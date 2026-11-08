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IPA Alanis Morissette

Alanis Morissette è una vera icona degli Anni ’90. Paladina del rock al femminile di fine millennio, si è fatta amare del pubblico per essere un tipino senza peli sulla lingua. Con le sue canzoni non le manda di certo a dire: è schietta, sincera, provocatoria se serve. E, a 52 anni compiuti, la cantante continua a stupire. Fa coming out e rivela di identificarsi come pansessuale.

Alanis Morissette, il coming out a 52 anni

“Mi dispiace che degli uomini ti abbiano ferito, ma non sono dispiaciuta delle canzoni che ne sono venute fuori. Quel dolore ti ha mai fatto desiderare di essere una lesbica?”: lo ha chiesto l’attrice Fortuna Feimster a Alanis Morissette nel corso della puntata del podcast statunitense Handsome. La risposta della cantante ha lasciato di stucco l’interlocutrice.

“Sono pansessuale, quindi, si” ha affermato la cantante, facendo così coming out sul proprio orientamento sessuale, e scherzando: “Mi prendo tuto!”. La cantante 52enne non si era mai dichiarata così apertamente, “mi piace confondere la gente. – afferma con ironia – ho voluto lasciare la rivelazione per la fine”.

Qualche tempo prima, Morissette aveva rivelato di aver trovato “molto piacevole” baciare una donna. Accadde nel 2000, durante un’episodio di Sex and the City. Fu la stessa cantante, ha raccontato in seguito, a proporre alla regia di offrire a “Carrie una piccola esperienza lesbica”. Il bacio con Sarah Jessica Parker, seppur sul set, è stato per Alanis “facile” e “leggero” e lo avrebbe ripetuto volentieri.

Pur non dichiarandosi in alcun modo, Alanis Morissette non ha mai nascosto di essersi presa il tempo di esplorare la propria sessualità e di aver avuto esperienze anche con donne, considerandola una tappa fondamentale della propria vita. La cantante è molto attenta ai bisogno della comunità Lgbtqia+ e, per andar loro incontro, ha modificato il testo di Ironic, uno dei suoi brani più famosi. L’uomo dei suoi sogni di cui canta non arriva più accompagnato dalla moglie, ma dal marito.

Alanis Morissette è pansessuale, ma impegnata da molti anni in una relazione eterosessuale. La cantante è sposata con il collega Mario Treadway, noto con il nome d’arte Souleye, fin dal 2010. La coppia ha tre figli: Ever, 15 anni; Onyx, 10 anni e Winter, 7 anni.

Cosa significa pansessuale

Con il termine pansessuale si indica l’attrazione emotiva, romantica e/o sessuale verso le persone indipendentemente dal loro sesso biologico, dal genere o dalla loro identità di genere. Deriva dal termine greco pan, che significa tutto. Chi è pansessuale si innamora, o prova attrazione, della persona in quanto tale, senza considerare importante che questa sia un uomo, una donna, una persona transessuale, non-binaria o genderfluid. In caso di attrazione romantica e affettiva ma non necessariamente sessuale si parla di panromanticità.

La pansessualità non va confusa con la bisessualità, seppur spesso i due termini vengano sovrapposti. La pansessualità è infatti cieca al genere, mentre la bisessualità indica l’attrazione verso due o più generi. Chi è bisessuale è attratto sia dagli uomini che dalle donne, e l’attrazione può essere vissuta verso ciascun genere in modo differente, con possibili preferenze.