Nuovo matrimonio coronato in vista. Si tratta di quello tra la Principessa Talita, nipote di Marie-Chantal di Grecia e di Rocco Brignone de Brabant. I festeggiamenti sono ancora agli inizi, da poco si è svolta la festa di fidanzamento, ma quelle tra Talita e Rocco si prospettano già come le nozze più glamour dell’anno. La Principessa è infatti nipote di Diane von Fürstenberg, tra le più grandi stiliste dell’ultimo mezzo secolo ed è proprio lei a disegnare gli abiti bianchi della nipote.

L’abito bianco firmato Diane von Fürstenberg

Il sì Talita l’ha pronunciato lo scorso agosto, dopo una romantica proposta in riva al mare. A settembre i festeggiamenti sono diventati ufficiali, con una grande festa assieme a qualche centinaio di amici. Gli occhi, naturalmente, erano tutti per la bionda Principessa e per il suo splendido abito bianco. Un modello semplice e raffinato, uno slip dress in seta che nasconde dei dettagli d’alta sartorialità. Perfettamente aderente al corpo, con enorme e sensuale scollatura sulla schiena e, vero tocco di classe, una cascata di volant sulla parte posteriore. Che chic!

Dopo i festeggiamenti con gli amici, arriva la più formale festa di fidanzamento in famiglia e l’abito è sempre più “da sposa”. Tanto semplice quanto ricco il tubino bianco senza maniche, con un elegante drappeggio sotto il décolleté e un lungo drappo sulla schiena, versione più comoda del classico strascico. Ai piedi, un paio di slingback nello stesso raso del vestito, firmate Aquazzurra, tra i brand più amati dalle royals di tutto il mondo, Meghan Markle fra tutte.

Non ci si aspettava di meno dalla nipote prediletta di Diane von Fürstenberg, stilista ormai mitica, rivoluzionaria e potente. A Diane si deve l’invenzione del wrap dress in jersey, l’abito più comodo mai inventato, che sta bene a tutte ed è perfetto in ogni occasione. Indossato da Kate Middleton quando annunciò il fidanzamento con il Principe William.

Quella di Diane fu una vera e propria rivoluzione nel mondo della moda, fu lei tra le prime a fare della comodità l’obiettivo primario di ogni collezione. “Un vestito confortevole ti fa sentire a tuo agio, e solo se sei a tuo agio puoi ottenere ciò che vuoi” è il suo mantra.

Talita von Fürstenberg, principessa alla moda

Talita è figlia del Principe Alexander von Fürstenberg, figlio della mitica Diane e del Principe Egon (a sua volta figlio di Clara Agnelli) e di Alexandra Miller, sorella della Marie-Chantal moglie del Principe Pavlos di Grecia. Le Miller sono eredi di Robert Warren, imprenditore tra i fondatori dei Duty Free Shops – sì, proprio quelli presenti negli aeroporti di tutto il mondo.

Con un albero genealogico del genere Talita von Fürstenberg è la Principessa del nuovo millennio per eccellenza, cresciuta sulla passerella, parte del mondo Reale e con un piede in quello dell’alta imprenditoria. In famiglia la definiscono la “copia esatta” di nonna Diane, di cui tenta di seguire le orme dopo gli studi di moda a New York. Insomma, se non conoscevate Talita rimediate presto, perché si tratta di una delle più affascinanti tra le nuove leve royals.

