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Getty Images Ricky Alvarez e Ariana Grande

Almeno per un po’, Ariana Grande non la vedremo più. Dopo un periodo difficile, la popstar ha scelto di prendersi una pausa dalle scene. Terminato il tour, ha messo in stand by i progetti lavorativi per ritirarsi a vita privata. Ne aveva bisogno. E adesso si gode la ritrovata serenità assieme a un amore che sembrava perduto da tempo, ma che è tornato più forte che mai. Al fianco di Ariana c’è il fidanzato Ricky Alvarez, con cui aveva avuto una storia già dieci anni prima.

Ariana Grande, serena lontano dai riflettori

“Ariana sta benissimo. È in un momento splendido. È davvero felice” lo ha rivelato una fonte a lei vicino a Page Six. La popstar si trova a Los Angeles, dove matiene un profilo basso e si gode “il suo momento di relax”. Grande amante del periodo di Halloween, pare che negli ultimi giorni sia impegnata ad addobbare la casa ed entrare nell’atmosfera festiva.

L’ultima volta è stata vista in pubblico il 24 settembre, proprio in occasione degli Halloween Horror Nights degli Universal Studios di Hollywood. Nascosta da un cappellino da baseball, ha cercato di passare inosservata, mentre si scambiava teneri baci con il fidanzato in un tavolo dell’area Vip.

La vita privata di Ariana Grande è da sempre sotto i riflettori e, ultimamente, a finire al centro del dibattito è stata anche la sua forma fisica. La magrezza della cantante ha scatenato aspre polemiche sui social e sui media, al punto da costringerla a prendersi una pausa dalla scena pubblica. Dopo aver concluso l’Eternal Sunshine Tour, ha deciso di cancellare i successivi impegni di lavoro e dedicarsi al proprio benessere.

L’amore ritrovato con Ricky Alvarez

A Los Angeles Ariana Grande non è sola, al suo fianco c’è il fidanzato Ricky Alvarez. Il nuovo fidanzato che davvero nuovo non è. La loro storia è stata ufficializzata nel mese di agosto, con due tenere foto che li mostrano abbracciati, pubblicate su Instagram dalla stessa Ariana. Si tratta, però, di un ritorno di fiamma. La popstar e il suo ballerino erano già stati assieme dieci anni fa.

I due si erano conosciuti proprio sul palco, durante l’Honeymoon Tour del 2015. Una storia intensa, bruciatasi nel giro di appena un anno. “Ho scritto canzoni su Ricky, adesso le ascolto e rido” cantava lei poco dopo nella hit Thank You, Next. Ma, come canta il nostrano Venditti, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

D’altronde, i due non si sono mai lasciati davvero. Il loro rapporto si è trasformato nel corso del tempo in una profonda amicizia. Lui è sempre rimasto accanto alla famiglia di lei e non ha mai perso l’occasione di sostenerla in tour e nei momenti più difficili – come dopo la morte del fidanzato Mac Miller nel 2018.

“Con Ricky Adriana sente di poter essere sé stessa” afferma chi la conosce bene. E, seppur lei preferisca vivere questo nuovo vecchio amore senza pressioni, forse è proprio quello di cui ha bisogno. Un affetto famigliare, con cui ritrovare la serenità perduta.