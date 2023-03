Kate Middleton, il dolce dettaglio sul Principe Louis: cosa fa quando torna da scuola

Fonte: IPA Kate Middleton, la leggenda della spilla a forma di porro

Lo abbiamo conosciuto come l’enfant terrible di casa Windsor, quando, durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ha rubato la scena a tutti per la sua esuberanza. Ma il Principe Louis ha anche un lato tenero, come raccontato da Kate Middleton che, durante l’ultima visita in Galles, ha svelato un retroscena inedito sul più piccolo dei suoi tre figli. Louis, infatti, ha una richiesta ben precisa quando esce da scuola, che lo accomuna a tutti i bambini della sua età.

Cosa fa il Principe Louis quando torna da scuola (parola di Kate Middleton)

Kate Middleton è sempre pronta a svelare aneddoti sui suoi bambini, durante le visite ufficiali e gli incontri con altri genitori. La nuova occasione le è stata data dalla visita di questa settimana, al fianco del Principe William, in un centro di riabilitazione per piccoli e grandi pazienti. La struttura, che si trova in Galles, è immersa nella natura, in campagna, e ha un giardino con funzione terapeutica.

Fare giardinaggio, stare a contatto con le piante, impegnarsi all’aria aperta, ha spiegato la Principessa, è importante come metodo di terapia, così come viene, appunto, insegnato in questa struttura. E proprio a questo riguardo Kate Middleton ha raccontato la passione dei suoi figli per il verde, in particolare del Principe Louis, il piccolo di casa. Secondo quanto rivelato da lei e William, il bambino ha una richiesta particolare, che si ripete quotidianamente all’uscita da scuola.

Ma di cosa si tratta? Giocare all’aperto, nel giardino della loro abitazione, l’Adelaide Cottage, vicino al Castello di Windsor. “Non vede l’ora di farlo quando torna a casa – ha spiegato Kate divertita – per lui è un modo di sfogare la sua energia e rilassarsi, dopo le ore seduto a scuola.” Insomma, Principe sì, ma pur sempre un bambino, con le stesse abitudini di tutti i piccoli di questa età. Il prossimo 23 aprile, infatti, compirà cinque anni.

La scuola “bucolica” del Principe Louis

La scelta della scuola del Principe Louis non è casuale: la Lambrook School, frequentata anche dai Principi George e Charlotte, è definita bucolica, per la presenza di vari progetti dedicati al contatto dei bambini con la natura. Tra questi il “Forest Friday”, che vede gli alunni più piccoli impegnati, ogni venerdì, in un piccolo campeggio, con tanto di tenda da montare, piante da esaminare, e marshmallow da cuocere sul fuoco.

La passione green dei Principini viene da mamma Kate, che da sempre è stata un’amante della vita all’aria aperta. Cresciuta in campagna, la Principessa del Galles ha praticato molti sport, è una appassionata di escursioni, e ha un debole per gli animali. George, Charlotte e Louis, dunque, seguono le sue orme, così come dimostrano anche le cartoline natalizie di William e Kate con i loro figli, rigorosamente nel verde, e non più le classiche foto a Palazzo e posate che venivano scelte un tempo. Intanto Louis, che aveva diviso gli inglesi dopo i gesti eccessivamente esuberanti immortalati al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, non appare in pubblico da tempo, e tutti sono curiosi di vedere quanto sia cresciuto.