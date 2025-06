Questo cuociriso in offerta è il segreto per fare sushi e poké a casa

Il cuociriso è la soluzione perfetta per fare sushi e poké a casa (e ora è in super offerta).

Il segreto per preparare sushi e poké a casa in pochi minuti? Il cuociriso! Un elettrodomestico indispensabile in cucina per preparare piatti deliziosi in pochi minuti, soprattutto quando le temperature sono alte e hai voglia di qualcosa di fresco.

Oggi trovi quello di Bear in super offerta a 36 euro. Un prezzo bassissimo per un elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno.

Questo rice cooker infatti può cuocere sino a 3,5 tazze di riso bianco crudo, preparando piatti per 4 persone. Occupa pochissimo spazio e si può portare anche in vacanza.

Puoi sfruttarlo per preparare l’insalata di riso, ma anche poké, nigiri e uramaki a piacimento, organizzando aperitivi e cene perfette per l’estate a casa tua. Inoltre puoi sfruttarlo per preparare zuppe, porridge e per cuocere al vapore sia la verdura che la carne.

Durante il processo di cottura la temperatura viene tenuta sotto controllo con precisione, regalando una preparazione a regola d’arte. Puoi inoltre lasciare in funzione l’elettrodomestico quanto vuoi, lasciando la cucina: una sonda di rilevamento della temperatura infatti permetterà di evitare il traboccamento.

Infine la pulizia è semplicissima, grazie alla pentola interna antiaderente rimovibile.

Cosa puoi fare con il cuociriso

Ma cosa puoi fare il cuociriso? Si tratta di un elettrodomestico particolarmente versatile. Permette infatti di preparare tantissimi piatti asian style. Puoi sfruttarlo per cucinare una ciotola di riso mentre ti riposi, leggi un libro o fai le pulizie, accompagnandolo con una pietanza in umido.

Puoi inoltre sfruttare questo elettrodomestico per preparare poké e sushi a casa, organizzando cene e pranzi estivi in pochi minuti. Permette infatti di avere dei chicchi morbidi al punto giusto e ben cotti senza alcuno sforzo.

Il punto di forza del cuociriso è senza dubbio la sua capacità di cucinare in autonomia, lasciandoti tempo per fare altro. Il riso infatti sarà sempre ben sgranato e per nulla appiccicoso.

Come usare il cuociriso

Ciò che rende speciale il cuociriso – come abbiamo già spiegato – è la sua capacità di cucinare in completa autonomia. Ha infatti un funzionamento piuttosto semplice e non richiede particolari accorgimenti o step da seguire.

L’importante – ovviamente – è imparare a dosare sia il riso che l’acqua con precisione, verificando che siano presenti i quantitativi adatti in base al tipo di riso. Dopo aver terminato questa operazione non resterà che avviare i cuociriso, selezionando la cottura desiderata.

Una volta terminata la cottura, la macchina terrà il riso in caldo per almeno un’ora. Dunque non dovrai preoccuparti di preparare subito i piatti, ma avrai tantissimo tempo a disposizione.

Che ricette preparare con il cuociriso? La scelta qui è pressoché infinita! Puoi usarlo per preparare il riso alla cantonese, ma anche un classico riso con pollo e verdure. Ti consente di cucinare il riso basmati, il riso jasmine o quello arboreo, ma anche il riso integrale a grana corta o lunga e il riso per sushi.

Ti consente anche di sperimentare con altri cereali come quinoa, amaranto, orzo e farro.

