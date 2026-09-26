Marta Fascina al ricordo per i 90 anni di Silvio Berlusconi a Villa Certosa (ormai venduta)

IPA Marta Fascina

Sarebbe stato Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo di Silvio, a organizzare una festa, un ultimo pranzo in realtà, a Villa Certosa. Quella che un tempo è stato il luogo del cuore del Cavaliere, Silvio Berlusconi, il posto dove organizzava il suo buen retiro, è ormai stata venduta dai figli. La notizia era arrivata a giugno 2026, a tre anni dalla morte di Berlusconi. E ora che si sta avvicinando un traguardo importante, quello dei 90 anni, si tiene un ricordo in suo onore, che vede parte della famiglia riunita. E, sì, è prevista anche la presenza di Marta Fascina.

Silvio Berlusconi, il ricordo per i 90 anni dalla nascita

Stando a quanto trapelato, sarebbero due gli aerei in partenza da Milano. E la destinazione è Villa Certosa, per un ricordo organizzato da Luigi Berlusconi: un pranzo in famiglia, alla presenza solo di persone vicinissime alla famiglia.

Vi prendono parte Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi, ma anche coloro che hanno lavorato al fianco del padre per decenni, da Fedele Confalonieri a Marcello Dell’Utri. E nella lista figura Marta Fascina, l’ultima compagna di Berlusconi, la “moglie simbolica”.

Poco altro si sa del ricordo organizzato in suo onore; forse, poco prima del pranzo, potrebbe essere celebrata anche una messa in suo ricordo. Ma il compleanno non è l’unica ricorrenza importante in questo periodo, in quanto il 25 settembre si è tenuta la cerimonia ufficiale di intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.

Commovente la reazione di Marina Berlusconi: con orgoglio ed emozione, ha parlato del papà come “un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti. Che nome migliore potrebbe avere un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano e da oggi il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni”,

Marta Fascina, la “moglie simbolica” e ultima compagna

Nel 2025 il posto designato alla cena speciale per festeggiare l’89esimo compleanno di Silvio Berlusconi è stato Arcore. Per i 90 anni, invece, un ultimo pranzo simbolico in quel di Porto Rotondo, in Sardegna, dove si trova Villa Certosa. Che sarebbe stata venduta per la modica cifra di 350 milioni di euro alla Famiglia Reale del Qatar.

Il 29 settembre, quindi, nel giorno del compleanno di Berlusconi, la villa apre di nuovo le sue porte alla famiglia e anche a Marta Fascina, l’ultima compagna. “Io e Silvio ci siamo conosciuti nel 2008, e quando ci siamo incontrati è stato subito amore. Sono stati anni totalizzanti, vissuti intensamente, avvolti da un sentimento unico e travolgente. Sono stata amata in tutti i modi in cui una donna può essere amata”, così aveva raccontato la loro storia.

A distanza di tre anni dalla scomparsa del Cavaliere, Marta Fascina non ha mai smesso di custodire quel legame: “Dopo la perdita del mio Silvio, vivo un lutto che non può essere superato. Una sofferenza troppo grande, profonda, lacerante per poterla definire o circoscrivere temporalmente”, ha confidato. “Avverto che tra me e lui c’è un velo sottilissimo che ci divide ma non ci separa. Io e Silvio, pur momentaneamente e fisicamente lontani, siamo eternamente uniti, così come ci siamo promessi”.