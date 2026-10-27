Liscio che dura, calore sotto controllo e un solo strumento per due look: la nuova piastra di Bellissima prova a mettere d'accordo performance e salute dei capelli.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Imetec Bellissima Intellistyle

Mattina di corsa, davanti allo specchio del bagno con la piastra in mano. Ti è mai capitato di sentirti fare la domanda che nessuna di noi ammette ad alta voce? A quanti gradi la metto?

Se è troppo bassa, tocca ripassare la stessa ciocca tre volte. Se è troppo alta, arriva quell’odore di capello stressato che conosciamo bene. Io per anni mi sono regolata a occhio, per abitudine, come quasi tutte.

Così, quando mi è arrivata una piastra che promette di occuparsi del calore al posto mio, ho voluto capire se fosse una promessa da brochure o qualcosa di utile nelle mie mattine reali.

Bellissima Intellistyle è la nuova piastra per capelli intelligente pensata per chi vuole un liscio impeccabile senza dover scegliere tra performance e protezione: è lei a controllare il calore a ogni passata, al posto tuo.

Il cuore è la tecnologia brevettata Actisense, a cui si aggiungono il rivestimento Ion Ceramic Hi-Pro e la promessa di un liscio fino a 48 ore. Costa 129,99 € e l’ho usata come si usa una piastra nella vita vera: la mattina, di fretta, con i capelli e il tempo che ho.

Bellissima Intellistyle Piastra Intelligente Bellissima Intellistyle piastra per capelli con sensori Actisense, calore costante a 185°C, liscio che dura fino a 48 ore e onde morbide

VOTO TOTALE 8.3 Bellissima Intellistyle Bellissima Intellistyle è la piastra che controlla il calore a ogni passata e non mi lascia più andare a occhio. È la piastra giusta per chi è stanca di tirare a indovinare la temperatura e vuole un liscio che resista nel tempo. Lo è meno per chi ama scegliere i gradi a mano: qui a decidere è la piastra, con la temperatura mantenuta a 185°C (o a 200°C con la funzione Boost). PRO Temperatura costante a 185°C

Liscio fino a 48 ore dichiarato

Funzione Boost fino a 200°C

Onde morbide con lo stesso strumento

Leggera: solo 405 grammi

Autospegnimento dopo 60 minuti CONTRO Non è una piastra economica: 129,99 €

La temperatura non la scegli tu

Dati su danni e durata del liscio su test dell produttore Actisense: la piastra che "sente" i capelli VOTO: 9 La prima cosa che cambia è mentale: smetti di chiederti a quanti gradi metterla. Dentro le piastre lavorano i sensori della tecnologia brevettata Actisense, che controllano la temperatura 50 volte al secondo e la mantengono costante a 185°C, dalle radici alle punte. Tradotto nelle mie mattine: niente picchi di calore che stressano la fibra e niente ripassate "per sicurezza". La piastra riconosce lo spessore dei capelli e adatta il calore in tempo reale, quindi non serve più indovinare. A guidarti c'è lo Smart Display con LED dinamici, che monitora e regola la temperatura dall'accensione allo spegnimento. Secondo i test strumentali dichiarati dal produttore, questo sistema evita i danni da calore eccessivo. È un dato che a casa non posso misurare, ma spiega perché l'impressione sia quella di una piastra che lavora con te e non contro di te. Liscio che dura e capelli più luminosi VOTO: 8 La promessa più forte è un liscio perfetto fino a 48 ore: meno ritocchi la mattina dopo, più giorni con i capelli in ordine. È un dato dichiarato e dipende dal tipo di capello, ma è esattamente quello che chiedo a una piastra. Il rivestimento Ion Ceramic Hi-Pro, che unisce ceramica e ioni con il calore a infrarossi, lavora sull'effetto crespo, lasciando i capelli più morbidi e luminosi. Se hai capelli spessi, crespi o ribelli c'è anche la funzione Boost, che porta la temperatura fino a 200°C restando comunque sotto il controllo dei sensori. L'ho tenuta per i giorni in cui i miei capelli non ne volevano sapere. Onde morbide: un solo strumento, due look VOTO: 8 Il design arrotondato fa il resto. Con la stessa piastra ho provato anche a creare delle onde morbide, e il gesto è più semplice di quanto sembri. Basta inserire la ciocca in posizione obliqua, ruotare di 180 gradi e scorrere fino alle punte. Le piastre flessibili seguono il movimento naturale dei capelli e arrivano facilmente anche alle radici. Il risultato è che con un solo strumento ottieni due look diversi: liscio per il lunedì in ufficio, onde per la cena del sabato. Per chi ha già il bagno pieno di attrezzi, significa anche un po' di spazio e di fretta in meno. Comoda e sicura nell'uso di tutti i giorni VOTO: 8 Pesa solo 405 grammi ed è compatta, quindi il braccio non si stanca nemmeno durante uno styling lungo. Si trova nell'elegante colore Champagne Pink, che sul mobile del bagno fa la sua figura. Ci sono anche diversi accorgimenti per la sicurezza. L'indicatore SafeTouch segnala il calore residuo prima di riporla, e l'autospegnimento scatta dopo 60 minuti se ti dimentichi di spegnerla: una piccola tranquillità nelle mattine in cui esci col pensiero già altrove. Il cavo girevole da 2,5 metri con fermacavo evita che si attorcigli mentre ti muovi, e quando hai fretta si nota. Sommario Bellissima Intellistyle Actisense: la piastra che "sente" i capelli 9 Liscio che dura e capelli più luminosi 8 Onde morbide: un solo strumento, due look 8 Comoda e sicura nell'uso di tutti i giorni 8

Conclusioni Bellissima Intellistyle Piastra Intelligente Bellissima Intellistyle piastra per capelli con sensori Actisense, calore costante a 185°C, liscio che dura fino a 48 ore e onde morbide Alla fine il punto è semplice: la mattina, davanti allo specchio, la domanda "a quanti gradi la metto?" non me la faccio più, ed è già un bel risparmio di pensieri. A 129,99 € non è una piastra da acquisto d'impulso, ma il prezzo ha una logica chiara: paghi i sensori Actisense, la temperatura costante a 185°C, un liscio che promette di durare fino a 48 ore e le onde con lo stesso strumento. Se usi la piastra poco e a caso, esistono modelli più semplici e più economici. Se la usi spesso e il tuo timore è rovinare i capelli, è una spesa che ha senso. Ricorda solo che i dati su danni e durata sono dichiarati dal produttore: con i tuoi capelli il risultato può variare.