Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il phon Dyson per i capelli ricci ora in sconto

Le passerelle internazionali e i red carpet parlano chiaro: il capello riccio è tornato a dominare la scena, riprendendosi il suo posto come simbolo assoluto di femminilità, carattere e vibrante naturalezza. Lo vediamo costantemente esaltato dalle celebrity che hanno fatto della loro chioma texturizzata un vero e proprio manifesto di stile, dai ricci voluminosi e ribelli di Zendaya, passando per le onde organiche di Rihanna, fino alle iconiche spirali di Sarah Jessica Parker.

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Il mosso e il riccio non sono mai stati così celebrati, ma chiunque abbia questa tipologia di capello conosce bene la vera sfida quotidiana: mantenere la definizione assoluta e sconfiggere l’ostinato effetto crespo. Oggi, il segreto per una piega perfetta a casa propria è finalmente più accessibile grazie a un’imperdibile offerta a tempo.

L’alleato definitivo per i tuoi ricci firmato Dyson

L’alleato definitivo per esaltare la definizione naturale della chioma è il Dyson Supersonic, un asciugacapelli che ha letteralmente riscritto le regole dello styling per la tipologia di capello Curly+Coily. Il suo cuore pulsante è il piccolo ma potentissimo motore digitale Dyson V9, capace di raggiungere i 110.000 giri al minuto. Lavorando in perfetta sinergia con la tecnologia Air Multiplier™, produce un flusso d’aria ad alta pressione e ad alta velocità che garantisce un’asciugatura rapida e uno styling estremamente preciso.

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La vera rivoluzione di questo modello risiede però nell’asciugatura senza calore estremo. Il phon è dotato di un sistema diche misura il calore dell’aria oltre 40 volte al secondo, regolandolo costantemente perche seccano e danneggiano la fibra. Grazie a questa accortezza e all’efficacia della tecnologia ionica integrata, i capelli restano visibilmente più lucidi, morbidi e disciplinati, azzerando l’effetto crespo

Progettato con un design moderno, una finitura elegante e un’impugnatura leggera e bilanciata, il Dyson Supersonic rende la routine di bellezza un piacere quotidiano. Dispone di tre precise impostazioni di velocità (per adattarsi a tutte le tipologie di cuoio capelluto e capello) e quattro precise impostazioni di calore, incluso un fondamentale pulsante per il getto d’aria fredda, essenziale per fissare la piega. Il kit vanta una gamma di accessori magnetici — tra cui concentratore, hub e un accessorio per il finish luminoso — che si collegano e ruotano facilmente durante l’uso.

Vuoi ricci definiti, morbidi e idratati? Segui questi consigli

Per ottenere risultati ottimali, gli esperti consigliano di iniziare sempre con i capelli bagnati, usando l’asciugacapelli per asciugare parzialmente le radici prima dello styling vero e proprio. Dividendo i capelli in sezioni, si passa all’uso del concentratore e di una spazzola rotonda per modellare una ciocca alla volta. Per i capelli molto ricci, il Dyson è lo strumento perfetto per realizzare un impeccabile Twist out, creando ricci testurizzati, voluminosi e definiti. Modificando calore e velocità in corsa, è possibile personalizzare al massimo ogni fase della piega.

Confezionato con la sua elegante scatola portaoggetti e la custodia per il trasporto, questo apparecchio da 1600 watt (con cavo elettrico a 240 Volt) è notoriamente un prodotto di lusso. È vero che il suo prezzo di listino è importante, ma la qualità del risultato ne giustifica ogni centesimo. L’ottima notizia è che in questo momento il Dyson Supersonic è protagonista di un’offerta a tempo limitato con uno sconto del 35%: un’occasione rara che permette di portarsi a casa l’eccellenza dello styling risparmiando ben 130 euro.

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