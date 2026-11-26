Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Andy Taylor

Oltre 40 anni di matrimonio, quattro figli e una storia d’amore iniziata quando il successo mondiale dei Duran Duran era ancora agli esordi. Tracey Wilson è stata la moglie di Andy Taylor, storico chitarrista della band britannica, scomparso il 23 novembre 2026 all’età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata.

Lontana dai riflettori, la donna ha condiviso con il musicista gli anni della popolarità, le difficoltà professionali e il periodo della malattia. A lei, nelle sue interviste, l’artista aveva più volte riservato parole d’amore e riconoscenza.

Chi è Tracey Wilson, la moglie di Andy Taylor

Riservata e poco incline alla mondanità, Tracey Wilson ha sempre custodito la propria vita privata, nonostante la straordinaria popolarità del marito. Proveniente da una famiglia attiva nel settore della bellezza, ha lavorato come parrucchiera, occupandosi anche dell’immagine dei Duran Duran. In seguito si è dedicata alla fotografia.

Proprio il mondo della musica le ha fatto incontrare l’uomo con cui avrebbe condiviso gran parte della sua vita. Era il 1981 quando Tracey conobbe Andy Taylor al Rum Runner, storico locale di Birmingham legato agli esordi della band di Simon Le Bon.

Quel giorno la giovane festeggiava il suo ventesimo compleanno: tra i due nacque una relazione destinata a resistere alla fama internazionale del chitarrista, alle lunghe tournée e alle inevitabili difficoltà di una vita trascorsa accanto a una rockstar.

La storia d’amore con Andy Taylor e il matrimonio

Quando Andy Taylor si innamorò di Tracey, i Duran Duran erano alle soglie di un successo che avrebbe cambiato per sempre la vita dei componenti della band. Il matrimonio arrivò appena un anno dopo il loro primo incontro, nel luglio del 1982.

Il chitarrista dovette chiedere per ben due volte la mano della fidanzata: inizialmente Tracey non aveva preso sul serio la sua richiesta, ma alla seconda proposta, però, arrivò il fatidico sì. I due convolarono a nozze a Los Angeles, alla presenza degli altri componenti dei Duran Duran. A fare da testimone allo sposo fu John Taylor. Dall’amore tra Tracey Wilson e Andy Taylor sono nati quattro figli: Andrew, Georgina, Bethany e Isabella.

Nel corso degli anni il musicista ha raccontato più volte quanto fosse importante per lui aver costruito una famiglia. Intervistato da People nel 2023, aveva scherzato sulla durata del suo matrimonio, sostenendo che le donne capaci di sopravvivere al mondo del rock meriterebbero un premio.

Tracey Wilson, l’amore per il marito e il dolore della malattia

Nel 2018 Andy Taylor aveva ricevuto una diagnosi di tumore metastatico alla prostata al quarto stadio. Il musicista aveva scelto di rendere pubblica la notizia soltanto nel 2022, in occasione dell’ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame, cerimonia alla quale non aveva potuto partecipare a causa delle sue condizioni di salute.

Nella lettera affidata agli storici compagni di band aveva rivolto un pensiero speciale a Tracey, ai figli e al nipote. Negli anni della malattia, Taylor aveva raccontato quanto il sostegno della famiglia e la solidità del suo matrimonio lo avessero aiutato ad affrontare le difficoltà.

Tracey Wilson, l’amore per il marito e il dolore della malattia

Nel 2018 Andy Taylor aveva ricevuto una diagnosi di tumore metastatico alla prostata al quarto stadio. Il musicista aveva scelto di rendere pubblica la notizia soltanto nel 2022, in occasione dell’ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame, cerimonia alla quale non aveva potuto partecipare a causa delle sue condizioni di salute.

Nella lettera affidata agli storici compagni di band aveva rivolto un pensiero speciale a Tracey, ai figli e al nipote. Negli anni della malattia, Taylor aveva raccontato quanto il sostegno della famiglia e la solidità del suo matrimonio lo avessero aiutato ad affrontare le difficoltà.

La moglie ha voluto ricordarlo con parole che vanno oltre la sua identità pubblica: “Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa”, ha

“Non si è mai arreso, ha combattuto fino alla fine senza perdere il suo amore per la vita. Ci mancherà ogni singolo giorno”, ha concluso Tracey nel suo ultimo saluto all’uomo con cui ha condiviso 44 anni di matrimonio.