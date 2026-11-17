Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Barbara D'Urso e Rossella Erra

A La Volta Buona si continua a discutere della lite tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. A svelare nuovi retroscena sulla vicenda nel salotto di Caterina Balivo è stata Rossella Erra, da qualche anno tribuno del popolo del dancing show di Milly Carlucci. La verace napoletana non ha esitato a schierarsi dalla parte dell’ex volto Mediaset ma svelando una frase curiosa non ha nascosto una certa preoccupazione per il futuro.

Barbara D’Urso, la rivelazione di Rossella Erra a La Volta Buona

“Temo che Barbara D’Urso non tornerà”. Così, senza troppi giri di parole, Rossella Erra ha confessato i propri timori a La Volta Buona. Nella puntata di martedì 17 novembre dove si è tornati a parlare della lite tra la conduttrice e Guillermo Mariotto dopo le scuse, piuttosto blande, di quest’ultimo.

Rossella ha svelato a Caterina Balivo un retroscena sull’ultima puntata del dancing show di Rai 1. Come ogni sabato, dopo la diretta, la Erra, alcuni concorrenti e ballerini si sono radunati in un locale di Roma. Con loro c’era anche Barbarella, sorridente nonostante le tensioni accumulate in studio.

Ma anche se col sorriso, la D’Urso si è lasciata scappare una frase che non è piaciuta molto a Rossella. “È arrivata con un panettone e quando è andata via ha detto Buon Natale a tutti e ciao”, ha assicurato la Erra.

Ha poi aggiunto: “Io ho paura che lei non tornerà, quella sera era tanto arrabbiata. Io spero solo che lei torni, ho tifato per Barbara lo scorso anno e tifo per lei anche questa volta ma questa frase non mi è piaciuta”.

Diversa invece l’opinione di Valerio Palmieri e Vladimir Luxuria, anche loro presenti a La Volta Buona. Per il primo, giornalista di costume e cronaca rosa, Carmelita resterà perché ha un contratto da rispettare e da sempre si distingue per la sua grande professionalità. Un dettaglio rimarcato anche dall’ex parlarmentare, che non ha esitato a definirla una professionista di altissimo livello.

Proprio in virtù di questo, stando alle indiscrezioni dell’ultima ora, Barbara D’Urso avrebbe deciso di restare a Ballando con le Stelle. Ma la decisione definitiva non arriverà prima di sabato prossimo, durante la nuova puntata del programma.

Rossella Erra e le scuse di Guillermo Mariotto

Non solo Barbara D’Urso: Rossella Erra ha parlato anche delle scuse di Guilermo Mariotto. Prima di spruzzare del profumo contro la collega, lo stilista venezuelano si era scagliato contro la Erra, con toni decisamente aggressivi. Salvo poi fare ammenda qualche ora dopo.

“Per la prima volta dopo sette anni Mariotto mi ha chiesto scusa e sono molto contenta. Io le ho percepite sincere le scuse, credo che Mariotto sia un bravissimo giudice, ogni tanto vuole fare il simpatico e pensa di essere un comico ma le battute gli escono male”, ha detto l’opinionista a Caterina Balivo.

Rossella non ha però nascosto di aver trovato poco sincere le scuse di Mariotto a Barbara D’Urso, arrivate a La Volta Buona solo dietro le pressioni della Balivo, che da anni ospita il creativo nel suo spazio televisivo.