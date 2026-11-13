Roger Taylor lascia i Duran Duran: “Una delle decisioni più difficili”

ANSA Duran Duran

L’affetto con i compagni di una vita resta intatto, ma oggi ad avere la priorità è la salute. Il 12 novembre Roger Taylor ha annunciato l’addio alle scene e ai Duran Duran: a 66 anni, lo storico batterista britannico si ferma dopo oltre 40 anni di musica e grandi traguardi, scegliendo di ascoltare il proprio corpo e i medici in seguito al peggioramento di un acufene.

La decisione di Taylor: priorità alla salute

L’annuncio di Roger Taylor è arrivato direttamente dalla sua casa negli Stati Uniti. Dopo un’attenta riflessione e, soprattutto, dopo aver ascoltato il parere dei medici, il batterista ha deciso: l’aggravarsi dell’acufene diagnosticatogli di recente non gli consente di proseguire la sua attività sul palco. Questo disturbo, al momento privo di una cura, fa percepire ronzii o fischi senza fonti sonore esterne (ne ha parlato di recente il nostro Caparezza). Dunque, specialmente per un musicista, è necessario limitare l’esposizione ai suoni forti, come possono essere quelli di concerti e studi di registrazione.

“È una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere – ha ammesso Taylor -. Suonare la batteria in questa band è stata la gioia della mia vita e non riuscirò mai a ringraziare abbastanza i fan per l’affetto che ci hanno dimostrato negli anni. Ma la verità è che il mio acufene è peggiorato costantemente e sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i medici””.

Una carriera che si chiude in bellezza

Usando le sue parole, è stata una decisione “difficile” e certamente sofferta, ma che arriva in un momento ben preciso, tutt’altro che casuale per il batterista.

“Scegliere il momento giusto non è stato facile, ma me ne vado all’apice – ha spiegato -. Siamo appena tornati da un tour nel Regno Unito e in Europa che è stato un enorme successo. Prima ancora c’erano stati il nostro secondo concerto da headliner al BST Hyde Park, l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame e il ritorno in studio con Nile Rodgers. Non avrei potuto chiedere un capitolo finale migliore, con tanti momenti speciali che custodirò per sempre. Vado avanti con un enorme orgoglio e con tanto amore per Simon, Nick e John”.

Nel gruppo dal 1979, Roger Taylor ha suonato in hit storiche come Rio, Hungry Like the Wolf, The Reflex. Dopo il Live Aid del 1985, una lunga pausa e, infine, il rientro definitivo nel 2001 per un secondo capitolo lungo 25 anni. Coi Duran Duran ha inciso 6 dischi, da Astronaut a Danse Macabre, ed è stato al Festival di Sanremo nel 2025. L’ultimo concerto si è tenuto lo scorso 6 novembre alla Movistar Arena di Madrid.

Il commosso saluto dei Duran Duran

I compagni Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor non hanno perso tempo per omaggiare il loro storico batterista: “Roger è nostro fratello. Il suo modo di suonare la batteria ha contribuito a definire il suono dei Duran Duran fin dall’inizio, e riaverlo con noi dal 2001 è stato importantissimo per tutti noi”.

E ancora: “Sosteniamo pienamente la sua decisione e gli auguriamo salute e felicità. Farà sempre parte di questa famiglia, mentre noi continueremo a esplorare con la band nuovi ed entusiasmanti progetti”.