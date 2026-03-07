Letizia impeccabile nel completo austero, ma cede allo sguardo complice di Felipe

Letizia e Felipe di Spagna, uniti e commossi, ricordano le vittime del terrorismo. E la Regina lascia ancora una volta il segno con il suo look inappuntabile

Letizia e Felipe di Spagna hanno preso parte a Madrid a uno degli appuntamenti più significativi del calendario istituzionale spagnolo: il concerto In Memoriam, organizzato ogni anno dalla Fondazione per le Vittime del Terrorismo. La cerimonia, giunta alla sua 24esima edizione, si è svolta all’Auditorium Nazionale di Musica e ha riunito autorità, associazioni e familiari delle vittime in un momento di ricordo collettivo.

La serata ha avuto come obiettivo quello di onorare tutte le persone colpite dal terrorismo in Spagna e promuovere i valori democratici, la difesa dei diritti umani, il pluralismo e la libertà dei cittadini. Attraverso la musica, la fondazione intende anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione delle vittime e offrire uno spazio di riconoscimento a chi ha sofferto le conseguenze della violenza terroristica nel Paese.

L’iniziativa si svolge a pochi giorni dal ricordo dell’11 marzo 2004, il giorno del più grave attentato terroristico nella storia della Spagna. In quella mattina quattro esplosioni colpirono i treni nelle stazioni di Atocha, El Pozo e Santa Eugenia, provocando 193 morti e oltre mille feriti.

Letizia e Felipe di Spagna, sguardi complici e tanta commozione

Entrambi vestiti di nero, in linea con la solennità della cerimonia, al loro ingresso Letizia di Spagna e Felipe hanno salutato le autorità e i rappresentanti delle associazioni presenti, per poi posare per la tradizionale foto di gruppo.

I coniugi hanno inoltre dimostrato ancora una volta la loro vicinanza e il loro affetto, scambiandosi uno sguardo complice all’ingresso, dimostrando ai presenti la loro vicinanza e il loro costante sostegno.

Poco dopo l’inizio della cerimonia è risuonato l’inno nazionale, eseguito in omaggio a tutte le vittime del terrorismo. In quel momento Felipe VI è apparso visibilmente commosso.

Successivamente il presidente della fondazione Juan Francisco Benito Valenciano ha pronunciato alcune parole di ricordo, invitando poi i presenti a osservare un minuto di silenzio. La coppia reale ha partecipato al momento di raccoglimento chinando il capo insieme al pubblico.

La serata musicale è stata affidata all’Orchestra Sinfonica e al Coro della RTVE, diretti da Carlos Miguel Prieto, che hanno eseguito il War Requiem di Benjamin Britten, opera simbolica dedicata alla memoria delle vittime dei conflitti.

Il completo nero e austero di Letizia di Spagna

Per l’occasione la Reina Letizia ha scelto un look essenziale ma estremamente curato, puntando su un completo total black composto da blusa e pantaloni, abbinato a scarpe e pochette coordinate. Un outfit sobrio e raffinato, perfettamente in linea con il tono dell’evento ufficiale.

La blusa, caratterizzata da una linea morbida e avvolgente, si distingueva per l’elegante scollo a V rifinito in raso. Un dettaglio che aggiungeva luminosità all’insieme. A definire la silhouette erano soprattutto i pantaloni, con vita molto alta e pieghe marcate, un modello che valorizza la figura e dona struttura all’intero look.

Anche nella scelta degli accessori Letizia ha mantenuto una palette cromatica coerente, optando per borsa e scarpe nere (delle Mary-Jane con tacco medio e in vernice).

I gioielli erano ridotti al minimo, come spesso accade nelle occasioni formali: l’unico elemento distintivo era rappresentato da un paio di orecchini a cerchio asimmetrici del marchio spagnolo PDPAOLA, decorati con pavé di zirconi cubici. Un insieme discreto e misurato, pensato per rispettare il clima di raccoglimento della giornata.