Giornalista e web content editor esperta in comportamenti umani, racconta psicologia, affettività e sessualità focalizzandosi sul benessere emotivo.

IPA Valentina Persia racconta la sensualità a 55 anni

A 55 anni Valentina Persia ha scelto una guêpière come simbolo di una femminilità vissuta senza le solite, fastidiose catene delle autorizzazioni esterne. “La guêpière è un’armatura. Se per l’uomo fortunato si dice ‘è nato con la camicia’, io sono nata con la guêpière perché non le mando a dire”, ha raccontato all’ANSA in occasione della presentazione del suo spettacolo teatrale Nata con la guêpière.

Quella di Valentina è una sensualità che non sgomita per sembrare giovane (finalmente!), ma si gode il lusso del tempo. Siamo nel 2026, eppure ancora oggi è necessario chiedersi perché continuiamo a considerare la sensualità femminile come qualcosa destinato scadere come uno yogurt.

La sensualità non finisce quando cambia il corpo

La ricerca sulla sessualità femminile in età adulta racconta una realtà molto meno lineare dello stereotipo a cui siamo abituati. Una recente revisione dedicata alle donne dai 45 anni in su descrive la sessualità come una componente dell’identità che tende ad “adattarsi e trasformarsi”, anziché semplicemente scomparire con l’età. Desiderio e piacere possono assumere forme differenti anche in relazione ai cambiamenti del corpo e delle relazioni.

E sfatiamo un altro fastidioso mito: non esiste neppure una quantità di desiderio considerata “normale” dopo una determinata età. The Menopause Society ricorda che alcune donne riferiscono una diminuzione dell’interesse sessuale nella mezza età, altre nessuna variazione e altre ancora un aumento. Entrano in gioco fattori ormonali, certo, ma anche autostima, immagine corporea, qualità della relazione, salute e storia sessuale personale.

Il vero ostacolo può essere lo sguardo su di sé

Il vero inghippo, piuttosto, sta nello sguardo che ci portiamo addosso. Uno studio qualitativo pubblicato sul Journal of Women’s Health lo dimostra nero su bianco: sentirsi attraenti è il vero motore della soddisfazione sessuale. Le donne che fanno pace con il proprio specchio, accettando i mutamenti del tempo, continuano a godersi un’intimità pienamente soddisfacente. Il problema, insomma, non sono le rughe o una taglia diversa; è la pesante ombra dell’ageismo.

A complicare il rapporto con il corpo interviene un messaggio culturale particolarmente duro nei confronti delle donne, quella malsana idea che bellezza e desiderabilità siano legate soprattutto alla giovinezza.

Gli studi sull’ageismo di genere descrivono proprio l’intersezione tra età e aspettative rivolte al femminile. Nella seconda metà della vita molte donne si trovano a negoziare modelli estetici che continuano a presentare il corpo giovane come misura implicita del valore e dell’attrattività.

Il rischio è interiorizzare quello sguardo fino a sentirsi progressivamente meno visibili. In psicologia è stato proposto persino il concetto di age-related gendered diminishment, riferito alla sensazione di diventare meno rilevanti o meno visibili che alcune donne sperimentano dopo la mezza età. È un costrutto ancora in fase di approfondimento scientifico, ma intercetta un’esperienza raccontata frequentemente nella pratica clinica e nella ricerca sull’ageismo.

Sentirsi sensuali non significa voler sembrare più giovani

È forse qui che occorre cambiare prospettiva. La sensualità matura non deve necessariamente imitare quella dei vent’anni. Può diventare meno dipendente dalla conferma esterna, più legata alla conoscenza del proprio corpo, al piacere, alla libertà di scegliere cosa mostrare e a chi. Invecchiare non obbliga né a essere sexy né a rinunciare a esserlo.

Il punto, psicologicamente, è poter scegliere. Indossare una guêpière a 55 anni può essere gioco, desiderio, ironia, piacere personale. Così come scegliere di non indossarla. La vera libertà arriva quando l’età smette di stabilire quale versione della femminilità sia ancora concessa.

Fonti bibliografiche