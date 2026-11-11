Estate di San Martino, perché si dice così e quando cade

Ogni anno è la stessa data, coincide con San Martino e profuma d'autunno: l'estate di San Martino è una carezza di foglie ingiallite e tradizioni da tramandare

123RF Estate di San Martino

Oggi è mercoledì 11 novembre e a Palermo c’è chi ha pranzato all’aperto con le maniche arrotolate, perché il termometro sfiora i 27 gradi. A Milano, intanto, il cielo è grigio, si resta sui 15 gradi e l’ombrello conviene tenerlo vicino. Eccola, l’estate di San Martino 2026: quest’anno ha deciso di fare la diva, con il sole riservato al Sud e alle Isole e nuvole, pioggia e vento lasciati al Centro-Nord.

Le nostre nonne la conoscevano bene e la riassumevano con un proverbio furbo: dura “tre giorni e un pochinin”. Un regalo breve, da godersi fino all’ultimo raggio.

Quando cade l’estate di San Martino e quanto dura

Sul calendario l’appuntamento è fissato per l’11 novembre, festa del Santo, ma il cielo segue un orologio tutto suo. In genere l’estate di San Martino cade fra il 10 e il 15 novembre: dopo i primi acquazzoni d’autunno l’aria torna tiepida e le temperature salgono di qualche grado oltre le medie. Il merito, spiegano i meteorologi, va all’anticiclone, una grande bolla di alta pressione che si allunga sul Mediterraneo e tiene lontane le perturbazioni.

E quanto dura? Quest’anno il meteo dà ragione al proverbio solo a metà. Al Sud il tepore, spinto da correnti calde africane, resiste fino a giovedì 12. Il Centro-Nord fa i conti con perturbazioni atlantiche, raffiche di libeccio e neve sulle Alpi fino a venerdì 13. Il sereno torna per tutti da sabato 14, insieme alle prime gelate in Pianura Padana.

Perché si chiama estate di San Martino, la leggenda del mantello

Per scoprire perché si chiama così bisogna tornare al IV secolo, alle porte di Amiens, in Gallia. Martino è un giovane soldato romano e una sera di gelo, a cavallo, incrocia un uomo che trema quasi senza vestiti. Sguaina la spada, taglia in due il suo mantello e gliene offre metà. In quell’istante, racconta la leggenda di San Martino, le nuvole si aprono e spunta un sole caldo, quasi estivo. La notte seguente Gesù gli appare in sogno avvolto in quel pezzo di stoffa: Martino si fa battezzare e anni dopo diventa vescovo di Tours.

Attorno alla sua festa è fiorita una tradizione golosa, perché si brinda con il vino novello appena spillato e si arrostiscono castagne. Nelle campagne del Nord, poi, l’11 novembre scadevano gli accordi con i padroni delle terre e le famiglie caricavano il carro per cambiare podere: ecco perché fare San Martino significa ancora traslocare. E per le più maliziose c’è una chicca piccante. La tradizione popolare elegge Martino protettore dei mariti traditi, forse per le corna di buoi e montoni in mostra alle fiere d’autunno, forse per certe feste pagane piuttosto disinvolte.

Il fascino di questi giorni ha conquistato poeti e cantanti. Giovanni Pascoli, nella poesia Novembre, la chiamò “l’estate, fredda, dei morti”. Nei Paesi anglosassoni si parla di Indian summer, e nel 1975 Joe Dassin ne fece L’été indien, il successo più grande della sua carriera, con quasi due milioni di dischi venduti. La melodia arrivava dall’Italia. Era Africa degli Albatros, la band di Toto Cutugno, e all’inizio era destinata a Claude François, che se la lasciò sfuggire. Dassin la incise pure in italiano, con un titolo facile da indovinare: L’estate di San Martino.

Allora, sotto il sole siciliano o la pioggia lombarda, versatevi un calice di novello e canticchiatela: tre giorni e un pochinin volano via in un attimo.