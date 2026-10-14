Reazione a Catena, cancellato lo speciale in prima serata dello show Rai

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IPA Pino Insegno

Lo speciale in prima serata di Reazione a Catena, almeno per ora, non ci sarà. La Rai avrebbe infatti deciso di bloccare il progetto di realizzare una puntata con dei personaggi famosi dello show condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, scomparso lo speciale in prima serata

Pino Insegno non arriverà in prima serata, almeno per il momento. Il suo programma Reazione a Catena infatti avrebbe dovuto sbarcare in prime time a settembre, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027.

L’appuntamento, previsto a fine settembre, era poi saltato, sostituito dallo show di Enrico Brignano. La Rai però avrebbe deciso di non riprogrammare l’appuntamento, evitando di portare in prima serata Reazione a Catena. Prima di vedere il programma con uno speciale su Rai Uno dovremmo aspettare ancora diverso tempo, per il momento la data non ci sarebbe, a causa di una difficoltà anche nel trovare vip disposti a prendere parte al game show.

Giochi di parole, associazioni e arguzia: Reazione a Catena è un programma ricco di spunti interessanti e decisamente appassionante. Negli ultimi anni i telespettatori si sono affezionati al meccanismo di gioco, ma anche ai concorrenti. In particolare quest’anno le squadre della trasmissione si sono fatte notare e sono entrate nel cuore del pubblico.

Il successo di Reazione a Catena

Le Pappardelle sono diventate un vero e proprio fenomeno. Le tre amiche di Firenze hanno vinto per 48 puntate nella trasmissione, realizzando un record straordinario. Anche dopo l’addio al programma il pubblico ha continuato ad apprezzarle e a seguirle.

Non a caso l’evento di beneficienza che le vede come ospiti d’onore, organizzato nel loro quartiere d’origine, ha registrato il sold out, vendendo centinaia di biglietti in pochissime ore. Segno che il pubblico è dalla sua parte e le adora, seguendole anche lontano dalla trasmissione.

Carolina, Francesca e Maria Giulia potrebbero presto tornare a Reazione a Catena, prendendo parte all’ultima puntata in cui i grandi campioni del programma si scontreranno in una partita che si preannuncia ricca di colpi di scena e divertimento.

“Ci teniamo a prenderci un momento per ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato, da vicino e da lontano e le squadre che abbiamo conosciuto durante il programma – avevano scritto sui social le tre amiche dopo l’eliminazione da Reazione a Catena -. La nostra esperienza non sarebbe stata la stessa senza tutti voi. Un ringraziamento lo vogliamo fare a Pino Insegno, che ci ha accompagnato in un mondo totalmente lontano dalla nostra quotidianità. La sua accoglienza ci ha permesso di sentirci a casa ogni giorno, ed è questa accoglienza che, secondo noi, lo rende prima che un grande professionista una persona speciale”.

Lo stop della Rai, va specificato, riguarda solamente lo speciale che doveva andare in onda in prima serata. Ma non è legato alla programmazione normale del game show. L’appuntamento con il preserale è previsto sino alla fine della stagione di Reazione a Catena che arriverà il 18 ottobre.

Dopo quella data lo spazio per il programma verrà occupato da L’Eredità di Marco Liorni. A partire da lunedì 19 ottobre infatti il quiz riprenderà il consueto posto nel preserale con tanti cambiamenti fra cui l’arrivo di due nuove Professoresse: Marta Antonucci e Ofelia Passaponti.