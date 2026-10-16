Stefano De Martino tratta in tortellini, Maria Cristina accetta: il viaggio di laurea lo paga il Dottore

IPA Stefano de Martino

Maria Cristina ha una laurea in Giurisprudenza fresca di due giorni e un viaggio da organizzare. Per il resto c’è tempo, come spiega ad Affari Tuoi già davanti alla prima offerta del Dottore: “Ho ancora tante cose da realizzare, non so quali però prima o poi insomma le capirò”. Intanto, nella puntata di venerdì 16 ottobre, la concorrente di Terni si procura una buona base da cui partire: 50mila euro. A farle compagnia c’è papà Roberto, che conquista Stefano De Martino parlando di tortellini e nel finale tenta (per scherzo) di riaprire la trattativa.

Maria Cristina studia legge, papà Roberto tiene viva la tradizione dei pastai

Maria Cristina lavora in uno studio notarile e può finalmente presentarsi come laureata. Papà Roberto, 57 anni, fa il pastaio e porta avanti una tradizione di famiglia cominciata nel 1960. Lei ha scelto un’altra strada e lo chiarisce senza troppi riguardi: “Io ve la faccio finire la tradizione”. Stefano De Martino trova subito una sistemazione che potrebbe mettere d’accordo tutti: occuparsi delle questioni legali dell’azienda di famiglia.

Herbert Ballerina, intanto, ha pensato al notaio presso il quale lavora Maria Cristina. Per farsi perdonare le assenze, la concorrente potrà portargli una targa con scritto “Rogito ergo sum”. Il regalo di laurea vero deve ancora arrivare.

Roberto si guadagna parecchia considerazione quando annuncia di voler trovare Tommasino e lo trova davvero. Stefano De Martino avverte il Dottore: si è concentrato sulla neolaureata, trascurando l’esperienza del pastaio. Poi si informa sulla specialità di casa, il tortellino, e da quel momento anche le offerte finiscono per diventare una questione di ripieno. L’assegno da 35mila euro è ben farcito, ma Maria Cristina vuole continuare. Il papà ricorda quanto farebbero comodo quei soldi per cominciare la sua carriera, poi la accompagna nella decisione di giocare ancora.

I 50mila euro e il ripensamento di papà

Dopo due cambi, davanti a Maria Cristina c’è il pacco 13, il numero fortunato della nonna, dalla quale ha preso anche il nome. Ha lasciato prima l’11 e poi il 17, quest’ultimo particolarmente caro a Roberto perché legato al momento in cui è diventato titolare dell’azienda.

Con 100 euro, 50mila e 200mila ancora in gioco, il Dottore offre 50mila euro. Stavolta Maria Cristina si ferma. Ha guardato tante puntate, prova a immaginare quanto potrebbe ottenere andando avanti, ma la voglia di rischiare si esaurisce davanti a una cifra che le permetterebbe di fare parecchie cose: “Non me la sento, sono troppo giovane, questi soldi mi fanno troppo comodo”. A cominciare dal viaggio per festeggiare la laurea, dopo i sacrifici dello studio.

L’ultimo tiro, a offerta ormai accettata, riapre qualche dubbio. Maria Cristina fa scoprire il 17 che aveva lasciato: dentro ci sono appena 100 euro. Sarebbe quindi rimasta con due pacchi da 50mila e 200mila. Papà Roberto ci prova: “Possiamo tornare indietro?”. Comprensibile, ma l’assegno è già stato accettato.

Resta da aprire il 13. Roberto è convinto che contenga 200mila euro e Herbert gli dà ragione. Maria Cristina continua a dire 50mila e stavolta ci prende lei: nel suo pacco c’è esattamente la cifra accettata. Il Dottore le ha pagato tutto il contenuto, e il viaggio di laurea può cominciare a prendere forma.