Un must have per i capelli fini, che dona volume, lucentezza e un chioma sempre in ordine in pochi istanti. La spazzola rotante di Rowenta è il tool da avere ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

IStock Addio capelli fini e piatti con la spazzola rotante di Rowenta

Chi ha i capelli fini lo sa, cercare di donargli un po’ di forma e volume può essere davvero una missione quasi impossibile. Ma non se si hanno a propria disposizione i tool giusti come la spazzola rotante di Rowenta che mentre asciuga la chioma le dona anche un maxi volume e un aspetto pieno e vaporoso, anche in caso di capelli fini.

Parliamo di Rowenta CF9530 Brush Activ Volume&Shine, un vero alleato per la chioma, facile da utilizzare e comoda anche per chi è alle prime armi. Una spazzola rotante che, per prima cosa, asciuga la chioma mentre la spazzolate, ma che allo stesso tempo la acconcia, garantendo anche ai capelli fini massimo volume e uno styling morbido e avvolgente, come foste appena uscite da un salone con una bella piega professionale.

Offerta Rowenta La spazzola rotante per capelli fini

Rowenta CF9530 Brush Activ Volume&Shine, come funziona e come agisce sui capelli fini

Un dispositivo indispensabile per chi ha la necessità di dare corpo e volume ai capelli, che agisce con una rotazione automatica ricreando le tecniche professionali di acconciatura mentre asciuga i capelli e che, grazie al getto d’aria fredda di cui dispone, fissa la piega al termine dell’asciugatura, proprio come farebbe un parrucchiere ma comodamente a casa.

Ma non solo, la spazzola rotante per capelli fini di Rowenta, Brush Activ Volume&Shine, è dotata di setole specifiche, che mentre asciugano la chioma le assicurano un boost di lucentezza, in modo rapido, grazie al suo motore da 1000W, e senza creare danni alla chioma. In più, i doppi ionizzatori di cui dispone e che generano ioni durante l’uso, riducono in modo drastico l’elettricità statica e di conseguenza anche la possibilità che si formi leffetto crespo sulla chioma, cosa che accade spesso a chi ha i capelli fini, creando quell’effetto “pulcino” in testa che è sempre preferibile non avere. E di fatto garantendovi una chioma morbida, lucente e piena di volume in pochi istanti.

A chi è adatta (e cosa dice chi l’ha provata)

Un tool che si adatta alla perfezione a ogni lunghezza della chioma, sia in caso di capelli corti, grazie alla sua spazzola 40 mm che in caso di capelli più lunghi e folti, grazie alla spazzola di 50 mm, risultando la spazzola che ognuna di noi vorrebbe avere a con risultati garantiti.

Chi l’ha già usata, infatti, non può fare a meni di notare quando sia pratica e maneggevole, anche in caso di poca manualità, e di come renda molto più facile lo styling quotidiano, unendo la funzione di una spazzola classica a quella di una piastra o ferro, permettendovi più styling alla chioma con un unico tool ma con la certezza di avere maggior volume ai capelli e un effetto da salone.

Un tool che ha fatto dire addio ai capelli sfibrati, crespi o con effetto paglia, ma che li lascia setosi e morbidi, e soprattutto sempre in ordine in brevissimo tempo, giusto quello di una spazzolata!

Offerta Rowenta La spazzola rotante per capelli fini

Come si utilizza la spazzola rotante di Rowenta

Ed è anche facilissima da usare! Questa spazzola rotante, infatti, è dotata di due interruttori di rotazione (a sinistra e a destra) che servono per asciugare e modellare le ciocche in tutte le direzioni desiderate a seconda dello stile scelto. Per usarla correttamente quindi, dovrete semplicemente lavorare ciocca dopo ciocca, lasciando che la spazzola faccia la sua rotazione e vi restituisca una chioma asciutta, luminosa, piena di volume e con lo styling che desiderate, e tutto con il minimo sforzo possibile.

Il tool must have per le chiome fini ma anche per chiunque voglia donare ai propri capelli quel tocco in stile in più, in breve tempo e tutto a casa propria.

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