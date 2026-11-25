Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Ricky Martin

Ricky Martin è sulla cresta dell’onda da quasi 40 anni, ma lontano dai riflettori il cantante ha vissuto momenti molto difficili. Recentemente la popstar ha infatti raccontato di aver contratto una forma molto aggressiva di Covid-19, che l’ha portato addirittura a temere per la sua vita. Fortunatamente, oggi le cose vanno molto meglio, ma quell’esperienza sembra averlo particolarmente segnato: “Mi sveglio ogni mattino e dico grazie”.

Ricky Martin racconta la malattia

Ricordata come una delle pandemie più letali che l’umanità abbia mai affrontato, il Covid-19 ha fatto milioni di vittime in tutto il mondo. Se in alcuni casi chi l’ha contratto ha riportato sintomi leggeri, simili a quelli influenzali, in altri il virus si è invece abbattuto con maggiore violenza, portando con sé gravi complicazioni. A quest’ultima categoria appartiene il cantante Ricky Martin, che ha raccontato in una recente intervista radiofonica di aver contratto una forma molto aggressiva di coronavirus.

“Mi sono ammalato gravemente alcuni anni fa, ho avuto una forma molto forte di Covid”, ha raccontato, senza precisare la data esatta in cui aveva contratto la malattia. La star ha spiegato di aver rifiutato il ricovero in ospedale perché, come molte persone in quel periodo, era convinto che essere ricoverato lo avrebbe esposto a rischi ancora maggiori. “Non sono andato in ospedale perché continuavo a ripetermi: “Mi intuberanno e mi uccideranno”. Così sono rimasto a casa, come se fossi ricoverato lì, e sono stato davvero molto male“.

Le sue condizioni erano così gravi che Martin ha temuto di morire: “Ho avuto la sensazione che la morte fosse venuta a prendermi in tre diverse occasioni. Ho trascorso 50 giorni completamente disteso a letto, senza riuscire nemmeno ad alzarmi per andare in bagno”. Insomma, il decorso della malattia è stato piuttosto complesso, ma Ricky è riuscito a tornare più forte di prima.

Ricky Martin, il ritorno dopo la malattia

La brutta esperienza, ha raccontato ancora Ricky Martin, gli ha permesso di apprezzare ancora di più la vita: “Quando vivi situazioni così dure, l’unica cosa che riesce davvero a riempirti è la gratitudine, il desiderio di tornare a vivere. Mi sveglio ogni mattina e ringrazio di essere sono vivo, respirto, perché per mesi non sono riuscito a respirare“.

La ritrovata fiducia ha chiaramente investito anche la sua esperienza come padre e come artista, portandolo a valutare in maniera differente il proprio ruolo di cantante nella vita di chi lo segue: “A quel punto inizi a notare le piccole cose: con i tuoi figli, nella tua carriera, con il pubblico, con una donna che si avvicina e ti dice: “Grazie, perché la tua musica mi ha aiutata ad affrontare il cancro”.

Insomma, il Covid-19 ha cambiato radicalmente Ricky Martin, portandolo a maturare una visione della vita più profonda, come si evince anche da alcuni dei suoi ultimi brani. E se sul palco il cantante continua a mostrare il suo lato più sensuale e divertente, dietro le quinte, lontano dai riflettori, l’uomo di oggi è molto diverso dal ragazzo che incantò il mondo sulle note di Maria.