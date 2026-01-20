Ricky Martin conquista Milano, il cantante alla sfilata Armani con Gianni Morandi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Ricky Martin non passa mai inosservato, soprattutto quando arriva ad uno degli eventi più esclusivi della moda internazionale: il cantante infatti è giunto a Milano per assistere ad uno degli eventi moda più glamour e attesi del momento, la prima sfilata del nuovo direttore artistico di Armani, Leo dell’Orco, che ha preso il posto dello stilista dopo la sua morte. Naturalmente l’arrivo di Ricky Martin ha mandato in visibilio i fan che hanno acclamato il cantante come una vera e propria star, accogliendo il 54enne tra applausi e flash. Ricky, da parte sua, non si è sottratto, con la consueta simpatia e quell’eleganza che da sempre lo contraddistingue, posando per i fotografi con naturalezza. Con lui alla sfilata di Giorgio Armani anche altri vip, da Gianni Morandi a Luca Marinelli.

Ricky Martin elegante come non mai alla sfilata di Giorgio Armani

Ricky Martin continua ad essere una delle star più amate al mondo, capace di unire musica, fascino e stile con una naturalezza disarmante. Arrivato a Milano per assistere alla sfilata di Giorgio Armani in occasione della Milan Fashion Week maschile, il cantante portoricano ha conquistato tutti con un look davvero da manuale, raffinato senza essere rigido, incarnando alla perfezione lo spirito Armani fatto di eleganza ed essenzialità.

Così, mentre il mondo intero piange la morte di un altro grande couturier come Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni, la moda prosegue il suo corso, portando come sempre in passerella i trend di domani.

Per partecipare alla sfilata Armani Ricky Martin ha scelto ovviamente un completo della maison che gioca tutto su tonalità scure e profonde, creando un effetto sofisticato ma deciso. Il cappotto lungo, strutturato ma fluido, è impreziosito da un collo in pelliccia scura che aggiunge immediatamente carattere e un tocco luxury, senza risultare eccessivo. Sotto, il completo spezzato mantiene una linea morbida e moderna: la giacca doppiopetto dal taglio rilassato viene abbinata ai pantaloni ampi, regalando movimento e un’allure contemporanea.

La t-shirt nera indossata sotto alla giacca alleggerisce il rigore sartoriale e rende il look più attuale mentre gli occhiali da sole scuri, minimal ma incisivi, completano l’insieme dandogli un’aria misteriosa.

Appena Ricky è sceso dall’auto, i fotografi si sono accalcati e le fan non hanno nascosto l’emozione, regalando a Milano uno di quei momenti da ricordare che rendono la moda qualcosa di spettacolare.

Giorgio Armani, alla sfilata milanese anche Gianni Morandi e Luca Marinelli

Non solo Ricky Martin ha impreziosito la sfilata milanese di Giorgio Armani: in prima fila accanto a lui si respirava un’atmosfera da grande serata con la presenza anche di celebrità nazionali. Tra loro spiccava sicuramente Gianni Morandi, sempre sorridente e amatissimo, che ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona trasversale, mentre Luca Marinelli ha incantato con la sua presenza magnetica e silenziosa, confermandosi uno degli attori più affascinanti del panorama italiano.

Tra gli ospiti della sfilata c’era anche Ed Westwick, l’attore che ha sposato la modella Amy Jackson e che è diventato papà nel marzo 2025, che ha portato un tocco internazionale, e Malika Ayane, elegantissima, capace di reinterpretare il tailoring maschile con grazia e personalità.

Ma la sfilata non è stata soltanto un concentrato di celebrity: l’evento ha segnato anche un importante momento simbolico per la maison, ovvero il debutto creativo di Leo Dell’Orco, storico collaboratore di Giorgio Armani, chiamato a portare avanti l’eredità di uno dei più grandi stilisti di sempre. In passerella, i capi raccontavano una mascolinità sofisticata, fatta di volumi morbidi, colori profondi come il grigio, il blu notte e il viola scuro, per una visione moderna che non rinuncia alla classe.