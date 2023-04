Kate Middleton, le attività scelte per i figli quando non vanno a scuola

Fonte: Getty Images Kate Middleton, look di Pasqua: cappotto-gioiello e cappello sartoriale

Se abbiamo imparato qualcosa di personale su Kate Middleton in questi anni, è che ama le attività all’aria aperta e lo sport, valori che ha trasmesso ai suoi figli. Quindi, se pensate che i Principi George, nove anni, Charlotte, sette, e Louis, quattro, restino sul divano a guardare la tv o a casa a giocare ai videogiochi in questi giorni di vacanze pasquali, sbagliate di grosso. La Principessa del Galles ha, come sempre, pensato a una serie di attività ludiche all’aperto per loro, nei giorni che non trascorreranno con Re Carlo e il resto della Famiglia al Castello di Windsor.

Le attività pasquali scelte da Kate Middleton per i figli

In Italia le vacanze di Pasqua durano pochi giorni, ma nel Regno Unito bambini e ragazzi restano a casa da scuola ben due settimane, un lasso di tempo molto lungo da riempire, specie per i genitori. E Kate Middleton non si lascia certo cogliere impreparata. Infatti, la Principessa del Galles, ha rivelato che, in occasioni come questa, ama fare sport con i suoi figli, che lei stessa ha definito “competitivi”, proprio come lei. Louis pare sia un grande appassionato di rugby.

Non è un mistero, infatti, che Kate ha trascorso la sua fanciullezza e adolescenza praticando discipline sportive e vivendo più che possibile a contatto con la natura in campagna, e ci tiene che i suoi tre figli crescano allo stesso modo, valore condiviso anche dal Principe William. Anche quando la Famiglia è in casa, la coppia si assicura che stiano svolgendo attività divertenti ma educative, come cucinare e pare che i due maschietti siano molto affascinati da pentole e fornelli. Tutto rigorosamente insieme, dalle attività casalinghe a quelle di campagna: queste feste per la coppia Reale sono anche un modo per passare più tempo che possibile con i figli, per rinsaldare il rapporto. Non mancheranno, in queste vacanze, momenti dedicati alla lettura e allo studio, così come semplici attimi di puro relax.

Fonte: IPA

Kate Middleton, l’amore per la natura e lo sport trasmesso ai figli

Kate Middleton ha spesso parlato dell’importanza dell’attività all’aria aperta e dell’esercizio fisico, per lei di grande rilevanza anche per i bambini più piccoli. L’abbiamo vista spesso in tenuta ginnica, anche in eventi ufficiali, per sensibilizzare grandi e piccini allo sport, e per portare anche nelle scuole questo messaggio.

Infatti, nel programma seguito dalla Principessa e portato nelle classi, si pone l’accento sullo sviluppo delle attività motorie già nei primissimi anni, e sull’importanza del contatto e della conoscenza del mondo naturale, flora e fauna: “Credo che trascorrere del tempo all’aria aperta quando siamo giovani – ha spiegato presentando il progetto Back To Nature – possa svolgere un ruolo nel gettare le basi affinché i bambini diventino adulti sani e felici”.

Fonte: IPA

Non sono solo parole, ma fatti: è con questi principi che Kate e William crescono i loro figli. Certamente, bisogna ammetterlo, sono più fortunati di altri, vivendo già circondati dal verde incontaminato, e frequentando scuole che, sin dalle prime classi, hanno corsi definiti bucolici, e che li vede, ogni venerdì, impegnati un piccolo campeggio, con tanto di tenda da montare, piante da esaminare, e marshmallow da cuocere sul fuoco. Il più entusiasta di queste attività è senza dubbio il Principe Louis, come rivelato da sua madre: “Non vede l’ora di giocare all’aperto quando torna a casa, per lui è un modo di sfogare la sua energia e rilassarsi, dopo le ore seduto a scuola”