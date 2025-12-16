La Principessa Talita si sposa, gli splendidi abiti sono disegnati dalla nonna

La Principessa Talita von Fürstenberg celebra il fidanzamento con gli abiti disegnati dalla nonna stilista Diane

Talita von Fürstenberg

Nuovo matrimonio coronato in vista. Si tratta di quello tra la Principessa Talita, nipote di Marie-Chantal di Grecia e di Rocco Brignone de Brabant. I festeggiamenti sono ancora agli inizi, da poco si è svolta la festa di fidanzamento, ma quelle tra Talita e Rocco si prospettano già come le nozze più glamour dell’anno. La Principessa è infatti nipote di Diane von Fürstenberg, tra le più grandi stiliste dell’ultimo mezzo secolo ed è proprio lei a disegnare gli abiti bianchi della nipote.

L’abito bianco firmato Diane von Fürstenberg

Il sì Talita l’ha pronunciato lo scorso agosto, dopo una romantica proposta in riva al mare. A settembre i festeggiamenti sono diventati ufficiali, con una grande festa assieme a qualche centinaio di amici. Gli occhi, naturalmente, erano tutti per la bionda Principessa e per il suo splendido abito bianco. Un modello semplice e raffinato, uno slip dress in seta che nasconde dei dettagli d’alta sartorialità. Perfettamente aderente al corpo, con enorme e sensuale scollatura sulla schiena e, vero tocco di classe, una cascata di volant sulla parte posteriore. Che chic!

Dopo i festeggiamenti con gli amici, arriva la più formale festa di fidanzamento in famiglia e l’abito è sempre più “da sposa”. Tanto semplice quanto ricco il tubino bianco senza maniche, con un elegante drappeggio sotto il décolleté e un lungo drappo sulla schiena, versione più comoda del classico strascico. Ai piedi, un paio di slingback nello stesso raso del vestito, firmate Aquazzurra, tra i brand più amati dalle royals di tutto il mondo, Meghan Markle fra tutte.

Non ci si aspettava di meno dalla nipote prediletta di Diane von Fürstenberg, stilista ormai mitica, rivoluzionaria e potente. A Diane si deve l’invenzione del wrap dress in jersey, l’abito più comodo mai inventato, che sta bene a tutte ed è perfetto in ogni occasione. Indossato da Kate Middleton quando annunciò il fidanzamento con il Principe William.

Quella di Diane fu una vera e propria rivoluzione nel mondo della moda, fu lei tra le prime a fare della comodità l’obiettivo primario di ogni collezione. “Un vestito confortevole ti fa sentire a tuo agio, e solo se sei a tuo agio puoi ottenere ciò che vuoi” è il suo mantra.

Talita e Diane von Fürstenberg
Talita con la nonna Diane

Talita von Fürstenberg, principessa alla moda

Talita è figlia del Principe Alexander von Fürstenberg, figlio della mitica Diane e del Principe Egon (a sua volta figlio di Clara Agnelli) e di Alexandra Miller, sorella della Marie-Chantal moglie del Principe Pavlos di Grecia. Le Miller sono eredi di Robert Warren, imprenditore tra i fondatori dei Duty Free Shops – sì, proprio quelli presenti negli aeroporti di tutto il mondo.

Con un albero genealogico del genere Talita von Fürstenberg è la Principessa del nuovo millennio per eccellenza, cresciuta sulla passerella, parte del mondo Reale e con un piede in quello dell’alta imprenditoria. In famiglia la definiscono la “copia esatta” di nonna Diane, di cui tenta di seguire le orme dopo gli studi di moda a New York. Insomma, se non conoscevate Talita rimediate presto, perché si tratta di una delle più affascinanti tra le nuove leve royals.

