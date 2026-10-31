La malattia di Simona Izzo: “Ho la sindrome di Sjogren, è cominciato tutto con una dermatite”

Simona Izzo e il percorso che l'ha portata alla diagnosi di una malattia autoimmune. La paura di non farcela, i sintomi sottovalutati e il sostegno del marito Ricky Tognazzi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Simona Izzo

Simona Izzo ha parlato per la prima volta del difficile percorso che l’ha portata alla diagnosi della sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune con cui oggi ha imparato a convivere. Ospite di Monica Setta a Storie al bivio Weekend, l’attrice, doppiatrice e regista ha ripercorso i mesi più complicati della sua vita, segnati da sintomi difficili da interpretare e dal timore che le sue condizioni potessero peggiorare. Al suo fianco, anche nei momenti di maggiore sconforto, il marito Ricky Tognazzi, che ha cercato in ogni modo di sostenerla.

La malattia autoimmune di Simona Izzo

Tutto è cominciato con un problema alla pelle che non sembrava destare particolare preoccupazione. Una dermatite persistente, alla quale si sono progressivamente aggiunti altri disturbi, fino a compromettere profondamente il benessere quotidiano di Simona Izzo. La 73enne ha raccontato a Monica Setta di aver attraversato un periodo particolarmente difficile, durante il quale la paura ha preso il sopravvento.

“È cominciato tutto con una banale dermatite, che però non passava. In poco tempo avevo problemi agli occhi, astenia e stavo così male che ho pensato di morire. Mi sono detta, ed eravamo in estate: non arrivo a ottobre”.

Un pensiero drammatico, maturato mentre i sintomi continuavano a manifestarsi senza che fosse ancora stata individuata una spiegazione precisa. A cambiare le cose è stato l’intervento di uno specialista, che è riuscito a identificare la patologia responsabile dei suoi problemi di salute.

“Un immunologo bravissimo è riuscito a capire che si trattava della sindrome di Sjogren, malattia autoimmune non mortale, con cui si convive e ci si fa pace”.

La diagnosi ha finalmente dato un nome a quella sofferenza che per mesi ha condizionato la vita della Izzo. Una consapevolezza importante, che ha permesso all’attrice di affrontare la malattia con una prospettiva diversa, pur dovendo fare i conti con una condizione cronica.

Simona Izzo e il racconto della malattia

La decisione di raccontare pubblicamente la propria esperienza non nasce soltanto dal desiderio di condividere un momento personale. Simona Izzo ha scelto di parlare della sindrome di Sjögren anche per dare voce alle donne che convivono con sintomi difficili da riconoscere, spesso sottovalutati o attribuiti ad altre cause.

Un problema che conosce direttamente e sul quale ha voluto richiamare l’attenzione durante l’intervista a Storie di donne al bivio Weekend:

“Lo faccio perché ci sono molte donne in questa situazione. Molte accusano sintomi difficili da sintetizzare e vengono considerate malate immaginarie, mentre soffrono tantissimo. Ho scelto di metterci la faccia proprio per mandare un messaggio a loro. Ho sempre detto tutto al mio pubblico, il lifting, le operazioni alle gambe e tutto il resto. È una questione di trasparenza”

Parole che sottolineano quanto possa essere complicato convivere con una patologia i cui segnali non sono sempre immediatamente riconoscibili. Per la Izzo, raccontare la propria storia significa anche incoraggiare chi vive situazioni simili a non sottovalutare i sintomi e a cercare risposte.

La regista non ha poi nascosto le conseguenze emotive della malattia. Durante i mesi più difficili ha dovuto affrontare momenti di depressione e un importante calo di peso. A sostenerla è stato soprattutto Ricky Tognazzi, suo marito e compagno di vita, che ha cercato di restituirle serenità anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

“Ho avuto vicino Ricky. Quando ero giù di morale mio marito faceva di tutto per farmi riprendere. Ha provato a cucinare di tutto, perfino panna e champagne”, ha confidato la Izzo.

Cos’è la sindrome di Sjögren

La sindrome di Sjögren è una patologia autoimmune cronica che interessa principalmente le ghiandole responsabili della produzione di lacrime e saliva. Tra i sintomi più caratteristici figurano la secchezza degli occhi e della bocca, che può rendere difficili attività quotidiane come leggere, parlare a lungo o deglutire. Possono inoltre comparire stanchezza intensa, dolori articolari e manifestazioni cutanee.

Secondo le informazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, la malattia colpisce prevalentemente le donne e la diagnosi viene formulata più frequentemente tra i 40 e i 50 anni, anche se può manifestarsi pure in altre fasce d’età.

Per la sindrome di Sjögren non esiste attualmente una cura definitiva, ma sono disponibili trattamenti che permettono di controllare i sintomi, prevenire le complicanze e migliorare la qualità della vita.

È una condizione con cui si può convivere, come ha sottolineato la stessa Simona Izzo, che ha deciso di trasformare un’esperienza dolorosa in un’occasione di sensibilizzazione. Il suo messaggio è rivolto soprattutto a chi, di fronte a sintomi persistenti e difficili da spiegare, si sente poco ascoltato.