili e sottili, disposte ad altezze differenti. Questa caratteristica consente alla spazzola di raggiungere il cuoio capelluto anche se la tua chioma è particolarmente folta. Le altezze diverse poi consentono si distribuire la pressione in modo migliore e su un’area piuttosto ampia.

Le setole corte districano i capelli, distribuendo i prodotti, mentre quelle corte massaggiano la cute, creando un effetto massaggio. Ciò che rende speciale la spazzola giapponese rispetto a tante altre è che rappresenta un accessorio multifunzione per i capelli. Puoi usarla sotto la doccia, migliorando la detersione, una volta uscita per districare con delicatezza i nodi e infine è utile per distribuire al meglio sieri e trattamenti.

In sostanza questa spazzola ti consente di prenderti cura dei capelli a 360 gradi. I suoi benefici sono tantissimi. Durante lo shampoo migliora la detersione, aiutandoti a eliminare dalla cute l’eccesso di sebo e di prodotti, rendendo i capelli più leggeri, morbidi e puliti, ma senza compromettere in alcun modo la barriera cutanea. La spazzola giapponese infatti non è solamente efficace, ma anche particolarmente delicata.

Sotto la doccia ti regala un trattamento da head Spa – pagandola pochissimo – rilassandoti con un massaggio intenso e riattivando la circolazione sanguigna sulla cute. Proverai da subito una sensazione intensa di rilassamento e ti sembrerà che i capelli siano stati lavati dal parrucchiere.

La spazzola giapponese d’altronde aiuta a eliminare le cellule morte, realizzando una sorta di scrub, pulendo in profondità. Un ottimo alleato per chi si ritrova spesso capelli pesanti e grassi anche dopo lo shampoo. Questo tool si può sfruttare pure con i capelli asciutti, per districare i nodi senza spezzare o danneggiare i capelli e per applicare il proprio trattamento preferito.

Come usarla al meglio? Per prima cosa bagna i capelli e distribuisci lo shampoo. Poi appoggia la tua spazzola giapponese sulla cute e inizia a massaggiare, realizzando dei movimenti delicati e piccoli. Realizza il massaggio partendo dalla nuca sino alla parte alta della testa. Quando ti sposti da una zona all’altra solleva appena la spazzola. In questo modo eviterai di creare dei nodi.

Ricordati che tutta questa operazione dovrà essere delicata. Accompagna la spazzola, evitando di graffiare la cute o di usare le dita per intensificare la sensazione di sfregamento. Quando avrai terminato questa operazione risciacqua i capelli per eliminare tutti i residui di shampoo. Poi applica balsamo o maschera sulle lunghezza. Anche in questo caso sfrutta il potere della spazzola giapponese, usandola per applicare in modo uniforme il prodotto ed eliminare i nodi.

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