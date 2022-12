Kate Middleton, il ruolo speciale di suo figlio Louis per il primo Natale senza la Regina

Fonte: IPA Kate Middleton, Charlotte, Pippa, Zara Tindall: tutte pazze per il bordeaux

Kate e William si prendono tutto: i Principi del Galles, forti dell’assenza di Harry e Meghan Markle per le celebrazioni del Natale a Sandringham, sfoggeranno la loro arma migliore agli occhi degli inglesi: i loro figli. In particolare, il piccolo Louis, il Principino che ha conquistato (e diviso) l’opinione pubblica per la sua vivacità durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Proprio lui, durante il primo Natale senza di lei, avrà un ruolo fondamentale.

La prima passerella natalizia per il Principe Louis

Per la Famiglia Reale inglese queste saranno delle feste molto tristi: il primo Natale senza la Regina Elisabetta, all’insegna del suo ricordo, onorando le sue tradizioni preferite, come voluto proprio da Re Carlo III. Eppure, ci sarà spazio per la leggerezza, per grandi cene e gioiosi pranzi, e, ovviamente per vivere questa festa con i propri cari.

E non c’è Natale senza bambini, anche nella Famiglia Reale. Per questo, Kate Middleton e il Principe William hanno deciso di dare spazio al piccolo di casa. Infatti, il Principe Louis, quattro anni, fratellino minore di George e Charlotte, per la prima volta avrà un ruolo nei festeggiamenti (pubblici) a Sandringham, tradizionale location dove si ritrovano i Windsor per le festività di fine anno.

Al fianco dei Principi di Galles, Louis sfilerà per la prima volta verso la parrocchia locale per la messa di Natale, una breve passeggiata durante la quale i Reali sono soliti salutare a fare gli auguri ai residenti e ai curiosi che accorrono nella località di campagna in occasione di questa festa.

Una piccola “promozione”, ma anche una mossa tattica dei suoi genitori: ora che Harry e Meghan Markle non sono più presenti, William e Kate cercano di accaparrarsi tutto, ogni luce della ribalta, anche attraverso i loro figli. Una “guerra intestina”, con gli altri senior member della famiglia, per conquistare punti agli occhi di Re Carlo. E si sa, in amore e in guerra tutto è lecito.

Fonte: Getty Images

Chi è il Principe Louis, un enfant terrible a Palazzo

Non è stata fatta a caso questa scelta di portare il Principe Louis nella passeggiata a Sandringham: proprio lui, in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta lo scorso giugno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Nato il 23 aprile 2018, Louis è il terzogenito di William e Kate.

Non c’è stata testata, sito, pagina social che non abbia parlato di lui, delle sue smorfie, della sua esuberanza durante quelle giornate di grande festa per la Sovrana. Nel bene e nel male, dobbiamo ammetterlo, ha subito conquistato il titolo di enfant terrible, perché se molti si sono divertiti per la sua spontaneità, sempre repressa a Corte anche nei bambini, altri hanno etichettato quegli atteggiamenti come vizi e capricci di un bambino ineducato. Specie per quel brutto gesto di zittire e fare smorfie anche a mamma Kate, che poco ha potuto fare per fermarlo.

L’importante che se ne parli, i tabloid inglesi sono sempre dalla parte dei Principi del Galles, e quindi Louis diventerà il punto catalizzatore di queste giornate natalizie a Sandringham, perché tutti non vedono l’ora di rivederlo in azione.