Arrestato in Spagna Francisco de Borbon, cugino di Felipe e Letizia, nell’ambito di un’inchiesta su narcotraffico e presunto riciclaggio di denaro

Scandalo a corte: è stato arrestato Francisco de Borbon, parente di Letizia e Felipe di Spagna. L’uomo, 47 anni, è finito in manette per il suo presunto coinvolgimento in un’organizzazione internazionale di riciclaggio di denaro e traffico di droga, presumibilmente orchestrata attraverso una società legata alle criptovalute.

Perché è stato arrestato Francisco de Borbon, cugino di Felipe e Letizia di Spagna

Francisco de Borbon, cugino di quarto grado di Felipe e Letizia di Spagna, è stato arrestato dalla Polizia Nazionale nell’ambito di un’indagine su una rete di riciclaggio di denaro collegata a traffico di droga.

L’inchiesta riguarda l’ex ispettore capo dell’Udef, Oscar Sanchez Gil: nel 2024 furono trovati oltre 20 milioni di euro in contanti murati nelle pareti della sua abitazione.

Francisco de Borbon è co-fondatore della società di criptovalute ET Fintech Europe, con sede a Dublino, oggetto di indagine per transazioni sospette presumibilmente collegate al riciclaggio.

L’indagine ha rintracciato circa 18,5 milioni di euro in criptovalute, sospettati di derivare da operazioni di riciclaggio legate al narcotraffico. Il denaro proverrebbe dalla più grande spedizione di cocaina mai sequestrata in Spagna, circa 13 tonnellate, contrabbandata attraverso il porto di Algeciras e valutata tra 400 e 700 milioni di euro.

Secondo gli investigatori, l’ex ispettore capo dell’UDEF avrebbe ricevuto commissioni relative all’operazione, custodendo parte dei fondi tra le mura della sua abitazione.

L’arresto di Francisco de Borbon evidenzia la complessità della rete criminale, che lega esponenti della polizia, operatori finanziari e personaggi vicini alla monarchia. La sua posizione all’interno della società di criptovalute e il legame familiare con la Casa Reale hanno amplificato l’attenzione mediatica sul caso, che resta in evoluzione.

Felipe e Letizia, nell’ultimo periodo provati prima dalla morte della zia Irene di Grecia e poi dalla tragedia di Adamuz, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Nonostante la prestigiosa parentela e i nobili natali, Francisco non ha di fatto alcun ruolo reale.

Chi è Francisco de Borbon e come è legato alla famiglia reale spagnola

Francisco de Paula Joaquín de Borbón y von Hardenberg-Zu Fürstenberg è il più giovane dei tre figli del Duca di Siviglia, Francisco de Borbón y Escasany. Quest’ultimo è morto un anno fa: era cugino di quarto grado nonché uno dei migliori amici del Re emerito Juan Carlos. Era sposato con Beatrice von Hardenberg, Principessa zu Fürstenberg, scomparsa cinque anni prima di lui.

La coppia ha avuto oltre a Francisco anche Olivia, molto nota negli ambienti mondani, e Cristina, deceduta a soli 44 anni nel 2020 a causa di un incidente stradale. La famiglia de Borbon è direttamente collegata ad alcune delle principali case reali europee. Oltre al legame con Juan Carlos, è discendente di Re Luigi XIV di Francia e Carlo IV di Spagna.

Da parte di madre, Francisco discende da Carlo Magno ed è imparentato con importanti dinastie nobiliari tedesche come i Von Thurn und Taxis, i Von Hohenlohe e i Zu Fürstenberg.

Nato a Madrid, de Borbon ha trascorso parte della sua infanzia e giovinezza negli Stati Uniti. Ha studiato presso l’American School of Madrid e la Gulliver Preparatory School di Miami, per poi laurearsi con lode in Management Sportivo e Commercio presso la Barry University di Miami Shores.

In Florida ha iniziato la sua carriera professionale, prima di tornare in Spagna per assumere il ruolo di direttore sportivo del CMG Madrid. In seguito, si è avventurato in proprio, fondando diverse aziende nei settori della tecnologia e del digitale, un’iniziativa imprenditoriale che gli è valsa il Platinum Laurel Award come Imprenditore dell’Anno.

Nel 2018, ha aggiunto un traguardo simbolico alla sua carriera, venendo eletto e investito del titolo di 50° Gran Maestro dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, seguendo così le orme paterne.

Dal 2021 è sposato con Sophie Elizabeth Karoly un’esperta austriaca di marketing e comunicazione, conosciuta tramite amici comuni. La coppia ha celebrato le nozze nella Cattedrale di Siviglia e il ricevimento si è tenuto al Marbella Club, un luogo particolarmente significativo per la famiglia. Hanno un figlio, Francisco Máximo, nato nel 2017.