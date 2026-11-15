Meghan Markle ha una grande passione per i profumi: il suo preferito costa pochissimo e si mette in modo particolare.

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IPA Meghan Markle: il suo profumo preferito

Che profumo usa Meghan Markle? La duchessa di Sussex ha una grande passione per i profumi e più di una volta ha raccontato di adorarli e soprattutto di non uscire mai di casa senza.

“I profumi sono la mia passione – aveva raccontato qualche tempo fa a Express -, a tal punto che se esco di casa senza averne messo, torno subito indietro”. Meghan ha una predilezione per le note floreali e fresche. Profumi semplici, da indossare in qualsiasi occasione e che riflettono lo stile della moglie di Harry.

Che profumo usa Meghan Markle?

Meghan Markle ha infatti sempre affermato di amare la semplicità e di trovarla molto elegante. Un concetto che applica anche quando si tratta di scegliere i profumi. I suoi preferiti sono due e li alterna a seconda delle giornate e del suo umore.

Il primo profumo utilizzato da Meghan Markle è Wood Sage and Sea Salt di Jo Malone. Una fragranza che ricorda una brezza marina, con note di salvia aromatica e sale marino che regalano leggerezza e freschezza.

Profumo Jo Malone Jo Malone Wood Sage and Sea Salt

Le note di testa sono accordi marini e sale marino, le note di cuore salvia aromatica, mentre le note di fondo sono legni bianchi.

Meghan Markle adora anche un altro profumo: il Wild Bluebell di Jo Malone. Una fragranza che richiama la dolcezza delicata delle campanule bagnate dalla fresca rugiada, del mughetto e della rosa canina, unite alla vivacità di un bosco ombreggiato e al tocco sensuale di un cachi. In tanti definiscono questo profumo come ipnotizzante, dunque non è un caso che Meghan ne sia ossessionata.

Le note di testa sono campanellino blu, le note di cuore pesca lattea con sfumature cremose e come nota di fondo troviamo il muschio bianco.

La scelta di questi profumi non è un caso. Meghan Markle ha sempre amato uno stile sobrio ed elegante, punta spesso su abiti dal taglio sartoriale impeccabile e su palette con toni neutri, come il nero, il blu navy, il bianco e il beige. I suoi look si sposano alla perfezione con i profumi Jo Malone: non puntano mai all’eccesso, ma alla qualità.

Naturalezza e luminosità sono le parole d’ordine di Meghan. La moglie di Harry sceglie spesso un make up leggero, ama far intravedere le lentiggini, cura la pelle, rendendola luminosissima, e opta per acconciature morbide. Le fragranze che sceglie ricalcano questa immagine spontanea e solare, senza nessun contrasto artificiale.

Fra i segreti di Meghan Markle c’è anche quello di combinare fra di loro diverse fragranze. Spesso unisce due diversi profumi, oppure alterna le essenze ariose durante il giorno e quelle più intense di sera, in base ai suoi look e agli impegni.

La tecnica usata dalla duchessa di Sussex per combinare vari profumi si chiama fragrance layering. Una pratica che è popolarissima nella profumeria artistica e consigliata anche dal marchio Jo Malone.

Meghan vaporizza prima la fragranza che ha delle note più calde, legnose e corpose, come Wood Sage & Sea Salt, che dona struttura e persistenza. A quel punto aggiunge la nota più leggera, spruzzando il profumo più floreale, agrumato e fresco: il Wild Bluebell.

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