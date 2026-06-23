Pier Silvio Berlusconi, problema alla spalla dopo l’incidente. La cura di Silvia Toffanin

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Il mare di Portofino, il sorriso ritrovato e la tranquillità della famiglia. È da qui che riparte Pier Silvio Berlusconi dopo il grave incidente stradale che lo ha coinvolto il 10 giugno scorso mentre rientrava a casa da Cologno Monzese.

Le immagini scattate nel fine settimana in Liguria raccontano un ritorno graduale alla normalità per l’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, immortalato accanto alla compagna Silvia Toffanin e alla figlia Sofia Valentina durante alcuni momenti di relax.

Dopo lo scontro frontale provocato da un’automobile che avrebbe invaso la sua corsia ad alta velocità, causando l’apertura di tutti gli airbag, Berlusconi aveva rassicurato collaboratori e amici sulle sue condizioni.

Nonostante il forte impatto, già il giorno successivo era tornato ai suoi impegni professionali, partecipando alla serata organizzata per ricordare il padre Silvio Berlusconi nel terzo anniversario della sua scomparsa, davanti a oltre duemila dipendenti e collaboratori del Gruppo.

Un atteggiamento che ha colpito chi gli è vicino e che conferma il carattere determinato del manager, deciso a non lasciarsi fermare dall’accaduto. Solo con il passare delle ore, però, sono emerse le conseguenze fisiche dell’incidente.

Il dolore alla spalla di Pier Silvio Berlusconi

Secondo fonti vicine a Mediaset, nelle quarantotto ore successive allo schianto Pier Silvio Berlusconi avrebbe iniziato ad avvertire un intenso dolore alla spalla destra. Una conseguenza considerata non grave dai medici, ma comunque fastidiosa per chi ha sempre trovato nel mare uno dei propri principali spazi di libertà.

Le estati del 57enne sono da anni scandite da lunghe nuotate, uscite in SUP e momenti trascorsi tra le acque della Riviera ligure. Attività che, almeno per il momento, sarebbero state limitate proprio a causa del dolore conseguente all’incidente. Una rinuncia non semplice da accettare per chi considera il contatto con il mare un elemento essenziale del proprio equilibrio personale.

Le fotografie arrivate da Portofino mostrano comunque un uomo sereno e in ripresa. Passeggiate, soste vista mare e momenti condivisi con la famiglia raccontano una quotidianità che sta lentamente tornando ai suoi ritmi abituali. Segnali incoraggianti che lasciano pensare a un recupero progressivo e senza particolari complicazioni.

La cura di Silvia Toffanin

In questa fase di recupero, un ruolo fondamentale è ovviamente quello di Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio da oltre venti anni. La giornalista e conduttrice di Verissimo è apparsa costantemente al fianco di Berlusconi Junior, condividendo con lui i giorni successivi all’incidente e accompagnandolo nel ritorno alla normalità.

Le immagini della coppia restituiscono il ritratto di una famiglia unita, capace di affrontare insieme anche i momenti più delicati.

Accanto a loro anche la figlia Sofia Valentina, mentre il figlio Lorenzo Mattia non compare negli scatti diventati velocemente virali sul web. La presenza degli affetti più stretti sembra aver contribuito a trasformare il grande spavento in un ricordo sempre più lontano.

Durante la serata organizzata per ricordare Silvio Berlusconi nel terzo anniversario della sua scomparsa, Pier Silvio aveva voluto condividere una riflessione personale sull’incidente che lo ha coinvolto.

“Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo”, aveva dichiarato, lasciando trasparire tutta la gratitudine per un epilogo che avrebbe potuto essere ben diverso. Parole che molti hanno letto come un riferimento al padre e a quel senso di protezione che il manager ha raccontato di aver avvertito nei momenti successivi allo schianto.

Oggi, archiviato il grande spavento, Pier Silvio si concentra sul recupero e si gode la serenità ritrovata, nella cornice familiare che da sempre rappresenta il suo rifugio più autentico.