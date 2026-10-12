IPA Sharon Stone racconta il suo rapporto con il sesso a 68 anni

Sharon Stone, a 68 anni, racconta perché ha scelto di aspettare un amore autentico e come è cambiato il suo rapporto con sesso e desiderio.

A 68 anni Sharon Stone parla di sesso con la stessa naturalezza con cui parla di amore, solitudine e del tempo che passa. E perché non dovrebbe, d’altronde?

In una recente puntata del podcast Mayim Bialik’s Breakdown, l’attrice ha raccontato di essere single da molto tempo e di non avere rapporti sessuali da “parecchio tempo”. Una scelta che, ascoltata nel contesto delle sue parole, racconta soprattutto una nuova fase della sua vita sentimentale. “Sono arrivata al punto in cui voglio stare soltanto con qualcuno a cui tengo davvero”, ha spiegato. E poco dopo ha aggiunto: “Voglio qualcuno che sia il mio compagno, non soltanto qualcuno con cui fare sesso”.

Sono frasi semplici, che però arrivano da una donna che per decenni è stata associata alla sensualità e a una certa idea di bellezza femminile. Sharon Stone è stata guardata e desiderata da milioni di persone, ma oggi racconta di aver sviluppato un rapporto molto più selettivo con l’intimità.

Così cambiano le priorità: il desiderio dopo il 60 anni

Nella vita sentimentale succede spesso. Cambiano le priorità, le aspettative, il modo in cui si guarda agli altri e a se stessi. Quello che qualche anno prima poteva sembrare appagante può perdere improvvisamente il proprio significato. Il tempo passa e con esso, nel caso delle donne, cambia spesso anche il modo in cui viene raccontato il desiderio.

Una donna giovane e sessualmente libera viene considerata provocatoria, emancipata o trasgressiva. Una donna matura che parla apertamente di sesso continua invece a sorprendere. Come se il desiderio femminile avesse una data di scadenza che nessuno ha mai scritto, ma che tutti sembrano conoscere. Stone mette in discussione proprio questa idea semplicemente raccontando la propria esperienza. E a 68 anni racconta di aver scelto di aspettare una persona con cui possa costruire qualcosa.

Il desiderio cambia insieme a noi

Non esiste un’età in cui il desiderio debba assumere una determinata forma. Per alcune persone il sesso slegato dall’amore resta una componente importante della vita anche in età avanzata. Per altre diventa meno centrale. C’è chi cerca una relazione stabile e chi preferisce incontri senza impegno e chi invece sente il bisogno di una forte connessione emotiva prima di lasciarsi andare.

La dichiarazione di Stone appartiene alla sua esperienza personale. “Voglio stare soltanto con qualcuno a cui tengo davvero” significa, nel suo caso, dare un peso preciso alla relazione che precede l’intimità. La componente emotiva sembra essere diventata una condizione importante per sentirsi coinvolta.

A volte il desiderio nasce dalla familiarità. Dalla fiducia. Dalla sensazione di essere ascoltati. Dalla voglia di raccontare una cosa accaduta durante la giornata a quella persona specifica. Persino dalla possibilità di stare in silenzio senza avvertire il bisogno di riempirlo. Sono dettagli che raramente entrano nelle rappresentazioni spettacolari dell’eros. Eppure sono proprio quelli che, per molte persone, finiscono per renderlo più intenso.

La solitudine può essere la chiave

Forse è proprio qui che si trova il cuore della sua riflessione. Stone è single da molto tempo e dice di aver accettato questa fase della propria vita. “È quella fase che devi essere disposto ad accettare, se vuoi arrivare a ciò che desideri davvero”, ha spiegato. È una considerazione che riguarda il sentimento molto più della sessualità.

Restare soli può essere difficile. Può esserlo ancora di più quando si vive sotto i riflettori e ogni relazione viene osservata, commentata e trasformata in una storia pubblica. Ma la solitudine può anche diventare uno spazio nel quale capire cosa si vuole davvero. A volte serve tempo per accorgersi che una relazione solo fisica non ci basta. Tempo per interrogare noi stessi, fermare la “ruota” in cui siamo intrappolati e rassicurarci: è giusto aspettare senza sentirsi in difetto o in ritardo.

Il desiderio rimane lì, insieme alla possibilità di innamorarsi. Ha semplicemente trovato un’altra strada per arrivarci. Per Sharon Stone, oggi, l’amore sembra partire da una consapevolezza diversa: sapere cosa cerca e, forse ancora di più, cosa non è più disposta ad accettare.