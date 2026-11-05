Tommasino rifiuta la fuga e conquista Stefano De Martino: “Io lo amo”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino è a tutti gli effetti il golden boy della Rai: il conduttore del prossimo Festival di Sanremo è confermato anche al timone di Affari Tuoi, che continua ad appassionare milioni di spettatori ogni sera. E la puntata del 5 novembre non fa eccezione: tra imprevisti, scivoloni e le irresistibili battute di Herbert Ballerina, il protagonista della serata è stato però Tommasino.

Affari Tuoi, Tommasino show

A giocare nella puntata del 5 novembre di Affari Tuoi è Sara dal Piemonte, affiancata dalla mamma Rosi. Le due concorrenti si dimostrano molto fortunate, trovando uno dopo l’altro una gran quantità di pacchi azzurri.

Il momento più divertente della serata, tuttavia, arriva quando le pacchiste riescono a scovare il contenitore dedicato a Tommasino, il cagnolino mascotte del programma diventato famoso per le sue “fughe” dallo studio. Qualcosa nella condotta del cucciolo, tuttavia, stasera sembra essere cambiato: dopo essere stato coccolato dalle concorrenti e lasciato libero di “scappare” da De Martino, il Jack Russell non lascia immediatamente la sala, ma continua a circolare tra i pacchisti.

Tocca quindi a Martina Miliddi prenderlo tra le braccia e indirizzarlo verso una delle sue famosissime corse: “Guarda che se vuoi restare Tommasino puoi. Io lo amo proprio per la sua anarchia”, spiega divertito Stefano De Martino. Che dopo due mesi, finalmente, la mascotte del programma abbia deciso di concedersi qualche minuto in più sotto i riflettori?

Affari Tuoi, il finale al cardiopalma

Arrivata agli ultimi cinque pacchi, con un solo blu (da zero) e quattro rossi (da 10mila, 15mila, 20mila e 300mila euro), Sara si è mostrata titubante davanti all’offerta di 30mila euro del Dottore: “Vorrei regalare a mamma Rosalba la possibilità di mettere i piedi sulla sabbia. Noi sappiamo cosa abbiamo vissuto, questa non è una cifra che ti cambia la vita, ma permetterebbe ai miei genitori di vivere con un minimo di leggerezza. Chi troppo vuole nulla stringe”, spiega la concorrente.

La pacchista racconta quindi di essere stata spesso impulsiva nella sua vita e di aver promesso ai figli e alla nonna “puffetta” di tornare a casa con dei soldi, cercando di mettere da parte la sua proverbiale testardaggine. Sara decide quindi di accettare l’assegno offerto, nonostante gli altri protagonisti del quiz avessero cercato di dissuaderla.

Insieme a Stefano De Martino, le concorrenti hanno poi provato a capire come sarebbe andata la partita se avessero deciso di continuare. A due pacchi dalla fine, la protagonista della puntata si sarebbe trovata con 20mila euro da un lato e 300mila dall’altro: sotto il suo numero 11, tuttavia, si nascondeva la cifra più bassa. Sara e Rosi hanno quindi potuto tirare un sospiro di sollievo e festeggiare la vincita insieme al conduttore.

Affari Tuoi, la nuova stagione

La nuova stagione di Affari Tuoi, il game show di Rai 1, è tornata in onda lo scorso 6 settembre con la conduzione di Stefano De Martino. Il format vede ancora protagonisti i 20 rappresentanti delle regioni italiane, impegnati a destreggiarsi tra l’apertura dei pacchi, le “offerte” e i “cambi” proposti dal Dottore.

Confermati nel cast accanto al conduttore anche Herbert Ballerina e Martina Miliddi, mentre tra le novità dell’edizione c’è, al posto di Gennarino, una nuova mascotte: il piccolo Tommasino. Nel corso della stagione sono previste sorprese e appuntamenti speciali. Tra questi, una puntata in prima serata il 4 dicembre e l’ormai tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio.