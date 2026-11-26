Getty Images Andy Taylor dei Duran Duran

Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, è morto nella sua casa il 23 novembre all’età di 65 anni, dopo un lungo periodo segnato dalla malattia. Una scomparsa che ha commosso i fan di tutto il mondo ma che, oltre a riportare alla mente i fasti di un’icona del pop-rock anni Ottanta come lui, ha acceso i riflettori sulla famiglia che amava tanto. Taylor e la moglie Tracey Wilson hanno avuto insieme quattro figli: Andrew, Georgina, Bethany e Isabella.

L’amore per la famiglia

Seppur travolto dal successo planetario dei Duran Duran, Andy Taylor è stato il primo membro della band a sposarsi e diventare padre.

Aveva conosciuto Tracey Wilson nel 1981 al club Rum Runner di Birmingham. Lei era una delle parrucchiere del gruppo e quello era proprio il giorno del suo 20esimo compleanno. Certamente non avrebbe mai pensato di ricevere un regalo del genere. I due si sono sposati nel luglio 1982 e sono rimasti insieme, inseparabili, per ben 44 anni, scegliendo poi di vivere a lungo a Ibiza, in Spagna, dove il chitarrista aveva allestito il proprio studio e inciso le tracce dell’album Danse Macabre.

Il 25 novembre 2026 è stata proprio Tracey a dare la triste notizia, condividendo insieme ai Duran Duran un annuncio che è un omaggio all’uomo che le è stato al fianco per una vita, un marito innamorato e un padre che adorava i suoi figli. Lo ha ricordato come “la roccia della nostra famiglia”, spiegando che nulla lo rendeva più felice che avere tutti i suoi cari riuniti e che gli affetti venivano sempre prima della musica. Anche Simon Le Bon e John Taylor nel loro omaggio hanno posto l’accento sulla splendida famiglia che Taylor e ha costruito con la sua Tracey.

Cosa sappiamo dei quattro figli di Andy Taylor

Cresciuti con una vera star mondiale, Andy, Georgie, Bethy e Izzy (così vengono chiamati affettuosamente in famiglia) hanno quasi sempre scelto la riservatezza. Basti pensare che Taylor confermò pubblicamente i loro nomi solo nel 2003, rispondendo alle domande dei fan.

Il primogenito e unico maschio è Andrew Taylor, noto anche come Andy Jr., nato il 20 agosto 1984 mentre brani come The reflex e The wild boys scalavano le classifiche internazionali. Tra i fratelli è stato lui a seguire le orme del padre: secondo la stampa britannica, ha cantato e suonato la chitarra nella band The Electric City, proseguendo poi con progetti come Nite Visions e Youth Kills.

Le tre figlie, invece, sono rimaste del tutto lontane dai riflettori: Georgina è la maggiore delle sorelle, nata nell’agosto 1987; Bethany, nata nel settembre 1991, avrebbe coltivato interessi musicali; infine la più giovane, Isabella, nata nel 1996, si sarebbe avvicinata alle arti visive sulla scia della madre Tracey.

La gioia per l’arrivo del nipotino Albie

A fronte di anni segnati dalla malattia, la famiglia di Andy Taylor e Tracey Wilson ha vissuto una grande gioia: l’arrivo del nipotino Albie che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe figlio di Georgina.

Nel novembre 2022, nella lettera letta dai compagni per la cerimonia di ingresso dei Duran Duran nella Rock & Roll Hall of Fame, a cui mancò per il suo cancro al quarto stadio, Taylor ringraziò la moglie Tracey e tutti i figli, scherzando su Albie intento a seguirli online o a giocare a Fortnite.