Ricky Martin, chi è Carín León con cui canta la nuova versione di A medio vivir

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Carín León, chi è

Una delle più famose hit di Ricky Martin, A medio vivir, torna in una versione tutta nuova. Per l’operazione di “restyling” del suo celebre brano, il cantante portoricano si è avvalso della collaborazione di uno dei più apprezzati artisti della musica latinoamericana contemporanea: il cantautore Carín León.

Chi è Carìn Leòn, che collabora con Ricky Martin

Ricky Martin ha scelto di puntare su di lui per una nuova versione del brano A medio vivir, ma Carín León vanta una carriera musicale che va ben oltre la collaborazione con il re del latin pop. Considerato uno dei massimi esponenti della musica regionale messicana, Óscar Armando Díaz de León Huez (questo il vero nome) è nato a Hermosillo il 26 luglio 1989.

Sulle scene musicali sin da quando aveva 15 anni, Carìn ha imparato da piccolo a suonare la chitarra, specializzandosi poi anche sul canto e sulla composizione. Dopo aver militato nella band Grupo Arranke, ha dato avvio nel 2018 ad una carriera solista di successo che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Tony Meléndez, Grupo Firme, Randy Ortíz e C. Tangana.

Nel palmarès, anche moltissimi riconoscimenti, inclusi ben tre Latin Grammy Awards: nel 2022 Carìn ha vinto il premio per la Miglior Canzone Regionale Messicana con Como lo hice yo; nel 2023 ha ottenuto il premio per il Miglior Album di Musica Norteña con Colmillo de Leche; e nel 2024, ha ricevuto il riconoscimento per il Miglior Album di Musica Messicana Contemporanea con Boca Chueca, Vol. 1.

In merito al suo rapporto con la musica, Leòn ha spiegato in diverse occasioni di non essere alla ricerca di fama e successo, ma di uno stile unico e autentico in cui ci sono “molto regional messicano, ma anche tanto flamenco, suoni del folk americano, blues, country e cose molto diverse che sono sempre state parte dell’essenza della mia persona”.

La nuova versione di A medio vivir

A medio vivir è un singolo di Ricky Martin del 1995, contenuto nell’omonimo album. Il brano, tra i maggiori successi della popstar, è stato pubblicato in una nuova versione in collaborazione con Carín León e prodotta da Casta e Andrés Saavedra. Al centro della canzone, composta dal cantautore venezuelano Franco De Vita, ci sono il dolore e la solitudine lasciati dalla perdita di un grande amore. Insieme alla cover, è stato realizzato anche un videoclip diretto da Carlos Pérez che ricrea l’atmosfera di un film d’arte.

A medio vivir segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale per Ricky Martin, che si prepara a riprendere il suo acclamato tour internazionale “Ricky Martin Live”. Il tour ripartirà con due date sold-out alla Claro Arena in Cile, il 4 e 5 ottobre, per poi proseguire in Australia, Europa, Messico, Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti, con date ancora in aggiornamento.

Solo lo scorso mese Ricky Martin era stato premiato con il primo storico “Latin Icon Award” durante gli MTV Video Music Awards 2025. Per celebrare il prestigioso riconoscimento, Ricky aveva infiammato il palco con una performance medley travolgente dei suoi più grandi successi, facendo ballare e cantare tutto il pubblico presente.